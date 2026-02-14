Como foi o retorno de Cristiano Ronaldo aos gramados pelo Al Nassr após "greve"

A "greve" de Cristiano Ronaldo chegou ao fim neste sábado (14), e em grande estilo. Após desfalcar o Al Nassr por três partidas em meio a divergências com a gestão do clube, o camisa 7 voltou aos gramados e precisou de apenas 18 minutos para deixar sua marca na vitória por 2 a 0 sobre o Al Fateh, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita.
O meia Abdullah Al Khaibari completou o placar para a equipe comandada por Jorge Jesus, garantindo três pontos importantes e recolocando o foco no desempenho dentro de campo.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢