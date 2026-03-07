Revelado: a verdade por trás dos planos de transferência de Mason Mount para o Manchester United, enquanto os rivais da Premier League se aproximam

O jogador da seleção inglesa não tem intenção de forçar uma saída do Old Trafford neste verão, apesar de um período desafiador desde sua chegada. O Football Insider indica que o meio-campista está focado em provar sua qualidade técnica para a hierarquia do clube e os torcedores, após uma passagem marcada mais pela mesa de tratamento do que por suas contribuições em campo.

Mount está atualmente priorizando sua preparação física, com o objetivo de permanecer disponível para seleção pelo restante da campanha. Tendo chegado do Chelsea em 2023 com grandes expectativas, o craque está ansioso para justificar o investimento significativo que o United fez em seus serviços, finalmente se estabelecendo como titular regular.