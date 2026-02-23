Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

Quem será o novo técnico do Vasco em 2026 após a demissão de Fernando Diniz

Cruzmaltino mapeia mercado em busca de novo técnico, alguns nomes conhecidos já foram sondados

O Vasco iniciou a semana em clima de reformulação. Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca, Fernando Diniz foi demitido do comando do Cruzmaltino na noite deste domingo (22).

Diniz havia retornado ao clube em março de 2025, em um momento delicado da temporada, com o Vasco ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sob seu comando, a equipe reagiu na competição e chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores.

No entanto, a queda de rendimento na reta final do Brasileirão comprometeu a campanha, e o time não conseguiu manter a regularidade. Mesmo com o vice-campeonato da Copa do Brasil, um dos pontos altos da temporada, a eliminação no estadual pesou na decisão da diretoria.

Em sua segunda passagem por São Januário, Diniz comandou o Vasco em 56 jogos, somando 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. Além dele, deixam o clube os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli.

A diretoria vascaína já avalia nomes disponíveis no mercado e trabalha para anunciar um substituto nos próximos dias.

    Possíveis nomes para o Vasco

    Segundo a ESPN, dois nomes estão no radar do Vasco neste momento: Renato Gaúcho e Rafael Guanaes.

    O treinador do Mirassol é quem mais agrada à diretoria cruzmaltina. Ainda assim, o clube sabe que a negociação não seria simples, mesmo com uma multa rescisória considerada baixa.

    Internamente, o Vasco também discutirá a possibilidade de contratar um técnico estrangeiro a partir desta segunda-feira (23). Apesar disso, a preferência inicial é por um profissional que conheça o futebol brasileiro e não necessite de longo período de adaptação.

    Veja alguns dos treinadores que estão disponíveis no mercado:

    • Renato Gaúcho
    • Martín Demichelis
    • Ramón Díaz

    Interino definido

    Enquanto a diretoria negocia com possíveis substitutos, Bruno Lazaroni assumirá o comando da equipe de forma interina.

    Integrante da comissão técnica permanente, Lazaroni é filho de Sebastião Lazaroni, ex-técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990 e bicampeão carioca pelo Vasco. Bruno iniciou a carreira como auxiliar do pai no Botafogo e chegou a comandar o clube alvinegro interinamente em nove partidas entre 2018 e 2020.

    Desde então, acumulou experiências como auxiliar técnico em Athletico Paranaense, Cuiabá, Coritiba, Ceará e Corinthians. Sua única experiência como treinador principal, sem caráter interino, foi no time de aspirantes do Athletico-PR.

    Lazaroni chegou ao Vasco no início de 2025, integrando a comissão técnica fixa ao lado de Luísinho Quintanilha. A diretoria optou por manter a estrutura interna neste momento de transição, apostando em alguém que já conhece o elenco e o ambiente do clube.

    Ele deve comandar o time no duelo contra o Santos, na próxima quinta-feira (26), enquanto o Vasco avança nas negociações para anunciar seu novo treinador.

