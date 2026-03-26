Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma e 11 das maiores estrelas que correm o risco de perder a Copa do Mundo de 2026

O futebol internacional está no seu melhor quando está em jogo tudo ou nada. Esta semana, teremos um verdadeiro banquete. As 16 seleções europeias que ainda têm esperanças de se classificar disputarão as quatro últimas vagas da UEFA em jogo, enquanto outras duas vagas serão decididas em confrontos intercontinentais.
Mesmo com um número recorde de 48 seleções competindo no torneio deste verão, ainda haverá muitos nomes de superestrelas que terão que assistir de casa. Então, quem corre o risco de ficar no sofá em vez de jogar em campo? O GOAL traz tudo para você...