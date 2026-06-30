Quem é melhor para o Brasil na Copa do Mundo? Veja o histórico contra Costa do Marfim e Noruega

O Brasil já está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Depois de vencer o Japão por 2 a 1, de virada, a equipe de Carlo Ancelotti agora espera o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.
Os dois possíveis adversários já cruzaram o caminho da seleção em Mundiais, mas com históricos completamente diferentes. Enquanto os marfinenses jamais venceram o Brasil, a Noruega segue como a única seleção que nunca foi derrotada pela Amarelinha em confrontos oficiais.
Quem avançar encara a seleção brasileira no próximo domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final.