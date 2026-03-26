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World Cup stars at risk GFXGOAL
Sean Walsh

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Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma e 11 das maiores estrelas que correm o risco de perder a Copa do Mundo de 2026

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Copa do Mundo
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Especiais e Opinião

Chegou a última janela internacional antes do fim da temporada de clubes 2025-26. Para a maioria das potências tradicionais do mundo, este mês é dedicado aos últimos ajustes antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Mas nem todas as seleções têm o luxo de um planejamento tão antecipado, já que várias potências ainda precisam garantir sua vaga no torneio.

O futebol internacional está no seu melhor quando está em jogo tudo ou nada. Esta semana, teremos um verdadeiro banquete. As 16 seleções europeias que ainda têm esperanças de se classificar disputarão as quatro últimas vagas da UEFA em jogo, enquanto outras duas vagas serão decididas em confrontos intercontinentais.

Mesmo com um número recorde de 48 seleções competindo no torneio deste verão, ainda haverá muitos nomes de superestrelas que terão que assistir de casa. Então, quem corre o risco de ficar no sofá em vez de jogar em campo? O GOAL traz tudo para você...

  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (Polônia)

    Embora não seja considerada uma das potências europeias, a Polônia é presença constante em torneios internacionais. A seleção participou dos últimos cinco Campeonatos Europeus e de quatro das últimas seis Copas do Mundo, mas sua participação em 2026 está seriamente ameaçada.

    Mesmo com Robert Lewandowski continuando a mostrar seu valor aos 37 anos, a Polônia terá que vencer a Albânia e, em seguida, a Suécia ou a Ucrânia para chegar à América do Norte, já que terminou em segundo lugar atrás da Holanda na fase de grupos. Com o experiente atacante ainda liderando o ataque de um time prolífico do Barcelona, que pode encerrar a temporada com a dobradinha de La Liga e Liga dos Campeões, seria uma grande decepção se ele não pudesse disputar uma última Copa do Mundo.

    Lewandowski também está a apenas 12 gols de se tornar o primeiro jogador na história da Polônia a marcar 100 vezes pela seleção nacional, com sua contagem de 88 gols já 40 à frente de Wlodzimierz Lubanski, segundo colocado no ranking histórico do país. Quebrar esse recorde em uma Copa do Mundo certamente seria ainda mais especial, mas ele precisa primeiro se dar a oportunidade de chegar lá e fazer isso.

    • Publicidade
  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma (Itália)

    Gianluigi Donnarumma já disputou 79 partidas pela seleção italiana desde sua estreia em 2016, tendo sido o melhor jogador da equipe durante a campanha vitoriosa na Euro 2020, na qual a Itália derrotou a Inglaterra e conquistou o título europeu. No entanto, curiosamente, ele nunca disputou uma Copa do Mundo.

    A Itália corre sério risco de ficar de fora da fase final pela terceira vez consecutiva pela primeira vez em sua história. A sequência atual de duas ausências seguidas já é a pior da história do país, e haveria um alvoroço em casa se a seleção falhasse na qualificação novamente, especialmente depois que a equipe que a ultrapassou na liderança do grupo foi a Noruega. “Estou chateado e decepcionado”, foi a avaliação direta de Donnarumma em novembro, após terminar em segundo lugar.

    A Azzurri, agora comandada por Gennaro Gattuso, receberá a Irlanda do Norte na primeira fase das repescagens da UEFA, com o País de Gales ou a Bósnia-Herzegovina aguardando o vencedor. Certamente Donnarumma e a Itália não vão deixar essa chance escapar, certo?..

  • Turkey-Faces-Bulgaria-QualifierAFP

    Arda Guler (Turquia)

    A ascensão de Arda Güler tem sido um subenredo interessante nesta temporada agitada do Real Madrid, com o imprevisível meia conquistando a confiança tanto de Xabi Alonso quanto de seu substituto, Álvaro Arbeloa, tornando-se uma presença muito mais constante no Bernabéu depois de ter atuado apenas esporadicamente sob o comando de Carlo Ancelotti.

    Além disso, o jogador de 21 anos já possui experiência significativa em nível internacional pela Turquia, tendo desempenhado um papel de destaque na memorável campanha que levou a seleção às quartas de final da Euro 2024, fazendo jus à expectativa pré-torneio de que era uma “azarão”.

    Para que uma equipe com Güler, o craque da Juventus Kenan Yildiz, o meia da Inter Hakan Çalhanoğlu e Ferdi Kadioglu, do Brighton, consiga chegar à primeira Copa do Mundo do país desde que terminou em terceiro lugar em 2002, ela precisa vencer a Romênia em Istambul e, em seguida, a Eslováquia ou Kosovo. Esse caminho parece razoável, considerando que a equipe teve que enfrentar a Espanha, campeã europeia, nas eliminatórias.

  • Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport

    Alexander Isak e Viktor Gyokeres (Suécia)

    As temporadas de Alexander Isak e Viktor Gyokeres deveriam ter sido paralelas e, paradoxalmente, estar em rota de colisão. Eles se juntaram aos dois favoritos ao título da Premier League, Liverpool e Arsenal, respectivamente, enquanto eram apontados para unir seu incrível poder ofensivo e levar a Suécia à Copa do Mundo.

    E, bem, a campanha não saiu exatamente dessa forma. Gyokeres não tem exatamente impressionado pelos Gunners, mas é o atacante titular e é mais provável que o time conquiste a Premier League. Em Anfield, Isak já estava com dificuldades para se adaptar mesmo antes de fraturar a perna em dezembro.

    Essa lesão deixará Isak fora das eliminatórias da Suécia contra a Ucrânia e, em seguida, contra a Polônia ou a Albânia. Eles têm sorte de estar nesta fase, tendo entrado apenas por terem vencido a Liga das Nações C e terminado em último lugar no seu grupo de qualificação. Com Graham Potter agora no comando da seleção nacional, espera-se que Gyokeres lidere o ataque sozinho. Isak não é a única ausência de destaque, já que o capitão Dejan Kulusevski também ainda se recupera de uma lesão complicada no joelho, embora esteja no elenco e vá torcer pelos compatriotas das arquibancadas.

  • FBL-FRIENDLY-DEN-NIRAFP

    Christian Eriksen (Dinamarca)

    Christian Eriksen já está bem longe do seu auge, isso não é segredo, mas uma Copa do Mundo seria melhor com ele do que sem ele. Por quê? Porque ele agora alcançou aquele “status de lenda” em que, se ele aparecer na sua televisão durante um jogo qualquer neste verão, você reagirá imediatamente com nostalgia acima de tudo.

    O meia vem sendo titular em partidas da Copa do Mundo desde 2010 e é um milagre ele ainda estar jogando após a parada cardíaca que sofreu na Euro 2020. A Dinamarca não tem o mesmo poder de fogo de antigamente, com o fracasso do Manchester United, Rasmus Hojlund, e a estrela do Brentford, Mikkel Damsgaard, sendo os outros nomes mais notáveis em suas fileiras; porém, assim como a Polônia mencionada anteriormente, é difícil imaginar um grande torneio sem a presença deles. Os dinamarqueses receberão a Macedônia do Norte antes de um possível confronto com a República Tcheca ou a República da Irlanda.

  • England v Republic of Ireland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Caoimhin Kelleher (República da Irlanda)

    Troy Parrott é o jogador da Irlanda que se tornou um herói nacional e uma sensação internacional com seu hat-trick alucinante na vitória sobre a Hungria, garantindo a vaga da seleção nas repescagens; por isso, é uma pena que ele não tenha sido o escolhido aqui.

    Em vez disso, o destaque principal da Irlanda continua sendo Caoimhin Kelleher, que consolidou seu status como um dos melhores goleiros da Premier League nesta temporada. É claro que ele teve um desempenho excelente sempre que foi chamado para atuar como reserva de Alisson Becker no Liverpool, mas precisava jogar regularmente para provar que era mais do que apenas um beneficiário das circunstâncias.

    O Brentford e a Irlanda podem contar com um dos goleiros mais seguros do futebol. Chegar à Copa do Mundo, passando pela Tchequia e depois pela Dinamarca ou pela Macedônia do Norte, daria a ele a chance de elevar ainda mais seu prestígio.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CZE-GIBAFP

    Patrik Schick (República Tcheca)

    Quem vai tentar impedir Kelleher e a Irlanda é o artilheiro do Bayer Leverkusen, Patrik Schick. Sim, ele continua mandando bem na Alemanha, tendo marcado 27 gols em todas as competições na última temporada e já somando 15 nesta. É claro que ele também tem um currículo de peso em torneios internacionais — aquele chute por cima da defesa da linha do meio-campo contra a Escócia na Euro 2020 foi uma excelente volta aos torcedores após o confinamento devido à pandemia.

    A República Tcheca nunca se classificou para uma Copa do Mundo como nação independente, apesar de ter participado de todos os Campeonatos Europeus desde sua separação da Eslováquia. Cabe a jogadores como Schick, Tomas Soucek e Ladislav Krejci acabar com essa sequência infeliz, depois de terminarem a seis pontos da Croácia.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Stanislav Lobotka (Eslováquia)

    Do outro lado da fronteira, a Eslováquia espera chegar à sua segunda Copa do Mundo. Os Sokoli estrearam-se em 2010, na África do Sul, chegando às oitavas de final antes de serem eliminados pela Holanda.

    Naquela ocasião, a equipe era liderada pelo talentoso meio-campista do Napoli, Marek Hamsik, que agora atua como assistente técnico da seleção nacional. Desta vez, eles esperam novamente que um talentoso meio-campista do Napoli possa ajudar a guiar o caminho, com o vencedor do Scudetto, Stanislav Lobotka, trazendo o brilho de estrela.

    A Eslováquia não chegou nem perto da Alemanha na fase inicial das eliminatórias e, por isso, espera que as repescagens contra o Kosovo e, em seguida, contra a Turquia ou a Romênia sejam muito mais favoráveis.

  • Wales v North Macedonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Harry Wilson (País de Gales)

    Harry Wilson está dando tudo de si para se tornar uma figura de destaque no meio da tabela da Premier League, apresentando atuações impressionantes pelo Fulham nas últimas duas temporadas. Com o contrato chegando ao fim no meio do ano, ele pode receber uma oferta financeira generosa se jogar bem suas cartas. Levar o País de Gales à Copa do Mundo e brilhar na América do Norte certamente lhe daria mais poder de barganha nas negociações. 

    Os Dragões Vermelhos deixaram a Bélgica, pós-geração de ouro, disparar na liderança do grupo de qualificação, o que significa que agora terão de superar a Bósnia-Herzegovina e a Itália ou a Irlanda do Norte nos próximos dias. Desta vez, não há Gareth Bale ou Aaron Ramsey para levá-los à vitória, sendo Wilson o jogador mais próximo que eles têm atualmente de um atacante capaz de mudar o jogo e marcar gols do nada.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yoane Wissa (República Democrática do Congo)

    Terminamos com o único time desta lista que não passou pelas eliminatórias europeias. A República Democrática do Congo, com nomes de destaque como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka e Noah Sadiki, percorreu um longo caminho para tentar chegar à sua primeira Copa do Mundo desde a única participação que teve como Zaire, lá em 1974.

    A equipe ficou em segundo lugar, logo atrás do Senegal, em seu grupo de qualificação inicial, garantindo assim uma vaga na difícil segunda fase da CAF. Primeiro, derrotou Camarões por 1 a 0 graças a um gol de Chancel Mbemba no último minuto, antes de eliminar a Nigéria nos pênaltis e garantir sua vaga nas eliminatórias intercontinentais.

    A RD Congo é a grande favorita para chegar à América do Norte, já que enfrentará a Nova Caledônia ou a Jamaica na terça-feira, com a classificação em jogo.