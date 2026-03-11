O Borussia Dortmund renovou antecipadamente o contrato com Felix Nmecha até 2030. Anteriormente, o ky e o Bild haviam noticiado que ambas as partes haviam concordado com uma extensão antecipada do contrato, que vigorava até o verão de 2028.
Reviravolta inesperada nas negociações contratuais: BVB consegue avanço com jogador estrela
O meio-campista central receberá um salário significativamente melhor e deverá se tornar um dos jogadores mais bem pagos do BVB, segundo informações.
“Estamos muito felizes por continuar nossa trajetória junto com Felix. Ele se identifica totalmente com o Borussia Dortmund e é uma peça fundamental em nosso planejamento estratégico para o elenco”, disse o diretor esportivo Lars Ricken: “A renovação do seu contrato é um sinal de continuidade e reforça nossa convicção de que teremos sucesso juntos nos próximos anos.”
No entanto, a situação não era tão clara nas últimas semanas: recentemente, surgiram vários relatos de que vários clubes de ponta da Premier League teriam demonstrado interesse no jogador de 25 anos. Foram citados especificamente seu antigo clube, o Manchester City, pelo qual ele jogou nas categorias de base, e o Manchester United.
O jornal Bild também noticiou que Nmecha estaria cogitando deixar o Borussia Dortmund no próximo verão e que a Premier League seria seu destino preferido.
Felix Nmecha é um dos jogadores-chave do BVB
Sob o comando do técnico Niko Kovac, Nmecha é titular indiscutível do BVB nesta temporada. Na temporada 2025/26, ele já soma 38 partidas em todas as competições, contribuindo com oito gols e três assistências.
Seu excelente desempenho com a camisa do Schwarzgelben lhe rendeu recentemente mais participações na seleção alemã. Nas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo em novembro contra Luxemburgo e Eslováquia, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, apostou nele. Ele também é considerado um forte candidato para a Copa do Mundo no verão.
Nmecha foi transferido do VfL Wolfsburg para o Schwarzgelben em 2023 por 30 milhões de euros.
Felix Nmecha: Estatísticas na temporada 2025/26
Jogos 38 Gols 5 Assistências 3
