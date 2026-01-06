+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Quem é e o que esperar de Liam Rosenior, a aposta do Chelsea para novo técnico conhecida como "Le Professeur"

Há uma sensação nostálgica na demissão repentina de um treinador pelo Chelsea e na corrida frenética para trazer um sucessor no meio da temporada. A diferença nesta ocasião é que eles não são um time repleto de jogadores de elite mundial em busca do título da Premier League, mas sim um conjunto mediano de jovens promessas com pouca esperança de sucesso imediato.

Quando Roman Abramovich dirigia o Chelsea, eles eram uma força a ser reconhecida. Não havia um preço que eles não pagariam para conseguir o que queriam. O clube ainda possui donos ricos, mas mesmo com as restrições impostas pelo Fair Play Financeiro da Premier League e da UEFA, suas ambições são um pouco diferentes.

Tudo que sai do Chelsea sugere que estão construindo para o longo prazo, não para o presente. Os resultados só importam até certo ponto, e não ditam a política da equipe. O importante é o desenvolvimento e progresso de seus ativos.

Por isso, a BlueCo decidiu levar o técnico do seu segundo clube, o Strasbourg, da Ligue 1, e colocá-lo no comando de seu "filho favorito". Liam Rosenior, o inglês de 41 anos que foi contratado em 2024 para substituir Patrick Vieira, agora terá a chance de suceder Enzo Maresca em Stamford Bridge.

A maioria dos fãs de futebol inglês que se lembra de Rosenior vai conhecê-lo como um defensor que passou sua carreira jogando entre a Premier League e a Championship, se tornando comentarista antes de iniciar sua carreira como treinador na segunda divisão. Mas o que ele trará para o Chelsea como seu novo técnico?

  • Huddersfield Town v Derby County - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    O selo de aprovação de Rooney

    Quando Rosenior foi adicionado  ao elenco rotativo de comentaristas da Sky Sports em 2018, ele acumulou o cargo com o de auxiliar técnico do time sub-23 do Brighton (afinal, de que adianta ser contratado pelo Chelsea em 2026 sem ter alguma experiência com os Seagulls no currículo, certo?...). Um ano depois, ele foi nomeado como "treinador especialista da equipe principal" na comissão de Phillip Cocu no Derby.

    Os Rams descreveram os pontos fortes de Rosenior em detalhe em seu comunicado anunciando sua chegada: "A posição de Rosenior na equipe principal, além de trabalhar com os jogadores no campo de treinamento com uma ênfase particular no desenvolvimento individual de jovens talentos emergentes, fará com que ele desempenhe um papel proeminente na análise pré-jogo da equipe adversária com os departamentos de scouting e análise. Ele também estará bem posicionado para fornecer conselhos e orientações de sua própria carreira como jogador, a grande maioria da qual foi disputada na Premier League e na Championship, para ajudar a lidar com o grande número de desafios e a complexidade do calendário que se apresentam ao longo da temporada."

    Cocu deixou o Derby em 2020, e Rosenior então serviu como auxiliar do novo treinador Wayne Rooney, que pendurou as chuteiras para dar seus primeiros passos como técnico. Os dois trabalharam em conjunto de maneira excelente, com Rooney adotando uma abordagem mais relaxada e Rosenior frequentemente circulando na margem da área técnica com instruções táticas.

    "Ele aproveitou oportunidades, e espero que isso compense porque acho que Liam é um dos melhores treinadores com quem já trabalhei", disse Rooney no 'Wayne Rooney Show' da BBC na segunda-feira. "A atenção aos detalhes dele, como ele aborda o dia a dia, é incomparável."

    "Liam foi muito importante para mim. Ele era incrível como treinador. Eu era mais o gestor e lidava com os jogadores e tudo. Então, aprendi muito com ele desse ponto de vista, e depois acho que ele fez um ótimo trabalho como um todo."

  • Liam Delap Liam RoseniorGetty Images

    Desenvolvimento de jovens

    A primeira experiência em tempo integral de Rosenior como treinador principal foi no Hull City, da Championship, onde levou o time ao sétimo lugar na temporada 2023/24 e que foi amplamente considerado um sucesso acima das expectativas. Durante esse tempo, ele apostou no uso de jogadores jovens, incluindo o atual atacante do Chelsea, Liam Delap, os ex-meio-campistas do Liverpool Tyler Morton e Fabio Carvalho, e o defensor Jacob Greaves, que foi vendido para o Ipswich Town no final daquela temporada por £ 15 milhões.

    Desde a metade de 2024, Rosenior é o treinador principal do Strasbourg na Ligue 1. O elenco deles nesta temporada é o mais jovem da primeira divisão da França, com uma idade média de 22,6 anos, quase um ano abaixo do segunda colocado (Auxerre, com 23,5). Embora isso faça parte do projeto esportivo mais amplo do BlueCo, e seja visto na França como um apoio ao Chelsea, desenvolver jovens talentos é claramente parte da filosofia de Rosenior. A esperança é que ele traga um nível de maturidade para um vestiário que enfrenta um grave problema de disciplina em campo.

    "Sou um gestor ou treinador? Sou ambos", Rosenior disse à ITV. "Treinar é educar, treinar é querer melhorar os jogadores em nível técnico e tático. Gerir é garantir que você tenha uma cultura forte, que seus jogadores tenham regras e regulamentos, e você os gerencie da maneira certa. Em inglês, 'manage', se você separar as duas palavras, é 'man' e 'age'. Você está envelhecendo homens."

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-ANGERSAFP

    Quais são as táticas de Rosenior?

    Uma das principais críticas dos torcedores do Chelsea a Maresca era sua inflexibilidade tática. Eles geralmente se organizavam em um 4-2-3-1, com pelo menos um lateral invertido para criar superioridade numérica no meio-campo. Com exceção de uma ou outra variação, o Chelsea de Maresca era previsível e propenso a atuações apáticas contra defesas fechadas. Precisavam de muito espaço à frente para criar chances e marcar gols com facilidade.

    Rosenior, assim como Maresca, quer que seus times joguem desde a defesa, independentemente do adversário e da situação, com opções quase sempre disponíveis em todo o campo. Ele costuma falar de "coragem" com a bola e quer que seus jogadores estejam "totalmente envolvidos". Isso pode incomodar a torcida de Stamford Bridge que prefere um futebol mais rápido, mesmo que isso signifique menos posse de bola e, ocasionalmente, ter que recuar. Não haverá muita paciência nesses jogos em casa, especialmente se os defensores do Chelsea continuarem cometendo erros gritantes com a bola.

    Durante a maior parte de 2025/26, Rosenior, apelidado de "Le Professeur", organizou o Strasbourg em um sistema fluido de 3-4-3, com o veloz atacante de 1,95m, Emmanuel Emegha, que se juntará ao Chelsea na próxima temporada, liderando a linha como capitão quando apto. A equipe tem a sétima maior média de posse de bola na Ligue 1, com 52,9%, e é capaz de desmontar defesas tanto quando domina o jogo quanto em transição. O Strasbourg também é conhecido por jogar com formações mais ortodoxas com quatro na defesa, e não há garantia de que Rosenior manterá apenas um sistema, como fez o azarado Ruben Amorim no Manchester United.

    Apesar da juventude do Strasbourg, Rosenior amadureceu muitos de seus melhores jogadores. Na última temporada, Andrey Santos, emprestado pelo Chelsea, se destacou como um dos maiores talentos da Ligue 1 antes de retornar ao elenco principal do Maresca para esta temporada. Mesmo com o clube servindo como celeiro de talentos para o Chelsea e com a torcida protestando contra isso, os jogadores e o treinador do Strasbourg superaram as críticas, garantindo o retorno à Europa nesta temporada, onde venceram o Crystal Palace e terminaram em primeiro lugar na fase de grupos da Conference League.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-STRASBOURGAFP

    Impressionando Luis Enrique

    Um dos grandes triunfos do Strasbourg sob o comando de Rosenior ocorreu em outubro, quando empatou em 3 a 3 com o então campeão europeu Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Notavelmente, os visitantes chegaram a ter um grande desempenho, a ponto de estarem vencendo por 3 a 1 em determinado momento.

    Durante mais de uma hora na capital francesa, o Strasbourg foi a melhor equipe. Mantiveram-se fiéis aos seus princípios e tentaram superar os anfitriões, buscando superar uma pressão agressiva sempre que possível e ditar o ritmo do jogo. Quase conquistaram os três pontos, mas tiveram que se contentar com um.

    "Fiquei impressionado com o trabalho de Liam", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, após a partida, sobre Rosenior. "Sabia que o jogo seria difícil. Começamos bem, mostrando superioridade com e sem a bola, mas o final do primeiro tempo foi fraco. Melhoramos após o intervalo e as etapas finais foram muito positivas. Minha primeira impressão é que o Strasbourg é uma das melhores equipes da Ligue 1, na forma como jogam."

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LE HAVREAFP

    Desvantagens e pontos negativos

    Como qualquer treinador, Rosenior tem seus defeitos e não é perfeito. As principais críticas ao Strasbourg nesta temporada foram a perda de fôlego no final das partidas e o desgaste físico da equipe ao chegar à pausa de inverno na França.

    Quando a intensidade sufocante do Strasbourg é bem sucedida, é fantástico de assistir. Mas quando os adversários se adaptam, eles ficam vulneráveis. Já houve muitas vezes em que o entusiasmo juvenil os dominou e a imaturidade acabou por abalar o time. A estratégia principal geralmente não muda, e a imprensa francesa questiona se Rosenior tem um "plano B" para os jogos, quando a maré vira contra ele.

    O Strasbourg de Rosenior costuma ter dificuldades fora de casa sem o apoio apaixonado de sua torcida no Stade de la Meinau. Por outro lado, seus times conseguem transformar o próprio estádio em uma fortaleza, mas em um clube como o Chelsea, isso já é esperado.

    Quase inevitavelmente haverá uma partida com alguma "entregada" por causa de passes errados na saída de jogo. Da mesma forma, devem existir gols coletivos que são um prazer de assistir. É um sistema de risco e recompensa pelo qual Rosenior vive e morre. Resta saber como ele se sairá na panela de pressão de um dos maiores clubes do mundo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-STRASBOURGAFP

    Grande oportunidade

    Rosenior, nascido nas proximidades de Wandsworth, torna-se o segundo treinador negro da história do Chelsea, seguindo os passos de Ruud Gullit. Numa época em que tantos treinadores negros, quanto mais treinadores negros britânicos, lutam para serem considerados para os cargos de elite do futebol, é um triunfo que Rosenior tenha chegado até aqui.

    O Chelsea, como clube, tem uma longa e complicada história com o racismo que remonta a décadas. Mais recentemente, o clube tem buscado ativamente reparar os danos e limpar a imagem que outrora o manchou. Em 2023, encomendou um documentário chamado "Blue Is The Colour", que explora como torcedores de diferentes origens enxergam a questão.

    A história moderna do Chelsea foi escrita por muitos jogadores negros. Xaymaca Awoyungbo, a mente por trás do documentário, disse ao The Athletic: "Definitivamente me senti bem-vindo (no Chelsea). As experiências das pessoas no documentário são reais, mas, como um dos fãs no final dele diz, tivemos jogadores como (Didier) Drogba, (Michael) Essien, Mikel (John Obi) que mostraram uma imagem diferente do Chelsea. Nunca me perguntei: 'Será que pertenço a este lugar?'. Era mais a história do clube que me deixava inseguro. Pessoalmente, ir aos jogos nunca foi um problema (nesse sentido)."

    Paul Canoville foi o primeiro jogador negro do Chelsea na década de 1980, e embora ele tenha sofrido ofensas racistas na época, dedicou grande parte de sua vida à fundação que leva seu nome e é visto como uma voz fundamental na luta do clube contra a discriminação. Canoville disse ao Daily Telegraph: "O que realmente me impressiona sobre Liam é que ele cresceu e jogou perto daqui (Chelsea), ele conhece esta comunidade. O pai dele, Leroy, recebeu a Ordem do Império Britânico (MBE) pelo seu trabalho no combate à discriminação no esporte. É exatamente isso que fazemos na Fundação Paul Canoville, trabalhando com jovens todos os dias. Há uma verdadeira sintonia aí, não é?"

    "Quando as crianças veem alguém como Liam gerenciando o clube delas, alguém que se parece com elas, que possui a mesma origem, que vem de uma família que luta pelo que é certo... isso é poderoso, cara. Isso é esperança. Isso é mostrar a elas que o caminho está lá."

  • Chelsea v Liverpool - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Isso terá alguma importância?

    O trabalho no Chelsea na era BlueCo parece cada vez mais instável. Thomas Tuchel foi demitido em setembro de 2022, pouco mais de 12 meses depois de vencer a Liga dos Campeões. Seu sucessor, Graham Potter, tão cobiçado, sequer durou até o final daquela temporada. Mauricio Pochettino pelo menos teve um ano inteiro antes de as duas partes concordarem mutuamente em se separar. Maresca foi admirado e contratado por causa de sua combinação de mentalidade e conhecimento tático, de fora, parece que ele se deixou levar pela arrogância.

    É por isso que o clube está dando uma chance a Rosenior. Obviamente, eles estão cientes do trabalho dele no Strasbourg, mas essa é uma mudança radical de um emprego para outro. Uma estratégia mais sensata seria analisar os mesmos candidatos que o Manchester United está analisando agora.

    Se Rosenior for bem sucedido, correrá o mesmo risco que Maresca, esperando-se que ele permaneça como parte de um todo, em vez de permitir que ele cresça e assuma mais autoridade. Se der errado, o clube e seus diretores esportivos terão fracassado. Esta nomeação representa um risco maior do que qualquer outra anterior sob esta gestão. Devem ter cuidado com o que desejam.

