Rayan, Endrick, Luiz Henrique: as alternativas de Ancelotti para a vaga de Raphinha contra a Escócia

A ausência de Raphinha obriga Carlo Ancelotti a mexer novamente na escalação da seleção brasileira.
Desde que assumiu o comando da equipe, o treinador ainda não repetiu uma formação, e o duelo contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, deve marcar mais um capítulo dessa busca por ajustes em meio ao Mundial.
Entre os candidatos à vaga, Rayan aparece como favorito, mas Endrick e Luiz Henrique seguem na disputa por um espaço no ataque ao lado de Vinicius Júnior e Matheus Cunha.