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Revelado: o "principal candidato" para substituir Liam Rosenior como próximo técnico do Chelsea
Começa a busca pela estabilidade
O Chelsea se despediu oficialmente de Rosenior após uma sequência desastrosa de cinco derrotas consecutivas na Premier League, sem marcar nenhum gol. A demissão ocorreu depois que jogadores experientes teriam perdido a confiança no técnico de 41 anos, cujo mandato levou o clube a ficar sete pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Calum McFarlane voltou para sua segunda passagem interina na temporada com o objetivo de estabilizar o time, enquanto a diretoria inicia um processo de contratações minucioso.
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Aprendendo com os erros do passado
A diretoria do clube reconheceu que foram cometidos erros ao longo da temporada, e não apenas na contratação de Rosenior. Em comunicado oficial, o Chelsea confirmou que passará por um período de “autoavaliação” para garantir que a próxima contratação esteja alinhada com seu modelo.
Detalhando o clima interno e os motivos por trás da repentina mudança na comissão técnica, o jornalista Ben Jacobs postou no X: “Fontes afirmam que vários jogadores experientes haviam perdido a confiança no técnico do Chelsea. Espera-se um processo minucioso para encontrar um substituto, já que o Chelsea está ciente de que vários técnicos qualificados estão disponíveis neste verão.
"O foco agora está na estabilidade e em proporcionar aos jogadores o melhor ambiente possível para encerrar a temporada com força. Jogadores e comissão técnica foram informados antes do anúncio ser feito. A decisão foi tomada pela diretoria do clube.
"Fontes afirmam que há reconhecimento de que algumas decisões erradas foram tomadas, não apenas na contratação de Rosenior, mas ao longo da temporada, e que lições estão sendo aprendidas antes da contratação de um novo treinador principal."
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As opções que, segundo consta, estão sendo consideradas
Andoni Iraola surgiu como um dos principais candidatos após anunciar sua saída do Bournemouth, embora nomes como Edin Terzic e Eddie Howe continuem, segundo relatos, em discussão. No entanto, nomes como Julian Nagelsmann e Luis Enrique parecem improváveis devido a avaliações anteriores ou recentes renovações de contrato em outros clubes.
Ao abordar a viabilidade de vários candidatos e o status da busca atual, Jacobs acrescentou no X: “O Chelsea ainda não conversou formalmente com nenhum candidato para substituir Liam Rosenior. No entanto, espera-se que Andoni Iraola seja um dos principais nomes a ser abordado.
“Julian Nagelsmann fez parte do processo que levou à nomeação de Mauricio Pochettino. Na época, fontes do Chelsea afirmaram que ele não era considerado adequado. A equipe de Nagelsmann indicou que ele também não estava convencido com o modelo. Luis Enrique deve renovar com o PSG e já foi entrevistado por Clearlake-Boehly no passado. Não há expectativa de que ele seja candidato ou esteja disponível.
"Eddie Howe, Francesco Fariola, Filipe Luís e Edin Terzic têm admiradores dentro do clube e já foram cogitados para vagas anteriores. Cesc Fàbregas está focado em tentar classificar o Como para as competições europeias, mas tem ambições de longo prazo de treinar na Inglaterra.
"Marco Silva ainda não renovou com o Fulham e Oliver Glasner está sem clube. Nenhum dos dois fez parte das buscas anteriores por um técnico para o Chelsea. Agora, serão realizadas conversas com possíveis opções, à medida que o Chelsea monta uma lista de finalistas."
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Semana decisiva para o técnico interino
McFarlane enfrenta uma tarefa difícil ao preparar o elenco para a semifinal da FA Cup deste domingo contra o Leeds United, em Wembley. Além da copa, o Chelsea precisa superar as cinco partidas restantes do campeonato para garantir a classificação para as competições europeias e diminuir a diferença para o Liverpool, quinto colocado. A capacidade da diretoria de conduzir um processo de contratação bem-sucedido será posta à prova, já que ela tenta definir uma contratação definitiva antes da abertura da janela de transferências de verão, a fim de evitar mais turbulências.