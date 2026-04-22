Segundo uma reportagem da Absolut Fussball, o futuro de Jovan Milosevic (20/Werder Bremen), Leonidas Stergiou (24/1. FC Heidenheim) e Yannik Keitel (26/FC Augsburg) ainda é incerto.
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Receitas de transferências para novas contratações? Trio do VfB Stuttgart parece estar de saída
Stergiou e Keitel, em particular, não têm conseguido convencer totalmente em seus clubes de empréstimo, Heidenheim e Augsburg, o que deixa o VfB em dúvida quanto a uma possível venda no verão. No caso do suíço, espera-se uma receita de dois milhões de euros; já para Keitel, está prevista uma taxa de transferência de cerca de 1,5 milhão de euros.
A situação de Milosevic é um pouco mais incerta, já que ele vem apresentando boas atuações na atual fase da segunda volta pelo Bremen, com três gols e uma assistência. De acordo com informações do site Absolut-Fussball, tanto o Werder quanto o Stuttgart consideram a possibilidade de prolongar o contrato de empréstimo para além do verão. No entanto, a condição para isso seria provavelmente a permanência do time verde-branco na primeira divisão.
Caso um acordo com o Bremen não seja concretizado, uma transferência definitiva também é uma opção. As exigências de transferência do Stuttgart giram em torno de oito milhões de euros. Se um clube pagar essa quantia, provavelmente não se colocariam obstáculos no caminho do jogador de 20 anos e o deixariam partir.
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Será que o VfB Stuttgart vai contratar um jovem talento ofensivo espanhol?
No total, caso os três jogadores sejam vendidos, o VfB pode contar com receitas de transferências entre 10 e 15 milhões de euros. Esse dinheiro será, por sua vez, investido em novas contratações; o atual campeão da Copa da Alemanha pretende, sobretudo, reforçar ainda mais o seu ataque.
Assim, já há algumas semanas que o nome de Chuki vem sendo associado ao VfB. O atacante de 21 anos, que atualmente está sob contrato com o Real Valladolid, da segunda divisão espanhola, seria um dos candidatos preferidos dos dirigentes de Stuttgart.
Como seu contrato lá vence no final de junho, uma transferência sem custo de rescisão não é improvável. Recentemente, a mídia espanhola noticiou que Chuki estaria em busca de um novo desafio no exterior e, portanto, consideraria uma mudança.