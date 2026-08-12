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Quem é o 'Goretzka senegalês'? A joia de 18 anos pronta para mexer no meio-campo de Vincent Kompany
Uma nova era em Munique
Segundo o Bild, o Bayern de Munique anunciou oficialmente a contratação do promissor meio-campista de 18 anos Ndiaye. O talento senegalês assinou um contrato válido até o verão de 2031, o que representa um investimento significativo no futuro de longo prazo do clube.
Ndiaye chega à Allianz Arena para ocupar a vaga no elenco deixada pelo astro da DFB Goretzka. Após a saída de Goretzka neste verão, depois de oito anos de sucesso na Baviera, o jovem agora está pronto para disputar posição com o trio principal do meio-campo formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof.
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O sucessor dinâmico de Kompany
A chegada de Ndiaye dá continuidade a uma tradição crescente de jogadores senegaleses vestindo a camisa do Bayern. Ele segue os passos de Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23) e Nicolas Jackson, que atuou pelo clube durante a temporada 2025–26.
Ndiaye também reforçará um elenco cada vez mais jovem na Allianz Arena. Ele se junta a um grupo de adolescentes muito bem avaliados já integrados ao time, incluindo Lennart Karl (18), David Santos Daiber (19), Cassiano Kiala (17), Maycon Cardozo (17) e Wisdom Mike (17).
O apelido de "Goretzka senegalês" já começou a circular, refletindo as altas expectativas em torno de sua chegada. O técnico do Bayern, Kompany, é admirador de longa data do jovem, depois de vê-lo impressionar durante um período inicial de empréstimo de seis meses vindo do Gambinos Stars Africa.
"Bara é uma grande personalidade que encontrou seu caminho no FC Bayern em muito pouco tempo", afirmou o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund. "Ele é um meio-campista central que se destaca pelo dinamismo e pela velocidade com a bola. É inteligente e também excepcional fora de campo."
Provando seu valor
Embora a transferência oficial só tenha sido confirmada nesta semana, Ndiaye já teve tempo de sobra para se integrar ao elenco principal. O adolescente recebeu permissão especial para treinar com o grupo durante as pré-temporadas em Tegernsee e na Ásia.
Suas atuações nessas sessões de treino, além de suas quatro aparições na Bundesliga durante seu período por empréstimo, convenceram a comissão técnica de que ele está pronto. Embora seja visto principalmente como uma opção de reserva para o meio-campo, sua velocidade impressionante fez com que ele fosse até testado como alternativa pelo lado esquerdo em treinamentos táticos recentes.
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Olhando para o futuro
Com contrato assinado até 2031, o Bayern claramente está planejando um caminho de desenvolvimento de longo prazo para Ndiaye. Ele passa a integrar um ambiente altamente competitivo, mas sua capacidade de conquistar rapidamente a aceitação dentro do vestiário sugere que está mentalmente preparado para as exigências da Bundesliga.
Por enquanto, o foco passa a ser como Ndiaye lidará com o salto para o futebol de time principal em tempo integral. Enquanto Kompany busca renovar sua estrutura tática, o "Goretzka senegalês" pode se mostrar uma das adições mais empolgantes ao elenco do Bayern nesta temporada.
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