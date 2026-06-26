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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Revolta no elenco do Uruguai... Valverde lidera os astros da “Celeste” na rebelião

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Bielsa enfrenta uma crise grave antes do confronto contra a Espanha

O elenco da seleção uruguaia está passando por uma crise interna sem precedentes antes do confronto decisivo contra a Espanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, depois que vazamentos revelaram uma reunião tensa entre o técnico Marcelo Bielsa e quatro dos principais astros da equipe. 

Os jogadores dirigiram críticas contundentes à metodologia de treinamento e ao plano tático, em uma cena que terminou com a saída em massa da reunião da equipe enquanto o técnico ainda falava.

Os detalhes divulgados pelo programa uruguaio “Las Voces del Fútbol” confirmam que a crise ultrapassou os limites de uma discussão técnica, transformando-se em um confronto direto entre Bielsa e os líderes do vestiário. 

Enquanto a seleção se prepara para seus jogos mais importantes nas eliminatórias, a coesão da equipe está em jogo, em meio a temores de que a tensão se reflita no desempenho em campo.

  • Valverde lidera o quarteto do Al-Sadd na revolta contra Piasca

    Sergio Rochit, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde tomaram a iniciativa de solicitar uma reunião privada com Bielsa antes da partida contra a Espanha. A mensagem transmitida pelo quarteto foi clara: a intensidade dos treinos está sobrecarregando e esgotando os jogadores.

    Os jogadores afirmaram ao técnico argentino que um grande número de integrantes da seleção chegou ao concentramento internacional lesionado ou exausto, e que a metodologia atual não era mais sustentável. Eles citaram a última sessão de treino antes da goleada sofrida contra os Estados Unidos, que, segundo eles, esgotou completamente suas energias durante a partida.

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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma exigência chocante... “Enfrentem a Espanha com a defesa e os contra-ataques”

    As exigências dos jogadores não se limitaram à preparação física; o quarteto titular propôs a Bielsa uma abordagem tática que contradiz totalmente sua filosofia: jogar com uma defesa recuada e apostar nos contra-ataques contra a Espanha.

    Essa proposta entra em conflito direto com o estilo de alta pressão e posse de bola que Bielsa defende desde que assumiu o comando da “Celeste”, e os jogadores chegaram a um acordo entre si antes da reunião: se o técnico se recusasse a ouvir ou a recuar, eles se retirariam da reunião.

  • 48 minutos de jogo... Bielsa invoca o fantasma de Suárez

    A reunião privada se transformou em uma reunião geral com toda a equipe; lá, Bielsa conduziu a conversa por 48 minutos ininterruptos, com a cabeça inclinada, expondo sua visão sobre o futebol e a trajetória de sua passagem pela seleção.

    O técnico não hesitou em abordar assuntos delicados, lembrando aos jogadores de conflitos anteriores, entre eles a polêmica sobre a exclusão de Luis Suárez, afirmando que, na época, sentiu que o grupo tentou afastá-lo. Ele também destacou que contribuiu para a formação de jogadores como Sebastián Cáceres e Maxi Araújo.

    No aspecto tático, foi categórico: “O Uruguai vai jogar exatamente como a Espanha”, rejeitando totalmente as exigências dos jogadores.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Desistência em massa... e Araujo explode: “A situação é insuportável”

    Quando Bielsa anunciou um intervalo após 40 minutos, vários jogadores começaram a se levantar para sair; o capitão José Maria Jiménez tentou detê-los: “Não, rapazes, o técnico está falando conosco, ele está quase terminando”, mas sua intervenção não foi suficiente... Alguns jogadores deixaram o salão, enquanto outros permaneceram até o final da conversa do técnico.

    A crise se estendeu a Ronald Araújo, que disputará a partida contra a Espanha lesionado após ter ficado de fora das duas primeiras rodadas. Apesar de ele ter afirmado estar pronto, Bielsa planeja escalar Guillermo Varela como titular em seu lugar, enquanto Araújo expressou sua raiva por escrito: “Vamos nos classificar, mas essa situação é insuportável”.

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