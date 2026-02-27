"Me arrependo": Renato Gaúcho abre o jogo sobre pedido de demissão do Fluminense em 2025

Desempregado desde que deixou o Fluminense em setembro de 2025, o técnico Renato Gaúcho afirmou ter se arrependido do pedido de demissão feito ainda no vestiário do Maracanã, logo após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana.

Em entrevista à Romário TV, Renato revelou que a pressão e as críticas nas redes sociais foram determinantes para a decisão tomada de forma impulsiva.

"A internet (motivou o pedido de demissão). Não que eu não esteja acostumado. Mas, pô, você faz tudo. Fizemos uma boa campanha na Copa do Mundo, estávamos na semifinal da Copa do Brasil, bem no Brasileiro. Aí no intervalo eu troquei um jogador, o Hércules, que não tinha condição de ficar em pé. Durante o segundo tempo as pessoas falaram nas rádios que eu errei e nem sabiam que ele estava passando mal no vestiário. A conta sempre cai em cima do treinador. Eu me arrependo de ter tomado aquela decisão. Todo mundo veio falar “não, repensa”. Mas a decisão estava tomada. Eu até me arrependi, mas hoje em dia a internet não é mole, não".