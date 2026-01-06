Quem é e o que esperar de Liam Rosenior, a aposta do Chelsea para novo técnico conhecida como "Le Professeur"

Quando Rosenior foi adicionado ao elenco rotativo de comentaristas da Sky Sports em 2018, ele acumulou o cargo com o de auxiliar técnico do time sub-23 do Brighton (afinal, de que adianta ser contratado pelo Chelsea em 2026 sem ter alguma experiência com os Seagulls no currículo, certo?...). Um ano depois, ele foi nomeado como "treinador especialista da equipe principal" na comissão de Phillip Cocu no Derby.

Os Rams descreveram os pontos fortes de Rosenior em detalhe em seu comunicado anunciando sua chegada: "A posição de Rosenior na equipe principal, além de trabalhar com os jogadores no campo de treinamento com uma ênfase particular no desenvolvimento individual de jovens talentos emergentes, fará com que ele desempenhe um papel proeminente na análise pré-jogo da equipe adversária com os departamentos de scouting e análise. Ele também estará bem posicionado para fornecer conselhos e orientações de sua própria carreira como jogador, a grande maioria da qual foi disputada na Premier League e na Championship, para ajudar a lidar com o grande número de desafios e a complexidade do calendário que se apresentam ao longo da temporada."

Cocu deixou o Derby em 2020, e Rosenior então serviu como auxiliar do novo treinador Wayne Rooney, que pendurou as chuteiras para dar seus primeiros passos como técnico. Os dois trabalharam em conjunto de maneira excelente, com Rooney adotando uma abordagem mais relaxada e Rosenior frequentemente circulando na margem da área técnica com instruções táticas.

"Ele aproveitou oportunidades, e espero que isso compense porque acho que Liam é um dos melhores treinadores com quem já trabalhei", disse Rooney no 'Wayne Rooney Show' da BBC na segunda-feira. "A atenção aos detalhes dele, como ele aborda o dia a dia, é incomparável."

"Liam foi muito importante para mim. Ele era incrível como treinador. Eu era mais o gestor e lidava com os jogadores e tudo. Então, aprendi muito com ele desse ponto de vista, e depois acho que ele fez um ótimo trabalho como um todo."