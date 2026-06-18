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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Resolver a crise dos elefantes antes do jogo contra a Alemanha

Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
E. Wahi
Alemanha
Costa do Marfim
Canadá

A Federação de Futebol da Costa do Marfim anunciou, na noite desta quinta-feira, a resolução da crise envolvendo o jogador Élie Wahé, antes do confronto contra a Alemanha.

A seleção dos Elefantes enfrenta a Alemanha no próximo sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Costa do Marfim estreou-se na Copa do Mundo com uma vitória dramática sobre o Equador, por 1 a 0, enquanto a Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1.

A conta oficial da seleção marfinense no site X informou que Élie Wahé obteve todas as autorizações necessárias para entrar no território canadense.

Com isso, o jogador marfinense está autorizado a viajar com a delegação dos Elefantes para o Canadá e continuará participando do torneio normalmente, ao lado de seus companheiros de seleção.

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    O motivo pelo qual Wahi foi impedido de entrar no Canadá

    A Federação da Costa do Marfim havia esclarecido, anteriormente, que Élie Wahé não poderia acompanhar a delegação da seleção em sua viagem ao Canadá.

    Isso se deve à falta das autorizações administrativas necessárias para sua entrada no território canadense.

    O jornal “Mundo Deportivo” informou que a decisão de impedir Wahi de entrar no Canadá se deve ao fato de o jogador estar sendo investigado em um caso relacionado à manipulação de resultados de partidas na França.

    As autoridades canadenses não emitiram nenhum esclarecimento oficial sobre os motivos da recusa em conceder a autorização de entrada ao jogador, mas a decisão ocorreu um dia após a publicação de uma reportagem pelo jornal “The Athletic”, informando que Wahi havia sido detido na França cerca de 10 dias antes do início da Copa do Mundo, tendo sido liberado após ser interrogado.

    De acordo com fontes citadas pelo jornal, a investigação gira em torno da suspeita de que o jogador tenha recebido propositalmente um cartão amarelo durante a partida do Nice contra o Metz, disputada em 17 de maio passado.

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