Os resultados que o Flamengo precisa para ser campeão do Brasileirão de 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 está em sua reta final, e o Flamengo está a detalhes de confirmar o título. Se vencer o Ceará, na 37ª rodada, os rubro-negros já garantem o troféu antecipadamente.

Ao longo da temporada, o Flamengo construiu uma campanha de consistência, somando vitórias cruciais e mantendo‐se à frente na tabela. Agora, já com o Palmeiras, adversário direto, mais distante, a tarefa é clara: segurar o nível e não permitir surpresas. A missão se resume a continuar a ótima sequência na reta final e vencer a partida decisiva da 37ª rodada. Na reta final do Brasileirão 2025, o Flamengo tem mais dois jogos pela frente: Ceará e, por fim, o Mirassol.