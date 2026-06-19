"Quer se tornar uma lenda": Deniz Undav ficará para sempre no VfB Stuttgart?

Undav havia renovado seu contrato com o time da Suábia há apenas algumas semanas, antecipando-o por mais dois anos, até 2029. Em Stuttgart, o jogador da seleção alemã é agora, segundo informações, o jogador mais bem pago — ele deve receber 5,5 milhões de euros por ano, além de um bônus de assinatura de quatro milhões de euros.

O fato de ter renovado o contrato apesar das especulações sobre uma possível saída foi, para Undav, apenas o passo lógico, já que ele se sente extremamente à vontade em Stuttgart. “Quero me tornar uma lenda, cara”, enfatizou.

Para assinar o contrato, o jogador de 29 anos abriu mão, segundo ele mesmo, de uma quantia considerável de dinheiro. “No inverno, eu poderia ter assinado com outro clube sem custo de transferência. Isso teria me rendido um bônus de assinatura maior e um salário mais alto”, disse Undav, que, no entanto, nunca pensou em deixar o VfB: “Eu me apaixonei rapidamente pelo clube, pelos torcedores e pelas pessoas daqui. Simplesmente me sinto bem aqui. E, além disso, não é como se a gente estivesse passando fome.”