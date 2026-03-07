Getty Images Sport
Revelado: a verdade por trás dos planos de transferência de Mason Mount para o Manchester United, enquanto os rivais da Premier League se aproximam
Mount continua comprometido com os Red Devils
O jogador da seleção inglesa não tem intenção de forçar uma saída do Old Trafford neste verão, apesar de um período desafiador desde sua chegada. O Football Insider indica que o meio-campista está focado em provar sua qualidade técnica para a hierarquia do clube e os torcedores, após uma passagem marcada mais pela mesa de tratamento do que por suas contribuições em campo.
Mount está atualmente priorizando sua preparação física, com o objetivo de permanecer disponível para seleção pelo restante da campanha. Tendo chegado do Chelsea em 2023 com grandes expectativas, o craque está ansioso para justificar o investimento significativo que o United fez em seus serviços, finalmente se estabelecendo como titular regular.
Rivais monitorando a situação do meio-campista
Na semana passada, foi divulgado que o Aston Villa e o Fulham estavam interessados em contratar Mount neste verão. No entanto, o jogador estaria se sentindo azarado com as lesões e quer continuar lutando por seu lugar no Old Trafford.
Unai Emery e Marco Silva estão interessados em adicionar a criatividade do jogador de 27 anos aos seus respectivos elencos. No entanto, a postura firme de Mount sugere que os interessados podem ter que procurar outras opções, já que os planos de transferência do United para o verão começam a tomar forma.
Um histórico frustrante de condicionamento físico
O United investiu £ 55 milhões (US$ 70 milhões) para contratar Mount do Chelsea em 2023, mas a transferência ainda não rendeu resultados consistentes. As estatísticas mostram um jogador lutando para encontrar seu ritmo, já que seu desenvolvimento é prejudicado por problemas físicos recorrentes.
A temporada 2025-26 seguiu esse padrão decepcionante, com Mount fazendo apenas 17 partidas na Premier League. Isso aconteceu após uma campanha anterior ruim, na qual ele jogou apenas 23 partidas em todas as competições, deixando os torcedores do United esperando para ver o melhor do vencedor da Liga dos Campeões.
Concentre-se na recuperação de lesões
A principal tarefa de Mount agora é se recuperar da lesão que sofreu no final do ano passado. Embora tenha jogado no início de 2026, ele só conseguiu jogar um total de 30 minutos em duas partidas antes de ficar novamente de fora por causa do mesmo problema.
O técnico interino Carrick afirmou recentemente que a condição de Mount melhorou. Falando antes da partida contra o Newcastle, que terminou em derrota por 2 a 1 para o United, ele disse: “Mason também está se recuperando, então, infelizmente, isso faz parte do jogo.
Sempre haverá jogadores fora, sempre haverá jogadores que não podem jogar, mas continuaremos a trabalhar o máximo possível para recuperá-los.”
