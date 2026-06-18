Resolver a crise dos elefantes antes do jogo contra a Alemanha

A Federação de Futebol da Costa do Marfim anunciou, na noite desta quinta-feira, a resolução da crise envolvendo o jogador Élie Wahé, antes do confronto contra a Alemanha.
A seleção dos Elefantes enfrenta a Alemanha no próximo sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
A Costa do Marfim estreou-se na Copa do Mundo com uma vitória dramática sobre o Equador, por 1 a 0, enquanto a Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1.
A conta oficial da seleção marfinense no site X informou que Élie Wahé obteve todas as autorizações necessárias para entrar no território canadense.
Com isso, o jogador marfinense está autorizado a viajar com a delegação dos Elefantes para o Canadá e continuará participando do torneio normalmente, ao lado de seus companheiros de seleção.