Quem é e o que esperar de Liam Rosenior, a aposta do Chelsea para novo técnico conhecida como "Le Professeur"

Quando Roman Abramovich dirigia o Chelsea, eles eram uma força a ser reconhecida. Não havia um preço que eles não pagariam para conseguir o que queriam. O clube ainda possui donos ricos, mas mesmo com as restrições impostas pelo Fair Play Financeiro da Premier League e da UEFA, suas ambições são um pouco diferentes.
Tudo que sai do Chelsea sugere que estão construindo para o longo prazo, não para o presente. Os resultados só importam até certo ponto, e não ditam a política da equipe. O importante é o desenvolvimento e progresso de seus ativos.
Por isso, a BlueCo decidiu levar o técnico do seu segundo clube, o Strasbourg, da Ligue 1, e colocá-lo no comando de seu "filho favorito". Liam Rosenior, o inglês de 41 anos que foi contratado em 2024 para substituir Patrick Vieira, agora terá a chance de suceder Enzo Maresca em Stamford Bridge.
A maioria dos fãs de futebol inglês que se lembra de Rosenior vai conhecê-lo como um defensor que passou sua carreira jogando entre a Premier League e a Championship, se tornando comentarista antes de iniciar sua carreira como treinador na segunda divisão. Mas o que ele trará para o Chelsea como seu novo técnico?"
