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Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Sem reforços, Corinthians pode encontrar soluções dentro do próprio elenco no segundo semestre

Corinthians

Pouco utilizados na primeira metade da temporada, jovens e reservas ganham força com Fernando Diniz em meio à crise financeira e ao transfer ban

O Corinthians inicia a segunda metade da temporada diante de um cenário que exige criatividade para fortalecer o elenco. Impedido de inscrever reforços há 50 dias por conta do transfer ban e enfrentando uma grave crise financeira, o clube deve apostar na manutenção da base e na valorização de jogadores que tiveram poucas oportunidades em 2026.

A primeira oportunidade para esses atletas mostrarem serviço será no amistoso contra o Cascavel, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), em Cascavel. O duelo servirá como último teste antes da retomada do calendário oficial e será utilizado por Fernando Diniz para realizar ajustes finais na equipe após o período de intertemporada no CT Joaquim Grava.

A expectativa é de que o treinador inicie a partida com uma formação próxima da considerada ideal e faça alterações na etapa final, abrindo espaço para atletas que buscam conquistar mais minutos na sequência da temporada.

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  • Corinthians 2026Getty/GOAL

    João Pedro Tchoca, Alex Santana e Gui Negão aparecem como principais candidatos

    Entre os jogadores que podem se beneficiar do novo momento estão o zagueiro João Pedro Tchoca, o volante Alex Santana e o atacante Gui Negão. Os três tiveram participação discreta ao longo da primeira metade do ano, mas aparecem como opções para ampliar o leque de alternativas de Fernando Diniz.

    Com um calendário que ainda reserva compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, a tendência é que o treinador utilize mais peças do elenco para lidar com a sequência de partidas e o desgaste físico.

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  • Base ganha força em meio às limitações do mercado

    Além dos nomes mais experientes, jovens formados nas categorias de base também podem receber oportunidades. Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim aparecem entre os atletas observados pela comissão técnica e podem ser utilizados com maior frequência durante o segundo semestre.

    A ausência de contratações faz com que o Corinthians volte suas atenções para os jogadores já disponíveis no elenco. Durante a intertemporada, Fernando Diniz priorizou treinamentos voltados às movimentações ofensivas e às finalizações, buscando desenvolver alternativas táticas sem depender da chegada de novos reforços.

  • Labyad e Kaio CesarGetty/GOAL

    Labyad e Kaio César podem ampliar participação

    Outros atletas que já vinham recebendo minutos, mas ainda sem sequência consolidada, também despontam como candidatos a um papel mais relevante. O meia Zakaria Labyad e o atacante Kaio César podem ampliar a participação na equipe ao longo dos próximos meses.

    O cenário pode se tornar ainda mais favorável caso ocorram mudanças no elenco. As possíveis saídas dos volantes André e Breno Bidon, além da indefinição sobre a permanência de Memphis Depay, abrem espaço para uma disputa maior por posições e até pela titularidade.

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  • FBL-LIBERTADORES-SANTAFE-CORINTHIANSAFP

    Amistoso será último teste antes da volta das competições

    O duelo diante do Cascavel representa a última oportunidade para Fernando Diniz avaliar o elenco antes da retomada oficial da temporada. Mais do que o resultado, a partida servirá para observar o desempenho dos jogadores que buscam conquistar espaço e oferecer novas opções ao treinador.

    O Corinthians volta a disputar uma partida oficial no dia 23 de julho, quando recebe o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, a equipe terá pela frente uma sequência decisiva de compromissos também pela Libertadores e pela Copa do Brasil, competições nas quais a utilização de todo o elenco pode ser determinante.

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