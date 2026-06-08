Relação tensa com a superestrela: Thomas Tuchel causará mais uma surpresa na Copa do Mundo?

Desde que Tuchel assumiu o cargo, em janeiro de 2025, o jogador de 22 anos foi titular apenas quatro vezes e entrou três vezes como reserva. Em vez disso, Tuchel apostou em Morgan Rogers, do Aston Villa, que foi escalado em doze das 13 partidas sob seu comando.

Sob o comando do antecessor de Tuchel, Gareth Southgate, Bellingham ainda era um titular indiscutível; na Euro 2024, ele perdeu apenas 29 minutos em sete partidas. Lesões o prejudicaram, além disso, houve desentendimentos recorrentes com Tuchel.

Após uma derrota em um amistoso contra o Senegal em junho de 2025 (1 a 3), Tuchel classificou o comportamento de Bellingham em campo como “repulsivo”, pelo que mais tarde se desculpou. Em novembro, Tuchel afirmou que iria “avaliar” o comportamento de Bellingham após sua substituição na partida das eliminatórias contra a Albânia (2 a 0).