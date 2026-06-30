Quem é melhor para o Brasil na Copa do Mundo? Veja o histórico contra Costa do Marfim e Noruega

O retrospecto contra a Costa do Marfim é curto, mas perfeito para o Brasil. O único duelo aconteceu na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando a seleção venceu por 3 a 1, com dois gols de Luis Fabiano e um de Elano. Drogba descontou para os africanos.

Agora, porém, o cenário é diferente. A atual geração marfinense chega embalada e tem em Yan Diomandé sua principal referência.

A Costa do Marfim terminou em segundo lugar do Grupo E, com seis pontos, atrás apenas da Alemanha. A equipe venceu Equador e Curaçao e fez jogo duro diante dos alemães antes de avançar ao mata-mata.

Diomandé, de apenas 19 anos, é uma das revelações da Copa. O atacante vive negociação para reforçar o Paris Saint-Germain e chama atenção pela velocidade, capacidade no drible e agressividade nos duelos individuais.

Atuando preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque, ele costuma atacar justamente o setor direito da defesa adversária, faixa ocupada por Danilo, que chega às oitavas pendurado com cartão amarelo.

Além da força pelos lados, os africanos apostam em transições rápidas sempre que recuperam a bola. Por outro lado, deixam espaços entre as linhas e costumam sofrer quando pressionados no próprio campo, cenário que favorece jogadores como Vinicius Jr., Rayan e Matheus Cunha.