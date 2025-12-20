+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Quem vai ser o técnico do Botafogo em 2026, após saída de Davide Ancelotti

Clube carioca procura um substituto para o jovem treinador italiano, que pediu demissão na última quarta-feira

Único clube do Brasileirão neste momento sem um técnico para 2026, o Botafogo está no mercado em busca de um substituto para Davide Ancelotti. Por discordâncias com a diretoria, o técnico italiano pediu demissão e teve sua saída oficializada pelo clube carioca na última quarta-feira.

Sexto colocado no Campeonato Brasileiro de 2025, o Fogão garantiu vaga na pré-Libertadores e considerando que a temporada seguinte terá competições começando mais cedo, não quer perder tempo e procura agir rápido para contratar um novo técnico e dar sequência a sua preparação para o próximo ano.

Mas quem vai ser o técnico do Botafogo em 2026? Abaixo, mostramos o que já se sabe até aqui sobre.

  • Saída de Davide Ancelotti

    Davide Ancelotti teve sua saída confirmada pelo Botafogo na última quarta-feira. De acordo com o ge, o treinador italiano não concordou com a demissão do preparador físico Luca Guerra, que foi alvo de críticas pelo alto número de lesões musculares no elenco durante este ano, uma vez que a intensidade de suas sessões se tornou motivo de questionamentos.

    Com isso, Davide informou que não continuaria no clube carioca para 2026 e deixou o cargo com 32 jogos no comando. Foram 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas no período, com um aproveitamento de 55,2%.

    Rafael Guanaes procurado

    O plano A do Botafogo para suceder Davide Ancelotti no cargo era Rafael Guanaes. Comandante do Mirassol na histórica campanha de estreia do clube na elite do futebol brasileiro, o técnico foi procurado pelo clube carioca para o cargo, mas recusou a investida, segundo o ge.

    Eleito melhor técnico do Brasileirão 2025, Guanaes classificou o Leão Caipira à fase de grupos da Libertadores de forma inédita e tinha renovado seu contrato com o time no fim de novembro.

    Martín Anselmi vai ganhando força

    Argentino de 40 anos, Martín Anselmi desponta neste momento como favorito ao cargo de novo técnico do Botafogo, de acordo com a ESPN.

    Livre no mercado desde que teve sua demissão anunciada pelo Porto em julho, o treinador chegou a disputar o Mundial de Clubes com o clube português e enfrentou o Palmeiras na fase de grupos, mas não tem muito mais motivos para lembrar, já que acabou não conseguindo se classificar para as oitavas de final.

    Antes do Dragão, o técnico teve passagens pelo Unión La Calera, Independiente del Valle e Cruz Azul e agrada a diretoria do Glorioso. A visão de futebol moderno e a variação tática do comandante são fatores que pesam a favor de sua escolha. No início de setembro, ele chegou a negociar com o Atlético-MG e se aproximou de um acerto, mas recuou nas conversas e o negócio acabou não acontecendo.

    Outros nomes ventilados

    Recentemente demitido do Nantes, o português Luís Castro (homônimo do ex-comandante do Botafogo que está agora no Grêmio) foi contatado há alguns dias pelo Glorioso, segundo o L'Équipe, mas não deve topar o emprego.

    A Rádio Tupi, por sua vez, informou que o ex-volante holandês Edgar Davids, que possui algumas experiências como treinador e assistente, teve seu nome oferecido ao clube carioca.

