"Surgiu um amor aqui", disse o jogador de 29 anos em uma entrevista no canal do YouTube 'Hstryagency'. "O que eu mais gostaria era encerrar minha carreira aqui, chego a ir tão longe assim. Gostaria de poder dizer que vou ficar só aqui."
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"Quer se tornar uma lenda": Deniz Undav ficará para sempre no VfB Stuttgart?
Undav havia renovado seu contrato com o time da Suábia há apenas algumas semanas, antecipando-o por mais dois anos, até 2029. Em Stuttgart, o jogador da seleção alemã é agora, segundo informações, o jogador mais bem pago — ele deve receber 5,5 milhões de euros por ano, além de um bônus de assinatura de quatro milhões de euros.
O fato de ter renovado o contrato apesar das especulações sobre uma possível saída foi, para Undav, apenas o passo lógico, já que ele se sente extremamente à vontade em Stuttgart. “Quero me tornar uma lenda, cara”, enfatizou.
Para assinar o contrato, o jogador de 29 anos abriu mão, segundo ele mesmo, de uma quantia considerável de dinheiro. “No inverno, eu poderia ter assinado com outro clube sem custo de transferência. Isso teria me rendido um bônus de assinatura maior e um salário mais alto”, disse Undav, que, no entanto, nunca pensou em deixar o VfB: “Eu me apaixonei rapidamente pelo clube, pelos torcedores e pelas pessoas daqui. Simplesmente me sinto bem aqui. E, além disso, não é como se a gente estivesse passando fome.”
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Undav: “Por que eu deveria sair daqui?”
O atacante comentou sobre as negociações: “Todo mundo sabe que me sinto bem em Stuttgart. Passei três anos maravilhosos aqui. Por isso, pensei: ‘Por que eu deveria ir embora?’ Sempre disse aos meus assessores que queria ficar aqui.”
Undav chegou ao Stuttgart na temporada 2023/24, inicialmente por empréstimo do Brighton & Hove Albion, antes de o VfB contratá-lo definitivamente no verão de 2024 por uma quantia recorde para o clube, superior a 26 milhões de euros.
Desde então, o atacante tem sido um dos principais destaques do time da Suábia sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß. Na última temporada, ele contribuiu com 39 pontos (25 gols, 14 assistências) em 46 partidas em todas as competições; na Bundesliga, ficou em segundo lugar na artilharia com 19 gols, atrás apenas de Harry Kane, do Bayern de Munique.
Com a seleção alemã, Undav participa atualmente da Copa do Mundo. Na estreia contra Curaçao (7 a 1), ele impressionou após entrar como reserva, marcando um gol e dando duas assistências. É bem possível que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o escale como titular para o confronto contra a Costa do Marfim no domingo (22h).