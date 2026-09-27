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Racha turco de Mancini! Técnico da Itália deixa Barella e Maldini em casa para evitar pesadelo com voo
Mancini divide elenco da Itália para evitar desgastante viagem à Turquia
O técnico da Itália, Roberto Mancini, tomou uma decisão tática ousada ao dividir seu elenco de 33 jogadores antes da partida da UEFA Nations League contra a Turquia, em Bursa. Em vez de levar todo o grupo para o Ataturk Spor Kompleksi, Mancini deixou dez jogadores no Centro Técnico Federal, em Coverciano.
Um grupo mais enxuto, de 23 jogadores, embarcou para a Turquia para disputar a partida do grupo fora de casa.
A medida estratégica tem como objetivo proteger jogadores importantes do desgaste desnecessário com viagens durante uma exigente janela internacional.
- Insidefoto
Barella e Maldini encabeçam grupo que ficará em Coverciano
Os dez jogadores que seguem em Florença incluem o meio-campista da Inter Nicolo Barella, o atacante do Monza Daniel Maldini e o zagueiro da Roma Gianluca Mancini. Eles se juntam a Honest Ahanor, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Ali Zoma.
Mancini organizou um programa especializado de treinamento e recuperação física em Coverciano para manter o grupo deixado de fora no melhor nível de forma para partidas.
Os jogadores em descanso seguem trabalhando com os membros da comissão técnica e do departamento médico Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi.
Rotação estratégica planejada para priorizar os jogos contra Paris e Bologna
A divisão do elenco de Mancini imita abordagens de gerenciamento de carga de alto desempenho usadas em todo o futebol europeu de elite. Ao poupar dez jogadores de uma desgastante viagem de ida e volta a Bursa, a comissão técnica garantiu que metade do elenco permaneça descansada para os próximos confrontos da Liga das Nações.
A Itália terá uma viagem de alto risco a Paris para enfrentar a França em 2 de outubro, antes de voltar para casa para receber a Turquia em Bolonha em 5 de outubro.
A equipe técnica priorizou a conservação de energia para maximizar o desempenho nos três jogos internacionais.
- Flash Press Agency
Azzurri se preparam para duelo em Bursa antes de reunir novamente o elenco completo
Os 23 jogadores selecionados para a viagem concluem a preparação para a partida em Bursa antes do confronto de domingo à noite contra a Turquia de Vincenzo Montella. A partida começa às 20h45, no horário da Itália.
Após o apito final em Bursa, a delegação retorna à Itália para se reunir ao grupo de Coverciano.
Mancini então prepara seu elenco completo de 33 jogadores para a próxima viagem para enfrentar a França em Paris.
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