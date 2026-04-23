Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Revelado: o "principal candidato" para substituir Liam Rosenior como próximo técnico do Chelsea

Chelsea
L. Rosenior
Brighton x Chelsea
Brighton
Premier League
A. Iraola
Bournemouth

O Chelsea identificou um principal candidato para suceder Liam Rosenior, enquanto a diretoria do clube analisa uma lista variada de opções para o cargo de treinador. Após a demissão de Rosenior na quarta-feira, os Blues buscam sua quinta contratação definitiva desde 2022 para tentar salvar uma temporada atualmente marcada por um vestiário dividido.

  • Começa a busca pela estabilidade

    O Chelsea se despediu oficialmente de Rosenior após uma sequência desastrosa de cinco derrotas consecutivas na Premier League, sem marcar nenhum gol. A demissão ocorreu depois que jogadores experientes teriam perdido a confiança no técnico de 41 anos, cujo mandato levou o clube a ficar sete pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Calum McFarlane voltou para sua segunda passagem interina na temporada com o objetivo de estabilizar o time, enquanto a diretoria inicia um processo de contratações minucioso.

    • Publicidade
  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    Aprendendo com os erros do passado

    A diretoria do clube reconheceu que foram cometidos erros ao longo da temporada, e não apenas na contratação de Rosenior. Em comunicado oficial, o Chelsea confirmou que passará por um período de “autoavaliação” para garantir que a próxima contratação esteja alinhada com seu modelo.

    Detalhando o clima interno e os motivos por trás da repentina mudança na comissão técnica, o jornalista Ben Jacobs postou no X: “Fontes afirmam que vários jogadores experientes haviam perdido a confiança no técnico do Chelsea. Espera-se um processo minucioso para encontrar um substituto, já que o Chelsea está ciente de que vários técnicos qualificados estão disponíveis neste verão.

    "O foco agora está na estabilidade e em proporcionar aos jogadores o melhor ambiente possível para encerrar a temporada com força. Jogadores e comissão técnica foram informados antes do anúncio ser feito. A decisão foi tomada pela diretoria do clube.

    "Fontes afirmam que há reconhecimento de que algumas decisões erradas foram tomadas, não apenas na contratação de Rosenior, mas ao longo da temporada, e que lições estão sendo aprendidas antes da contratação de um novo treinador principal."

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    As opções que, segundo consta, estão sendo consideradas

    Andoni Iraola surgiu como um dos principais candidatos após anunciar sua saída do Bournemouth, embora nomes como Edin Terzic e Eddie Howe continuem, segundo relatos, em discussão. No entanto, nomes como Julian Nagelsmann e Luis Enrique parecem improváveis devido a avaliações anteriores ou recentes renovações de contrato em outros clubes.

    Ao abordar a viabilidade de vários candidatos e o status da busca atual, Jacobs acrescentou no X: “O Chelsea ainda não conversou formalmente com nenhum candidato para substituir Liam Rosenior. No entanto, espera-se que Andoni Iraola seja um dos principais nomes a ser abordado.

    “Julian Nagelsmann fez parte do processo que levou à nomeação de Mauricio Pochettino. Na época, fontes do Chelsea afirmaram que ele não era considerado adequado. A equipe de Nagelsmann indicou que ele também não estava convencido com o modelo. Luis Enrique deve renovar com o PSG e já foi entrevistado por Clearlake-Boehly no passado. Não há expectativa de que ele seja candidato ou esteja disponível.

    "Eddie Howe, Francesco Fariola, Filipe Luís e Edin Terzic têm admiradores dentro do clube e já foram cogitados para vagas anteriores. Cesc Fàbregas está focado em tentar classificar o Como para as competições europeias, mas tem ambições de longo prazo de treinar na Inglaterra.

    "Marco Silva ainda não renovou com o Fulham e Oliver Glasner está sem clube. Nenhum dos dois fez parte das buscas anteriores por um técnico para o Chelsea. Agora, serão realizadas conversas com possíveis opções, à medida que o Chelsea monta uma lista de finalistas."

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Semana decisiva para o técnico interino

    McFarlane enfrenta uma tarefa difícil ao preparar o elenco para a semifinal da FA Cup deste domingo contra o Leeds United, em Wembley. Além da copa, o Chelsea precisa superar as cinco partidas restantes do campeonato para garantir a classificação para as competições europeias e diminuir a diferença para o Liverpool, quinto colocado. A capacidade da diretoria de conduzir um processo de contratação bem-sucedido será posta à prova, já que ela tenta definir uma contratação definitiva antes da abertura da janela de transferências de verão, a fim de evitar mais turbulências.