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Michael Olise France 2026Getty
Oliver Maywurm

Traduzido por

Risos estrondosos às custas de Michael Olise: Marcus Thuram e Kylian Mbappé tiram sarro da estrela do Bayern de Munique

Copa do Mundo
M. Olise
M. Thuram
K. Mbappe
França
Bayern de Munique

Um vídeo do campo de treinamento da seleção francesa para a Copa do Mundo está causando furor. No centro de tudo: Michael Olise.

O craque do ataque do FC Bayern de Munique teve que aturar as brincadeiras de seus dois companheiros da seleção nacional, Marcus Thuram (Inter de Milão) e Kylian Mbappé (Real Madrid).

  • “Quando Thuram imita Olise. Espere para ver a reação de Michael no final”, é o título do vídeo que os Bleus postaram em seu canal do Instagram. Antes de um treino, Olise está sentado ao lado de Mbappé, um pouco afastado do campo, quando o astro do Real chama a atenção do jogador do Bayern para a encenação que Thuram está fazendo a poucos metros de distância.

    O ex-jogador do Gladbach enrolou um objeto parecido com uma toalha, possivelmente uma bolsa térmica, no rosto. Essa já é a primeira referência a Olise, que no FCB costumava ser visto antes dos jogos com o boné puxado bem para baixo, cobrindo grande parte do rosto. Antes da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, ele chegou a usar uma espécie de cachecol no pescoço e cobriu a boca, de modo que quase só se podia ver os olhos de Olise.

    “Quem é esse?”, grita Thuram para Mbappé e inspeciona rapidamente o estado da grama no campo de treino. Após alguns segundos, o atacante volta e explode em gargalhadas. Mbappé também não consegue conter o riso.

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  • Thuram occhialiGetty Images

    Thuram e Mbappé riem até não poder mais, enquanto Olise apenas esboça um sorriso cansado

    O contexto: Olise já havia chamado a atenção no Bayern várias vezes por suas inspeções extremamente rápidas do campo antes dos jogos. De acordo com seu jeito descontraído, ele testava o gramado — muitas vezes com o boné bem puxado para a frente — apenas por um breve instante e logo se retirava.



    A reação da estrela do FCB às brincadeiras de Thuram e Mbappé, por sua vez, também foi típica de Olise. O jogador de 24 anos limitou-se a um sorriso cansado e a balançar a cabeça diante da ação dos dois amigos.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Será que Olise, Mbappé e companhia vão levar a França ao seu terceiro título mundial?

    Olise, que conquistou a dobradinha de título do campeonato e Copa da Alemanha com o Bayern na última temporada, está se preparando atualmente com a Seleção Francesa no centro de treinamento nacional em Clairefontaine para a Copa do Mundo de 2026. O candidato ao Ballon d'Or deve desempenhar um papel importante no torneio nos EUA, México e Canadá; a França está entre as principais favoritas e sonha em conquistar seu terceiro título mundial, após 1998 e 2018.

    Sobretudo o ataque francês, liderado por Olise, Mbappé e a estrela do PSG Ousmane Dembélé, se apresenta de forma impressionante. A isso se somam outros atacantes de alto nível, como Thuram, Désiré Doue (PSG), Bradley Barcola (PSG) ou Rayan Cherki (Manchester City), capazes de aterrorizar qualquer adversário.

    Antes da partida para a América do Norte, os franceses ainda disputarão dois amistosos em casa: no dia 4 de junho, em Nantes, contra a Costa do Marfim, adversária da Alemanha no grupo, e quatro dias depois, em Lille, contra a Irlanda do Norte. A Copa do Mundo começa para Olise e companhia no dia 16 de junho com a estreia contra o Senegal; com os africanos e a Noruega, da superestrela Erling Haaland, a França provavelmente caiu no grupo mais difícil da fase de grupos. O Iraque, segundo adversário da seleção do técnico Didier Deschamps no dia 22 de junho, é um claro azarão; o último jogo da fase de grupos contra a Noruega será no dia 26 de junho.

  • Michael Olise: Sua trajetória na seleção francesa até o momento


    Estreia na seleção

    6 de setembro de 2024, 1 a 3 contra a Itália (Liga das Nações)

    Jogos pela seleção

    15

    Gols em jogos internacionais

    4

    Primeiro gol em partida internacional

    23 de março de 2025 (Liga das Nações contra a Croácia, 7 a 4 nos pênaltis)


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