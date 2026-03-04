AFP
Robert Lewandowski deve usar máscara facial no retorno ao Barcelona, já que o experiente atacante foi liberado para jogar após fratura óssea
O retorno de Lewandowski dá um impulso após a eliminação da copa
O jogador de 37 anos foi forçado a assistir do lado de fora enquanto o Barça quase conseguia uma recuperação sensacional contra o Atlético de Madrid, dando apoio vocal aos seus companheiros de equipe nas arquibancadas enquanto eles lutavam em uma partida de alta intensidade. Sua ausência foi sentida no último terço do campo, já que o Barcelona foi eliminado das semifinais da Copa del Rey após uma derrota por 4 a 3 no placar agregado, tendo vencido por 3 a 0 naquela noite. Apesar da eliminação, as últimas notícias médicas vindas do centro de treinamento sugerem que Hansi Flick terá seu craque à disposição para a próxima série de partidas, começando com uma difícil viagem para enfrentar o Athletic Club no próximo sábado.
Preparação para San Mamés
Lewandowski foi visto de volta ao gramado nesta quarta-feira, embora inicialmente tenha trabalhado sozinho para se acostumar com seu novo equipamento. Antes de se juntar ao grupo principal para sessões táticas completas, o polonês passou um tempo testando o ajuste e a visibilidade da proteção de fibra de carbono. Essa máscara especializada foi projetada para proteger o delicado osso orbital de qualquer impacto adicional ou fraturas secundárias na órbita ocular durante disputas físicas.
O momento de sua recuperação é um impulso significativo para o gigante catalão, que se prepara para a 27ª rodada. Enquanto o resto do time se concentrava na recuperação após o intenso confronto contra o Atlético, Lewandowski aproveitou a sessão para provar que está pronto. Ele espera estar totalmente integrado ao time titular para o confronto de sábado à noite, sabendo que sua finalização precisa será essencial para o Barcelona manter seu ímpeto na disputa pelo título.
Um visual familiar para o polonês
Embora a visão de Lewandowski usando uma máscara possa ser chocante para alguns torcedores, essa é uma rotina que o atacante já seguiu com sucesso no passado. Esta não é a primeira vez que o ex-jogador do Borussia Dortmund precisa recorrer a uma proteção ortopédica. Em maio de 2015, durante sua prolífica passagem pelo Bayern de Munique, ele foi forçado a usar uma máscara semelhante após sofrer fraturas no septo nasal e na mandíbula. Curiosamente, ele usou essa proteção durante a partida contra o Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões.
Essa experiência anterior deve ajudá-lo a se adaptar às pequenas limitações na visão periférica que vêm com as proteções faciais. A equipe médica está confiante de que a fratura está estável o suficiente para o jogo competitivo, desde que a máscara permaneça no lugar durante os noventa minutos. Espera-se que Flick monitore o atacante de perto durante os treinos finais da semana para garantir que não haja nenhum desconforto que possa prejudicar seu desempenho durante o confronto decisivo em Bilbao.
Mudanças logísticas e rotação do elenco
O retorno do camisa nove ocorre em um momento de mudanças logísticas para o clube. O Barcelona modificou seus planos de viagem, optando por voar diretamente de Bilbao para Newcastle após o jogo do fim de semana, a fim de otimizar seus preparativos para os compromissos europeus. Ter Lewandowski em forma e protegido disponível para essa intensa agenda de viagens é vital, especialmente porque outros jovens, como Marc Bernal, continuam a se destacar e fornecer impulso ofensivo na ausência da liderança veterana no terço final.
À medida que o Blaugrana entra na reta final da temporada, a disponibilidade de seu jogador mais experiente proporciona um impulso psicológico, já que o time busca proteger sua vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid. Enquanto seus rivais lidam com seus próprios problemas de lesões envolvendo estrelas como Kylian Mbappé e Jude Bellingham, o Barcelona ficará aliviado ao ver seu talismã de volta à escalação. Mesmo que ele chegue como um homem mascarado, a presença de Lewandowski por si só dará aos defensores do Athletic Club muito com que se preocupar, à medida que a disputa pela supremacia da La Liga esquenta.
