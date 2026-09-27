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imago-sport-1083796757.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Racha turco de Mancini! Técnico da Itália deixa Barella e Maldini em casa para evitar pesadelo com voo

Itália
Turquia x Itália
Turquia
Liga das Nações A
R. Mancini

O técnico da Itália, Roberto Mancini, decidiu dividir seu elenco de 33 jogadores, deixando estrelas importantes, incluindo Nicolo Barella e Daniel Maldini, em Coverciano. O treinador optou por poupar dez jogadores da desgastante viagem de avião para a Turquia, a fim de preservar energia para os próximos jogos da Liga das Nações.

  • Mancini divide elenco da Itália para evitar desgastante viagem à Turquia

    O técnico da Itália, Roberto Mancini, tomou uma decisão tática ousada ao dividir seu elenco de 33 jogadores antes da partida da UEFA Nations League contra a Turquia, em Bursa. Em vez de levar todo o grupo para o Ataturk Spor Kompleksi, Mancini deixou dez jogadores no Centro Técnico Federal, em Coverciano.

    Um grupo mais enxuto, de 23 jogadores, embarcou para a Turquia para disputar a partida do grupo fora de casa.

    A medida estratégica tem como objetivo proteger jogadores importantes do desgaste desnecessário com viagens durante uma exigente janela internacional.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083826283.jpgInsidefoto

    Barella e Maldini encabeçam grupo que ficará em Coverciano

    Os dez jogadores que seguem em Florença incluem o meio-campista da Inter Nicolo Barella, o atacante do Monza Daniel Maldini e o zagueiro da Roma Gianluca Mancini. Eles se juntam a Honest Ahanor, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Ali Zoma.

    Mancini organizou um programa especializado de treinamento e recuperação física em Coverciano para manter o grupo deixado de fora no melhor nível de forma para partidas.

    Os jogadores em descanso seguem trabalhando com os membros da comissão técnica e do departamento médico Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi.

  • Rotação estratégica planejada para priorizar os jogos contra Paris e Bologna

    A divisão do elenco de Mancini imita abordagens de gerenciamento de carga de alto desempenho usadas em todo o futebol europeu de elite. Ao poupar dez jogadores de uma desgastante viagem de ida e volta a Bursa, a comissão técnica garantiu que metade do elenco permaneça descansada para os próximos confrontos da Liga das Nações.

    A Itália terá uma viagem de alto risco a Paris para enfrentar a França em 2 de outubro, antes de voltar para casa para receber a Turquia em Bolonha em 5 de outubro.

    A equipe técnica priorizou a conservação de energia para maximizar o desempenho nos três jogos internacionais.

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  • imago-sport-1083806903.jpgFlash Press Agency

    Azzurri se preparam para duelo em Bursa antes de reunir novamente o elenco completo

    Os 23 jogadores selecionados para a viagem concluem a preparação para a partida em Bursa antes do confronto de domingo à noite contra a Turquia de Vincenzo Montella. A partida começa às 20h45, no horário da Itália.

    Após o apito final em Bursa, a delegação retorna à Itália para se reunir ao grupo de Coverciano.

    Mancini então prepara seu elenco completo de 33 jogadores para a próxima viagem para enfrentar a França em Paris.

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