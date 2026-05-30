O craque do ataque do FC Bayern de Munique teve que aturar as brincadeiras de seus dois companheiros da seleção nacional, Marcus Thuram (Inter de Milão) e Kylian Mbappé (Real Madrid).
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Risos estrondosos às custas de Michael Olise: Marcus Thuram e Kylian Mbappé tiram sarro da estrela do Bayern de Munique
“Quando Thuram imita Olise. Espere para ver a reação de Michael no final”, é o título do vídeo que os Bleus postaram em seu canal do Instagram. Antes de um treino, Olise está sentado ao lado de Mbappé, um pouco afastado do campo, quando o astro do Real chama a atenção do jogador do Bayern para a encenação que Thuram está fazendo a poucos metros de distância.
O ex-jogador do Gladbach enrolou um objeto parecido com uma toalha, possivelmente uma bolsa térmica, no rosto. Essa já é a primeira referência a Olise, que no FCB costumava ser visto antes dos jogos com o boné puxado bem para baixo, cobrindo grande parte do rosto. Antes da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, ele chegou a usar uma espécie de cachecol no pescoço e cobriu a boca, de modo que quase só se podia ver os olhos de Olise.
“Quem é esse?”, grita Thuram para Mbappé e inspeciona rapidamente o estado da grama no campo de treino. Após alguns segundos, o atacante volta e explode em gargalhadas. Mbappé também não consegue conter o riso.
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Thuram e Mbappé riem até não poder mais, enquanto Olise apenas esboça um sorriso cansado
O contexto: Olise já havia chamado a atenção no Bayern várias vezes por suas inspeções extremamente rápidas do campo antes dos jogos. De acordo com seu jeito descontraído, ele testava o gramado — muitas vezes com o boné bem puxado para a frente — apenas por um breve instante e logo se retirava.
A reação da estrela do FCB às brincadeiras de Thuram e Mbappé, por sua vez, também foi típica de Olise. O jogador de 24 anos limitou-se a um sorriso cansado e a balançar a cabeça diante da ação dos dois amigos.
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Será que Olise, Mbappé e companhia vão levar a França ao seu terceiro título mundial?
Olise, que conquistou a dobradinha de título do campeonato e Copa da Alemanha com o Bayern na última temporada, está se preparando atualmente com a Seleção Francesa no centro de treinamento nacional em Clairefontaine para a Copa do Mundo de 2026. O candidato ao Ballon d'Or deve desempenhar um papel importante no torneio nos EUA, México e Canadá; a França está entre as principais favoritas e sonha em conquistar seu terceiro título mundial, após 1998 e 2018.
Sobretudo o ataque francês, liderado por Olise, Mbappé e a estrela do PSG Ousmane Dembélé, se apresenta de forma impressionante. A isso se somam outros atacantes de alto nível, como Thuram, Désiré Doue (PSG), Bradley Barcola (PSG) ou Rayan Cherki (Manchester City), capazes de aterrorizar qualquer adversário.
Antes da partida para a América do Norte, os franceses ainda disputarão dois amistosos em casa: no dia 4 de junho, em Nantes, contra a Costa do Marfim, adversária da Alemanha no grupo, e quatro dias depois, em Lille, contra a Irlanda do Norte. A Copa do Mundo começa para Olise e companhia no dia 16 de junho com a estreia contra o Senegal; com os africanos e a Noruega, da superestrela Erling Haaland, a França provavelmente caiu no grupo mais difícil da fase de grupos. O Iraque, segundo adversário da seleção do técnico Didier Deschamps no dia 22 de junho, é um claro azarão; o último jogo da fase de grupos contra a Noruega será no dia 26 de junho.
Michael Olise: Sua trajetória na seleção francesa até o momento
Estreia na seleção
6 de setembro de 2024, 1 a 3 contra a Itália (Liga das Nações)
Jogos pela seleção
15
Gols em jogos internacionais
4
Primeiro gol em partida internacional
23 de março de 2025 (Liga das Nações contra a Croácia, 7 a 4 nos pênaltis)