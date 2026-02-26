Revelado: Por que José Mourinho, suspenso, assistiu à derrota do Benfica para o Real Madrid na Liga dos Campeões a partir de um “local secreto”

O autoproclamado “Special One” voltou à capital espanhola 4.652 dias após o fim de seu reinado como técnico do Real Madrid, em 2013. Ele admitiu nunca mais ter voltado desde então.

Ele conquistou a La Liga e a Copa del Rey durante seu tempo com os Blancos e ainda conta com muito apoio de uma torcida apaixonada. No entanto, não houve reencontro público ao retomar os passos em um ambiente familiar.

O Real reservou um lugar privado para Mourinho, com fotógrafos reunidos em torno de sua cabine designada, mas o técnico de 63 anos nunca chegou. Alega-se que a UEFA tentou proibir a imprensa reunida de filmar o ex-técnico do Chelsea e da Inter em determinado momento.

No entanto, ele não se deixou intimidar, e o jornal espanhol Marca afirma que Mourinho passou todo o jogo no ônibus da equipe do Benfica. Não havia muito com que Mourinho se animar naquela noite.