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FC Rottach-Egern v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Quem é o 'Goretzka senegalês'? A joia de 18 anos pronta para mexer no meio-campo de Vincent Kompany

Mercado da bola
L. Goretzka
V. Kompany
Bayern de Munique
Senegal
Bundesliga

O Bayern de Munique garantiu oficialmente a contratação do talento senegalês de 18 anos Bara Sapoko Ndiaye. O jovem vem sendo apontado como nome para preencher a lacuna no meio-campo deixada pela lenda do clube Leon Goretzka, com o técnico Vincent Kompany já impressionado com sua velocidade dinâmica e inteligência durante seu recente período de testes.

  • Uma nova era em Munique

    Segundo o Bild, o Bayern de Munique anunciou oficialmente a contratação do promissor meio-campista de 18 anos Ndiaye. O talento senegalês assinou um contrato válido até o verão de 2031, o que representa um investimento significativo no futuro de longo prazo do clube.

    Ndiaye chega à Allianz Arena para ocupar a vaga no elenco deixada pelo astro da DFB Goretzka. Após a saída de Goretzka neste verão, depois de oito anos de sucesso na Baviera, o jovem agora está pronto para disputar posição com o trio principal do meio-campo formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof.

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  • Kompany Rottach EgernGetty Images

    O sucessor dinâmico de Kompany

    A chegada de Ndiaye dá continuidade a uma tradição crescente de jogadores senegaleses vestindo a camisa do Bayern. Ele segue os passos de Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23) e Nicolas Jackson, que atuou pelo clube durante a temporada 2025–26.

    Ndiaye também reforçará um elenco cada vez mais jovem na Allianz Arena. Ele se junta a um grupo de adolescentes muito bem avaliados já integrados ao time, incluindo Lennart Karl (18), David Santos Daiber (19), Cassiano Kiala (17), Maycon Cardozo (17) e Wisdom Mike (17).

    O apelido de "Goretzka senegalês" já começou a circular, refletindo as altas expectativas em torno de sua chegada. O técnico do Bayern, Kompany, é admirador de longa data do jovem, depois de vê-lo impressionar durante um período inicial de empréstimo de seis meses vindo do Gambinos Stars Africa.

    "Bara é uma grande personalidade que encontrou seu caminho no FC Bayern em muito pouco tempo", afirmou o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund. "Ele é um meio-campista central que se destaca pelo dinamismo e pela velocidade com a bola. É inteligente e também excepcional fora de campo."

  • Provando seu valor

    Embora a transferência oficial só tenha sido confirmada nesta semana, Ndiaye já teve tempo de sobra para se integrar ao elenco principal. O adolescente recebeu permissão especial para treinar com o grupo durante as pré-temporadas em Tegernsee e na Ásia.

    Suas atuações nessas sessões de treino, além de suas quatro aparições na Bundesliga durante seu período por empréstimo, convenceram a comissão técnica de que ele está pronto. Embora seja visto principalmente como uma opção de reserva para o meio-campo, sua velocidade impressionante fez com que ele fosse até testado como alternativa pelo lado esquerdo em treinamentos táticos recentes.

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    Olhando para o futuro

    Com contrato assinado até 2031, o Bayern claramente está planejando um caminho de desenvolvimento de longo prazo para Ndiaye. Ele passa a integrar um ambiente altamente competitivo, mas sua capacidade de conquistar rapidamente a aceitação dentro do vestiário sugere que está mentalmente preparado para as exigências da Bundesliga.

    Por enquanto, o foco passa a ser como Ndiaye lidará com o salto para o futebol de time principal em tempo integral. Enquanto Kompany busca renovar sua estrutura tática, o "Goretzka senegalês" pode se mostrar uma das adições mais empolgantes ao elenco do Bayern nesta temporada.

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