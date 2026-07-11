Sem reforços, Corinthians pode encontrar soluções dentro do próprio elenco no segundo semestre

O Corinthians inicia a segunda metade da temporada diante de um cenário que exige criatividade para fortalecer o elenco. Impedido de inscrever reforços há 50 dias por conta do transfer ban e enfrentando uma grave crise financeira, o clube deve apostar na manutenção da base e na valorização de jogadores que tiveram poucas oportunidades em 2026.

A primeira oportunidade para esses atletas mostrarem serviço será no amistoso contra o Cascavel, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), em Cascavel. O duelo servirá como último teste antes da retomada do calendário oficial e será utilizado por Fernando Diniz para realizar ajustes finais na equipe após o período de intertemporada no CT Joaquim Grava.

A expectativa é de que o treinador inicie a partida com uma formação próxima da considerada ideal e faça alterações na etapa final, abrindo espaço para atletas que buscam conquistar mais minutos na sequência da temporada.