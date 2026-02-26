Getty
Revelado: Por que José Mourinho, suspenso, assistiu à derrota do Benfica para o Real Madrid na Liga dos Campeões a partir de um “local secreto”
Onde Mourinho assistiu ao jogo Real Madrid x Benfica depois de recusar o camarote VIP
O autoproclamado “Special One” voltou à capital espanhola 4.652 dias após o fim de seu reinado como técnico do Real Madrid, em 2013. Ele admitiu nunca mais ter voltado desde então.
Ele conquistou a La Liga e a Copa del Rey durante seu tempo com os Blancos e ainda conta com muito apoio de uma torcida apaixonada. No entanto, não houve reencontro público ao retomar os passos em um ambiente familiar.
O Real reservou um lugar privado para Mourinho, com fotógrafos reunidos em torno de sua cabine designada, mas o técnico de 63 anos nunca chegou. Alega-se que a UEFA tentou proibir a imprensa reunida de filmar o ex-técnico do Chelsea e da Inter em determinado momento.
No entanto, ele não se deixou intimidar, e o jornal espanhol Marca afirma que Mourinho passou todo o jogo no ônibus da equipe do Benfica. Não havia muito com que Mourinho se animar naquela noite.
Mourinho foi alvo de críticas após confronto controverso no Estádio da Luz
O Benfica restabeleceu brevemente a igualdade no placar agregado quando Rafa Silva abriu o marcador no Santiago Bernabeu aos 14 minutos, mas Aurelien Tchouameni empatou para o Real menos de dois minutos depois. Vinicius Júnior marcou novamente a 10 minutos do fim, garantindo a classificação do Madrid para as oitavas de final.
Mourinho se viu no centro de uma polêmica após o primeiro encontro entre Benfica e Real no Estádio da Luz. A partida foi marcada por alegações de comentários racistas de Gianluca Prestianni dirigidos ao atacante do Real, Vinicius.
Mourinho, sempre franco, disse aos repórteres ao abordar o incidente, que continua sob investigação: “Deveria ser o momento louco do jogo, um gol incrível em uma boa partida... esses talentos são capazes de fazer coisas lindas, mas infelizmente ele [Vinicius] não se contentou em marcar aquele gol espetacular e o jogo acabou. Quando você marca um gol como esse, você comemora de forma respeitosa.”
Questionado se achava que Vinicius havia “incitado” os jogadores e torcedores do Benfica com sua comemoração — com o brasileiro indo em direção à bandeira de escanteio que ficava bem na frente da torcida da casa —, Mourinho acrescentou: “Sim, acredito que sim. As palavras que eles trocam, Prestianni com Vinicius, quero ser independente. Não vou comentar sobre isso.”
Prestianni recebe suspensão provisória da UEFA
Prestianni não participou do jogo de volta contra o Real, pois recebeu uma suspensão provisória de uma partida pela UEFA. O Benfica recorreu da decisão, o que significou que o ala argentino viajou para a Espanha, mas não foi liberado para jogar e ainda pode receber uma longa suspensão.
Prestianni manteve sua inocência, dizendo logo após um confronto controverso com o Real: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid”.
Desde então, ele disse em uma investigação da UEFA que usou um insulto homofóbico contra o brasileiro, e não racista. Mourinho enfrentou críticas por defender seu jogador, mas permaneceu calado desde a noite em questão.
O foco de Mourinho volta-se para os assuntos internos após a eliminação europeia
Mourinho optou por não falar com a imprensa após ver o Benfica ser eliminado da competição continental de elite. A sua atenção está agora voltada para os assuntos internos, com uma viagem ao Gil Vicente marcada para segunda-feira. Ele estará de volta ao banco para essa partida e procura diminuir a diferença de sete pontos para o líder Porto na batalha pelo título da primeira divisão portuguesa.
