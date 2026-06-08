O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, prevê que o craque do meio-campo Jude Bellingham enfrentará uma forte disputa por uma vaga no time titular antes da Copa do Mundo.
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Relação tensa com a superestrela: Thomas Tuchel causará mais uma surpresa na Copa do Mundo?
O jogador do Real Madrid faz parte de um grupo mais amplo de possíveis titulares, afirmou Tuchel pouco antes do início da fase final da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, em 11 de junho.
“As funções podem mudar a qualquer momento, mas, no momento, há 14, 15 possíveis titulares — e Jude é um deles”, disse Tuchel. Dizem que o ex-técnico do Bayern e do Dortmund tem uma relação um tanto tensa com Bellingham.
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Tuchel considera o comportamento de Bellingham “repugnante”
Desde que Tuchel assumiu o cargo, em janeiro de 2025, o jogador de 22 anos foi titular apenas quatro vezes e entrou três vezes como reserva. Em vez disso, Tuchel apostou em Morgan Rogers, do Aston Villa, que foi escalado em doze das 13 partidas sob seu comando.
Sob o comando do antecessor de Tuchel, Gareth Southgate, Bellingham ainda era um titular indiscutível; na Euro 2024, ele perdeu apenas 29 minutos em sete partidas. Lesões o prejudicaram, além disso, houve desentendimentos recorrentes com Tuchel.
Após uma derrota em um amistoso contra o Senegal em junho de 2025 (1 a 3), Tuchel classificou o comportamento de Bellingham em campo como “repulsivo”, pelo que mais tarde se desculpou. Em novembro, Tuchel afirmou que iria “avaliar” o comportamento de Bellingham após sua substituição na partida das eliminatórias contra a Albânia (2 a 0).
- The FA
Tuchel deixa Bellingham no banco na penúltima partida da Copa do Mundo — e o coloca como capitão
Na vitória por 1 a 0 dos Three Lions no penúltimo amistoso de preparação para a Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, no último sábado, Bellingham assumiu a braçadeira de capitão após entrar em campo no segundo tempo. Depois disso, Tuchel se mostrou impressionado. “Dá para ver que Jude definitivamente tem determinação e garra”, disse ele, acrescentando que o meio-campista está “cheio de energia” e em “ótima forma”.
A Inglaterra disputa seu último amistoso de preparação para a Copa do Mundo na quarta-feira contra a Costa Rica. No Grupo L, a seleção enfrentará a Croácia (17 de junho), Gana (23 de junho) e Panamá (27 de junho).