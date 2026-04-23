Revelado: o "principal candidato" para substituir Liam Rosenior como próximo técnico do Chelsea

A diretoria do clube reconheceu que foram cometidos erros ao longo da temporada, e não apenas na contratação de Rosenior. Em comunicado oficial, o Chelsea confirmou que passará por um período de “autoavaliação” para garantir que a próxima contratação esteja alinhada com seu modelo.

Detalhando o clima interno e os motivos por trás da repentina mudança na comissão técnica, o jornalista Ben Jacobs postou no X: “Fontes afirmam que vários jogadores experientes haviam perdido a confiança no técnico do Chelsea. Espera-se um processo minucioso para encontrar um substituto, já que o Chelsea está ciente de que vários técnicos qualificados estão disponíveis neste verão.

"O foco agora está na estabilidade e em proporcionar aos jogadores o melhor ambiente possível para encerrar a temporada com força. Jogadores e comissão técnica foram informados antes do anúncio ser feito. A decisão foi tomada pela diretoria do clube.

"Fontes afirmam que há reconhecimento de que algumas decisões erradas foram tomadas, não apenas na contratação de Rosenior, mas ao longo da temporada, e que lições estão sendo aprendidas antes da contratação de um novo treinador principal."