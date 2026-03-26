Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma e 11 das maiores estrelas que correm o risco de perder a Copa do Mundo de 2026

Embora não seja considerada uma das potências europeias, a Polônia é presença constante em torneios internacionais. A seleção participou dos últimos cinco Campeonatos Europeus e de quatro das últimas seis Copas do Mundo, mas sua participação em 2026 está seriamente ameaçada.

Mesmo com Robert Lewandowski continuando a mostrar seu valor aos 37 anos, a Polônia terá que vencer a Albânia e, em seguida, a Suécia ou a Ucrânia para chegar à América do Norte, já que terminou em segundo lugar atrás da Holanda na fase de grupos. Com o experiente atacante ainda liderando o ataque de um time prolífico do Barcelona, que pode encerrar a temporada com a dobradinha de La Liga e Liga dos Campeões, seria uma grande decepção se ele não pudesse disputar uma última Copa do Mundo.

Lewandowski também está a apenas 12 gols de se tornar o primeiro jogador na história da Polônia a marcar 100 vezes pela seleção nacional, com sua contagem de 88 gols já 40 à frente de Wlodzimierz Lubanski, segundo colocado no ranking histórico do país. Quebrar esse recorde em uma Copa do Mundo certamente seria ainda mais especial, mas ele precisa primeiro se dar a oportunidade de chegar lá e fazer isso.