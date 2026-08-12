Quem é o 'Goretzka senegalês'? A joia de 18 anos pronta para mexer no meio-campo de Vincent Kompany

A chegada de Ndiaye dá continuidade a uma tradição crescente de jogadores senegaleses vestindo a camisa do Bayern. Ele segue os passos de Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23) e Nicolas Jackson, que atuou pelo clube durante a temporada 2025–26.

Ndiaye também reforçará um elenco cada vez mais jovem na Allianz Arena. Ele se junta a um grupo de adolescentes muito bem avaliados já integrados ao time, incluindo Lennart Karl (18), David Santos Daiber (19), Cassiano Kiala (17), Maycon Cardozo (17) e Wisdom Mike (17).

O apelido de "Goretzka senegalês" já começou a circular, refletindo as altas expectativas em torno de sua chegada. O técnico do Bayern, Kompany, é admirador de longa data do jovem, depois de vê-lo impressionar durante um período inicial de empréstimo de seis meses vindo do Gambinos Stars Africa.

"Bara é uma grande personalidade que encontrou seu caminho no FC Bayern em muito pouco tempo", afirmou o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund. "Ele é um meio-campista central que se destaca pelo dinamismo e pela velocidade com a bola. É inteligente e também excepcional fora de campo."