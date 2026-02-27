Goal.com
FBL-SUDAMERICANA-FLUMINENSE-LANUSAFP
Gabriel Marin

"Me arrependo": Renato Gaúcho abre o jogo sobre pedido de demissão do Fluminense em 2025

Técnico afirma que decisão foi tomada no calor do momento após eliminação na Sul-Americana e revela incômodo com críticas

Desempregado desde que deixou o Fluminense em setembro de 2025, o técnico Renato Gaúcho afirmou ter se arrependido do pedido de demissão feito ainda no vestiário do Maracanã, logo após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana.

Em entrevista à Romário TV, Renato revelou que a pressão e as críticas nas redes sociais foram determinantes para a decisão tomada de forma impulsiva.

"A internet (motivou o pedido de demissão). Não que eu não esteja acostumado. Mas, pô, você faz tudo. Fizemos uma boa campanha na Copa do Mundo, estávamos na semifinal da Copa do Brasil, bem no Brasileiro. Aí no intervalo eu troquei um jogador, o Hércules, que não tinha condição de ficar em pé. Durante o segundo tempo as pessoas falaram nas rádios que eu errei e nem sabiam que ele estava passando mal no vestiário. A conta sempre cai em cima do treinador. Eu me arrependo de ter tomado aquela decisão. Todo mundo veio falar “não, repensa”. Mas a decisão estava tomada. Eu até me arrependi, mas hoje em dia a internet não é mole, não".

  • FBL-SUDAMERICANA-FLUMINENSE-LANUSAFP

    A gota d'água

    O episódio citado pelo treinador aconteceu nas quartas de final da Sul-Americana. No intervalo da partida, Renato sacou o volante Hércules, que, segundo ele, não tinha condições físicas de permanecer em campo, e promoveu a entrada de Otávio.

    Com o empate sofrido no fim da partida, resultado que selou a eliminação tricolor, o técnico foi chamado de "burro" por parte da torcida no Maracanã. A substituição virou alvo de críticas, tanto nas arquibancadas quanto nos programas esportivos.

    Renato revelou que, naquele momento, já se sentia desgastado com os questionamentos recorrentes sobre suas decisões.

  • FBL-WC-CLUB-2025-PRESSER-FLUMINENSEAFP

    Demissão comunicada após entrevista coletiva

    Mesmo após decidir pela saída ainda no vestiário, Renato compareceu à entrevista coletiva. Antes de falar com os jornalistas, ouviu um pedido do então presidente do clube, Mário Bittencourt, para que não anunciasse nada publicamente e aguardasse uma conversa no dia seguinte.

    Durante a coletiva, porém, o treinador foi se irritando com as perguntas. Ao fim da última resposta, surpreendeu ao revelar que havia entregado o cargo. Na despedida, reclamou das críticas constantes e afirmou que gostaria de ver como o próximo treinador responderia aos mesmos questionamentos.

  • Fluminense v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Números da passagem pelo Tricolor

    Renato assumiu o Fluminense em 3 de abril de 2025. Em pouco mais de cinco meses, comandou a equipe em 42 partidas, acumulando 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas.

    Sob seu comando, o Tricolor chegou às semifinais da Copa do Mundo de Clubes, avançou às semifinais da Copa do Brasil e deixou o time na oitava colocação do Campeonato Brasileiro no momento da saída.

    Apesar da frustração continental, o desempenho geral era considerado competitivo em meio a um calendário intenso.

