Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gabriel Marin

Como foi o retorno de Cristiano Ronaldo aos gramados pelo Al Nassr após "greve"

Português marca em 18 minutos, encerra impasse com o clube e retoma contagem rumo aos mil gols

A "greve" de Cristiano Ronaldo chegou ao fim neste sábado (14), e em grande estilo. Após desfalcar o Al Nassr por três partidas em meio a divergências com a gestão do clube, o camisa 7 voltou aos gramados e precisou de apenas 18 minutos para deixar sua marca na vitória por 2 a 0 sobre o Al Fateh, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita.

O meia Abdullah Al Khaibari completou o placar para a equipe comandada por Jorge Jesus, garantindo três pontos importantes e recolocando o foco no desempenho dentro de campo.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    Gol relâmpago e retomada pelo gol mil

    A volta de Cristiano teve roteiro ideal. Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, o português abriu o placar e deu fim ao período de inatividade que durava desde 30 de janeiro, quando havia marcado na vitória por 3 a 0 sobre o Al Kholood.

    Com o gol deste sábado, CR7 chegou a 962 gols oficiais somando clubes e seleção portuguesa. Agora, está a 38 de alcançar a simbólica e histórica marca de mil gols na carreira.

    Veja os jogos da Liga SauditaAssine já! 

    Além disso, esta foi sua primeira partida no mês de fevereiro. O atacante sequer foi relacionado para os confrontos contra o Al Ittihad e o Al Riyadh nas rodadas anteriores do Sauditão. Também ficou fora do duelo contra o Arkadag, pela Liga dos Campeões da Ásia 2, competição em que o clube já vinha poupando o camisa 7.

    • Publicidade
  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    A "greve" e o atrito com o PIF

    Segundo a imprensa portuguesa e veículos sauditas, a decisão de se afastar partiu do próprio Cristiano Ronaldo. O estopim teria sido a insatisfação com o nível de investimentos no elenco.

    O fundo soberano que financia os principais clubes do país, o Public Investment Fund (PIF), foi alvo das críticas. De acordo com o jornal "A Bola", CR7 entendia que o Al Nassr recebeu apenas uma contratação na última janela, enquanto outras equipes administradas pelo fundo teriam sido priorizadas.

    Entre elas está o Al Hilal, apontado como um dos beneficiados pelo maior aporte financeiro recente. O descontentamento também teria envolvido atrasos no pagamento de salários a funcionários e colaboradores do clube, fator que pesou na decisão do craque.

    A ausência do astro gerou resposta oficial da Saudi Pro League. Em comunicado, a entidade reforçou que nenhum jogador está acima das instituições e destacou a independência administrativa dos clubes, mesmo com a gestão financeira centralizada pelo PIF nos principais times.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Futuro em aberto?

    O imbróglio também alimentou especulações sobre o futuro do português na Arábia Saudita. Apesar de ter contrato com o Al Nassr até junho de 2027, com cláusula de rescisão estipulada em 50 milhões de euros, surgiram rumores de que o atacante avaliaria uma possível ida para a MLS ou até um retorno ao futebol europeu.

AFC Champions League Two
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Arkadag crest
Arkadag
ARK
0