Rafael Leão tomará decisão sobre contrato com o AC Milan dentro de “semanas”, já que cláusula de rescisão elevada representa grande obstáculo

De acordo com o Calciomercato, o AC Milan está agindo com o objetivo claro de garantir o futuro a longo prazo de seu ala emblemático. Seguindo a tendência de renovar com figuras-chave como Mike Maignan, os Rossoneri estão determinados a manter o astro português como o rosto definitivo da nova era do clube sob a orientação de Massimiliano Allegri. As discussões estão em andamento desde o final de janeiro, lideradas pelo diretor esportivo Igli Tare, com o objetivo de garantir um compromisso muito além do término do contrato atual, em 2028.

Ambas as partes compartilham um forte desejo mútuo de continuar sua jornada juntas na Lombardia. Leão recentemente lembrou aos torcedores do San Siro sua precisão com um segundo gol decisivo contra o Cremonese. A atmosfera em torno das negociações atuais é notavelmente mais relaxada e familiar do que a saga prolongada e juridicamente complicada de 2023 envolvendo o Sporting CP. Passo a passo, o diálogo está se transformando em uma negociação formal com absoluta serenidade e sem pressa.