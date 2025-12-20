Quem vai ser o técnico do Botafogo em 2026, após saída de Davide Ancelotti

Único clube do Brasileirão neste momento sem um técnico para 2026, o Botafogo está no mercado em busca de um substituto para Davide Ancelotti. Por discordâncias com a diretoria, o técnico italiano pediu demissão e teve sua saída oficializada pelo clube carioca na última quarta-feira.

Sexto colocado no Campeonato Brasileiro de 2025, o Fogão garantiu vaga na pré-Libertadores e considerando que a temporada seguinte terá competições começando mais cedo, não quer perder tempo e procura agir rápido para contratar um novo técnico e dar sequência a sua preparação para o próximo ano.

Mas quem vai ser o técnico do Botafogo em 2026? Abaixo, mostramos o que já se sabe até aqui sobre.