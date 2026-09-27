O técnico da Itália, Roberto Mancini, tomou uma decisão tática ousada ao dividir seu elenco de 33 jogadores antes da partida da UEFA Nations League contra a Turquia, em Bursa. Em vez de levar todo o grupo para o Ataturk Spor Kompleksi, Mancini deixou dez jogadores no Centro Técnico Federal, em Coverciano.

Um grupo mais enxuto, de 23 jogadores, embarcou para a Turquia para disputar a partida do grupo fora de casa.

A medida estratégica tem como objetivo proteger jogadores importantes do desgaste desnecessário com viagens durante uma exigente janela internacional.