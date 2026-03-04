Lewandowski foi visto de volta ao gramado nesta quarta-feira, embora inicialmente tenha trabalhado sozinho para se acostumar com seu novo equipamento. Antes de se juntar ao grupo principal para sessões táticas completas, o polonês passou um tempo testando o ajuste e a visibilidade da proteção de fibra de carbono. Essa máscara especializada foi projetada para proteger o delicado osso orbital de qualquer impacto adicional ou fraturas secundárias na órbita ocular durante disputas físicas.

O momento de sua recuperação é um impulso significativo para o gigante catalão, que se prepara para a 27ª rodada. Enquanto o resto do time se concentrava na recuperação após o intenso confronto contra o Atlético, Lewandowski aproveitou a sessão para provar que está pronto. Ele espera estar totalmente integrado ao time titular para o confronto de sábado à noite, sabendo que sua finalização precisa será essencial para o Barcelona manter seu ímpeto na disputa pelo título.