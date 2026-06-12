Reviravolta após estar perdendo! Coreia do Sul comemora início perfeito contra a República Tcheca

Os tchecos haviam se classificado apenas em março, através das repescagens, para sua primeira Copa do Mundo em 20 anos; o técnico Miroslav Koubek (74) estabilizou visivelmente a equipe desde que assumiu o cargo em dezembro de 2025. Contra os agressivos sul-coreanos, porém, os tchecos estiveram sob pressão desde o início, e o artilheiro do Bayer Leverkusen, Patrik Schick, mal conseguiu entrar no jogo.

A Coreia do Sul foi a equipe mais ativa e criou muito mais chances: o ex-jogador da Bundesliga Son foi bloqueado no último momento (12’); pouco depois, Kang-In Lee, do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, tentou um chute de longe (14’). Em seguida, o jogo perdeu intensidade. A República Tcheca carecia de ideias, a Coreia do Sul, de precisão. Son chutou para fora da esquerda, de boa posição (39º).

Após o intervalo, a bicampeã asiática continuou sendo claramente a melhor equipe; Jae-Sung Lee perdeu o 1 a 0 ao não aproveitar um rebote (49º). Do outro lado do campo, Krejci marcou do nada após um lançamento lateral. Mas os sul-coreanos reagiram de forma merecida.