Risos estrondosos às custas de Michael Olise: Marcus Thuram e Kylian Mbappé tiram sarro da estrela do Bayern de Munique

“Quando Thuram imita Olise. Espere para ver a reação de Michael no final”, é o título do vídeo que os Bleus postaram em seu canal do Instagram. Antes de um treino, Olise está sentado ao lado de Mbappé, um pouco afastado do campo, quando o astro do Real chama a atenção do jogador do Bayern para a encenação que Thuram está fazendo a poucos metros de distância.

O ex-jogador do Gladbach enrolou um objeto parecido com uma toalha, possivelmente uma bolsa térmica, no rosto. Essa já é a primeira referência a Olise, que no FCB costumava ser visto antes dos jogos com o boné puxado bem para baixo, cobrindo grande parte do rosto. Antes da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, ele chegou a usar uma espécie de cachecol no pescoço e cobriu a boca, de modo que quase só se podia ver os olhos de Olise.

“Quem é esse?”, grita Thuram para Mbappé e inspeciona rapidamente o estado da grama no campo de treino. Após alguns segundos, o atacante volta e explode em gargalhadas. Mbappé também não consegue conter o riso.