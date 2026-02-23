Quem será o novo técnico do Vasco em 2026 após a demissão de Fernando Diniz

O Vasco iniciou a semana em clima de reformulação. Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca, Fernando Diniz foi demitido do comando do Cruzmaltino na noite deste domingo (22).

Diniz havia retornado ao clube em março de 2025, em um momento delicado da temporada, com o Vasco ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sob seu comando, a equipe reagiu na competição e chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores.

No entanto, a queda de rendimento na reta final do Brasileirão comprometeu a campanha, e o time não conseguiu manter a regularidade. Mesmo com o vice-campeonato da Copa do Brasil, um dos pontos altos da temporada, a eliminação no estadual pesou na decisão da diretoria.

Em sua segunda passagem por São Januário, Diniz comandou o Vasco em 56 jogos, somando 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. Além dele, deixam o clube os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli.

A diretoria vascaína já avalia nomes disponíveis no mercado e trabalha para anunciar um substituto nos próximos dias.