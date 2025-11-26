+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Flamengo v Bragantino - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Os resultados que o Flamengo precisa para ser campeão do Brasileirão de 2025

Os próximos jogos do Mengão na reta final e o que a equipe precisa fazer para garantir o título do campeonato

O Campeonato Brasileiro de 2025 está em sua reta final, e o Flamengo está a detalhes de confirmar o título. Se vencer o Ceará, na 37ª rodada, os rubro-negros já garantem o troféu antecipadamente.

Ao longo da temporada, o Flamengo construiu uma campanha de consistência, somando vitórias cruciais e mantendo‐se à frente na tabela. Agora, já com o Palmeiras, adversário direto, mais distante, a tarefa é clara: segurar o nível e não permitir surpresas. A missão se resume a continuar a ótima sequência na reta final e vencer a partida decisiva da 37ª rodada. Na reta final do Brasileirão 2025, o Flamengo tem mais dois jogos pela frente: Ceará e, por fim, o Mirassol. 

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-BRA-FLAMENGO-PALMEIRASAFP

    Flamengo x Ceará - 37ª rodada

    Dentro do Maracanã, depois da final da Libertadores contra o Palmeiras, o Flamengo precisa de apenas uma vitória para confirmar o título. Se empatar, o título também será garantido caso o Palmeiras não vença o Vitória.

    • Publicidade
  • Flamengo v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Mirassol x Flamengo - 38ª rodada

    Data: 07/12/2025