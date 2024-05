Do rebaixamento ao Bayern: Vincent Kompany escancara o caos da busca por um substituto para Thomas Tuchel

O belga pode não ser a melhor escolha para os bávaros, mas o alerta é maior ao desespero do clube do que à qualificação do técnico

O Bayern de Munique, vencedor de 33 títulos da Bundesliga, seis da Champions League, 20 da Copa da Alemanha e, de longe, o maior clube do seu país, contratou o treinador do Burnley, um time que acaba de ser rebaixado de forma convincente da Premier League. O acordo de Vincent Kompany para se tornar o novo técnico do Bayern está praticamente fechado, com vários relatos afirmando que o belga assumirá o comando na Allianz Arena antes mesmo da temporada 2024/25. Sua nomeação é possível quanto surpreendente. Ele é um treinador com apenas quatro anos de experiência, um dos quais foi na segunda divisão inglesa. Nunca treinou um jogo da Liga dos Campeões, e sua única campanha europeia terminou com uma derrota nos playoffs da Conference League. Kompany não deve ser criticado por aceitar o trabalho, mesmo que pareça um salto muito além da perna. Ele é um técnico promissor que, aos 38 anos, ainda tem a chance de se tornar um grande treinador. Dê a ele algumas temporadas em clubes de médio escalão, para se desenvolver e moldar ainda mais suas ideias, e assim ele pode estar pronto, algum dia, para um trabalho tão grande quanto o do Bayern. Mas tudo isso parece estar acontecendo cedo demais. De forma mais ampla, isso reflete a bagunça em que o Bayern se encontra. Diversos treinadores já foram alvo dos bávaros desde que tomaram a decisão de dispensar Thomas Tuchel no final da temporada, em fevereiro. Após meses de busca pela Europa, perseguindo grandes nomes e falhando repetidamente, eles ficaram com um treinador que ainda parece despreparado e não apto para um trabalho dessa magnitude.