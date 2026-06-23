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Pedro Augusto Dias

Rayan, Endrick, Luiz Henrique: as alternativas de Ancelotti para a vaga de Raphinha contra a Escócia

Especiais e Opinião
Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Raphinha
Endrick
Rayan
L. Henrique
G. Martinelli

Sem o atacante do Barcelona lesionado, treinador italiano avalia diferentes perfis para o lado direito do ataque e deve promover mais uma mudança na seleção brasileira durante a Copa do Mundo

A ausência de Raphinha obriga Carlo Ancelotti a mexer novamente na escalação da seleção brasileira.

Desde que assumiu o comando da equipe, o treinador ainda não repetiu uma formação, e o duelo contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, deve marcar mais um capítulo dessa busca por ajustes em meio ao Mundial.

Entre os candidatos à vaga, Rayan aparece como favorito, mas Endrick e Luiz Henrique seguem na disputa por um espaço no ataque ao lado de Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rayan larga na frente

    O jovem atacante foi o escolhido para substituir Raphinha durante a vitória sobre o Haiti e voltou a ser observado por Ancelotti nos treinamentos realizados em Nova Jersey. Além de atuar pelo lado direito, posição que oferece maior equilíbrio tático à equipe, Rayan reúne características valorizadas pelo treinador, como força física e capacidade de recomposição.

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    A tendência é que sua presença permita maior liberdade de movimentação para Lucas Paquetá pelo setor central, uma dinâmica que funcionou bem na última partida da seleção.

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    Endrick surge como alternativa mais ofensiva

    Se a opção for aumentar o poder de fogo, Endrick aparece como uma solução interessante. O atacante foi testado em algumas atividades ao lado de Matheus Cunha e oferece características diferentes das de Rayan e Luiz Henrique.

    Embora tenha recebido poucos minutos nesta Copa, o jovem segue cercado por expectativa e é frequentemente apontado pela torcida como a principal alternativa para ganhar espaço no time titular.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Luiz Henrique aposta na experiência com Ancelotti

    Correndo por fora na disputa, Luiz Henrique tem como trunfo o conhecimento do trabalho do treinador. O atacante é um dos jogadores que mais atuaram sob o comando de Ancelotti e também oferece a possibilidade de atuar aberto pela direita, mantendo a estrutura ofensiva utilizada pela seleção nos últimos jogos.

    A escolha final, porém, segue em aberto.

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Outras dúvidas na formação

    A vaga de Raphinha não é a única questão pendente. Gabriel Magalhães também vem sendo monitorado após uma temporada desgastante pelo Arsenal, e Léo Pereira chegou a ser testado ao lado de Marquinhos nos treinamentos.

    Já Casemiro e Douglas Santos, pendurados com cartão amarelo, devem ser mantidos entre os titulares. Com quatro pontos e a liderança do Grupo C, o Brasil depende apenas de si para confirmar a primeira colocação da chave diante da Escócia.

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