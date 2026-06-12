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SüdkoreaGetty Images

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Reviravolta após estar perdendo! Coreia do Sul comemora início perfeito contra a República Tcheca

Copa do Mundo
República da Coreia x Tchéquia
República da Coreia
Tchéquia

A seleção sul-coreana, com seu excelente desempenho, começou com o pé direito a Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, graças à sua grande determinação.

A seleção bicampeã asiática, liderada pelo capitão Heung-Min Son, derrotou a República Tcheca por 2 a 1 (0 a 0) em Guadalajara, no México, com uma vitória merecida, dando assim um grande passo rumo às oitavas de final. Para os tchecos, este é um começo ruim em seu retorno à Copa do Mundo após 20 anos de ausência.

  • In-Beom Hwang (67') e Hyeon-Gyu Oh (80') viraram o jogo a favor dos sul-coreanos, depois que Ladislav Krejci (59') abriu o placar de cabeça para os tchecos, que, fora isso, não ofereceram grande perigo. Com isso, a Coreia do Sul assumiu a segunda posição no Grupo A. Na estreia da Copa do Mundo, os mexicanos venceram a África do Sul por 2 a 0 em uma animada partida de abertura no Estádio Azteca.

    A República Tcheca enfrenta na próxima quinta-feira, em Atlanta, a África do Sul, que já está com as costas contra a parede, enquanto a Coreia do Sul volta a jogar em Guadalajara contra o co-anfitrião México.

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  • A Coreia do Sul cria muito mais oportunidades

    Os tchecos haviam se classificado apenas em março, através das repescagens, para sua primeira Copa do Mundo em 20 anos; o técnico Miroslav Koubek (74) estabilizou visivelmente a equipe desde que assumiu o cargo em dezembro de 2025. Contra os agressivos sul-coreanos, porém, os tchecos estiveram sob pressão desde o início, e o artilheiro do Bayer Leverkusen, Patrik Schick, mal conseguiu entrar no jogo.

    A Coreia do Sul foi a equipe mais ativa e criou muito mais chances: o ex-jogador da Bundesliga Son foi bloqueado no último momento (12’); pouco depois, Kang-In Lee, do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, tentou um chute de longe (14’). Em seguida, o jogo perdeu intensidade. A República Tcheca carecia de ideias, a Coreia do Sul, de precisão. Son chutou para fora da esquerda, de boa posição (39º).

    Após o intervalo, a bicampeã asiática continuou sendo claramente a melhor equipe; Jae-Sung Lee perdeu o 1 a 0 ao não aproveitar um rebote (49º). Do outro lado do campo, Krejci marcou do nada após um lançamento lateral. Mas os sul-coreanos reagiram de forma merecida.

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