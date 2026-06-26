O elenco da seleção uruguaia está passando por uma crise interna sem precedentes antes do confronto decisivo contra a Espanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, depois que vazamentos revelaram uma reunião tensa entre o técnico Marcelo Bielsa e quatro dos principais astros da equipe.

Os jogadores dirigiram críticas contundentes à metodologia de treinamento e ao plano tático, em uma cena que terminou com a saída em massa da reunião da equipe enquanto o técnico ainda falava.

Os detalhes divulgados pelo programa uruguaio “Las Voces del Fútbol” confirmam que a crise ultrapassou os limites de uma discussão técnica, transformando-se em um confronto direto entre Bielsa e os líderes do vestiário.

Enquanto a seleção se prepara para seus jogos mais importantes nas eliminatórias, a coesão da equipe está em jogo, em meio a temores de que a tensão se reflita no desempenho em campo.