Getty Images Sport
Traduzido por
Rafael Leão tomará decisão sobre contrato com o AC Milan dentro de “semanas”, já que cláusula de rescisão elevada representa grande obstáculo
Novas negociações contratuais em andamento
De acordo com o Calciomercato, o AC Milan está agindo com o objetivo claro de garantir o futuro a longo prazo de seu ala emblemático. Seguindo a tendência de renovar com figuras-chave como Mike Maignan, os Rossoneri estão determinados a manter o astro português como o rosto definitivo da nova era do clube sob a orientação de Massimiliano Allegri. As discussões estão em andamento desde o final de janeiro, lideradas pelo diretor esportivo Igli Tare, com o objetivo de garantir um compromisso muito além do término do contrato atual, em 2028.
Ambas as partes compartilham um forte desejo mútuo de continuar sua jornada juntas na Lombardia. Leão recentemente lembrou aos torcedores do San Siro sua precisão com um segundo gol decisivo contra o Cremonese. A atmosfera em torno das negociações atuais é notavelmente mais relaxada e familiar do que a saga prolongada e juridicamente complicada de 2023 envolvendo o Sporting CP. Passo a passo, o diálogo está se transformando em uma negociação formal com absoluta serenidade e sem pressa.
- Getty Images
Pacote financeiro e aumento salarial
Leão já é o jogador mais bem pago do elenco do Milan, um status que conquistou após sua renovação anterior, quando seu salário quadruplicou, tornando-se a imagem absoluta do clube. No entanto, a diretoria agora está disposta a recompensar ainda mais sua enorme influência em campo, onde ele já acumulou impressionantes 80 gols com a famosa camisa vermelha e preta. A diretoria claramente pretende manter seu principal ativo feliz e totalmente motivado no futuro próximo.
Para refletir com precisão esse status elevado e afastar o interesse de outros clubes, a proposta financeira está sendo atualizada. Ele deve ver seu salário subir para € 6 milhões, com a adição de bônus. Embora não haja pressa imediata para assinar o contrato, o processo está avançando de forma constante. No final das contas, Leão e sua família ouvirão a oferta do Milan e tomarão uma decisão nas próximas semanas.
Laço tático com Massimiliano Allegri
Um fator crucial nessas negociações extremamente positivas é a relação em constante evolução entre o talentoso ponta e seu técnico. Embora Massimiliano Allegri e Leão possam ter passado por alguns momentos iniciais de ajuste tático, o vínculo entre eles se fortaleceu significativamente ao longo da atual campanha. Esse profundo respeito mútuo é agora visto como um pilar fundamental do ambicioso projeto esportivo do Milan para os próximos anos.
A comissão técnica tem sido muito clara quanto à manutenção do núcleo do elenco intacto, considerando o ponta indispensável. Destacando essa dinâmica interna, a reportagem confirma que Allegri deu sua bênção para que o clube melhorasse o contrato de Leão depois de conhecer melhor seu atacante nos últimos meses.
- Getty Images
O dilema da cláusula de rescisão milionária
Apesar do clima altamente positivo na Casa Milan, ainda há um obstáculo técnico significativo a ser superado: a cláusula de rescisão de € 175 milhões atualmente incluída no contrato de Leão. O clube italiano está extremamente interessado em manter essa proteção lucrativa para afastar com sucesso potenciais pretendentes ricos da Premier League ou da Saudi Pro League. No entanto, a comitiva do jogador tem uma perspectiva muito diferente sobre o assunto.
Encontrar um meio-termo em relação a essa cláusula específica é o último grande passo. Atualmente, Leão e sua equipe preferem eliminar a cláusula de rescisão enquanto as discussões sobre os detalhes continuam.
Publicidade