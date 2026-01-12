+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Joaquim Lira Viana

Quem é Álvaro Arbeloa, novo técnico do Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso

Após queda de Xabi Alonso após apenas seis meses no cargo, Álvaro Arbeloa assume o desafio de comandar o Real Madrid em meio a turbulências internas

A passagem de Xabi Alonso pelo Real Madrid chegou ao fim de forma abrupta, mas não exatamente inesperada. A derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha foi o estopim para uma decisão que já vinha sendo amadurecida nos bastidores do Santiago Bernabéu. Além das incertezas dentro de campo, relatos de um vestiário cada vez mais distante do treinador, com jogadores influentes publicamente demonstrando sua insatisfação — como aconteceu com Vinícius Júnior —, pesaram na rescisão por "consentimento mútuo" entre o clube e o técnico espanhol.

Nos últimos meses, a impressão interna era de desgaste. Embora Xabi Alonso tenha chegado cercado de expectativas após uma passagem de sucesso pelo Bayer Leverkusen, problemas com a gestão do grupo acabaram com a sua permanência em Madri. E em um clube da magnitude do Real Madrid, onde a necessidade por resultados e controle do vestiário caminham lado a lado, a combinação se mostrou fatal.

Diante desse cenário, o Real Madrid optou por uma solução conhecida da casa. Álvaro Arbeloa, ex-jogador do clube, multicampeão e treinador em ascensão nas categorias de base, foi o escolhido para assumir o comando da equipe principal.

A seguir, a GOAL informa tudo o que você precisa saber sobre o novo técnico do Real Madrid.

  • Alvaro Arbeloa Real Madrid 2015Getty

    A carreira como jogador de Álvaro Arbeloa

    Formado nas categorias de base do próprio Real Madrid, Álvaro Arbeloa construiu uma carreira notável no futebol europeu. Após deixar o clube espanhol — por onde ficou entre 2002 e 2006 — ainda jovem, passou pelo Deportivo La Coruña e ganhou projeção internacional no Liverpool, onde se firmou como lateral-direito confiável e peça importante de uma equipe competitiva na Premier League.

    Em 2009, voltou ao Real Madrid, onde viveu o auge da carreira. Foram sete temporadas vestindo a camisa branca, com papel relevante em um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube. Pelo Real, Arbeloa conquistou duas Ligas dos Campeões, uma La Liga, duas Copas do Rei, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa e umaSupercopa da Espanha. Ele saiu do clube em 2016, totalizando 238 partidas oficiais pelo Real Madrid contando as duas passagens.

    Pela seleção espanhola, Arbeloa fez parte da geração histórica que dominou o futebol mundial, vencendo a Eurocopa de 2008, a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Ao todo, foram 56 jogos pela Espanha, com o lateral sendo considerado um jogador de confiança em um elenco repleto de craques. 

  • Manchester City U21 v Real Madrid Castilla - Premier League International CupGetty Images Sport

    Da aposentadoria ao início como treinador

    Do Real Madrid, ele teve uma curta passagem no West Ham, da Inglaterra, e se aposentou dos gramados pouco depois, em 2017. Desde 2020, Arbeloa faz parte da estrutura da base do clube, construindo sua carreira passo a passo dentro de Valdebebas — exatamente como se espera de alguém preparado para assumir o time principal.

    Ele começou comandando o Sub-14 A na temporada 2020/21, conquistando o título da liga logo em seu primeiro ano como técnico. Na sequência, treinou o Sub-16 em 2021/22 e, a partir de 2022, assumiu o Sub-19, onde viveu seu período mais marcante até agora.

    Como treinador do Juvenil A (a forma como o clube chama seu time Sub-19), Arbeloa conquistou a tríplice coroa na temporada 2022/23, vencendo a liga, a Copa do Rei Juvenil e a Champions Cup da categoria. Já em 2024/25, voltou a levantar o troféu da liga, consolidando-se como um dos nomes mais respeitados da formação madridista.

    Desde junho de 2025, Arbeloa vinha comandando o Real Madrid Castilla, passo final antes da promoção ao time principal. Seu trabalho foi elogiado pela intensidade competitiva, organização defensiva e pela capacidade de preparar jovens para o futebol de alto nível — credenciais que pesaram decisivamente para sua escolha como novo técnico do Real Madrid.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    O que vem por aí para o Real Madrid?

    Com Arbeloa oficialmente anunciado como treinador da equipe principal, o Real Madrid entra em uma nova fase sob forte cobrança. O primeiro compromisso será contra o Getafe, fora de casa, no dia 18 de janeiro, pela La Liga. Depois, os Merengues recebem o Sevilla, no dia 23, no Santiago Bernabéu. Para fechar o mês, o desafio será continental: duelo contra o Napoli, no dia 27, pela sétima rodada da Liga dos Campeões.

    A expectativa é que Arbeloa traga maior proximidade com o elenco e faça o time ficar mais sintonizado em campo — pontos que faltaram na gestão de Xabi Alonso em Madri. Identificado com o clube e acostumado à pressão, Arbeloa assume seu novo cargo sabendo que, no Real Madrid, o tempo é curto e a exigência é imediata.

    Agora, no banco, ele terá a chance de provar que entende, como poucos, o peso de comandar o maior clube do mundo.

