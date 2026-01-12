Quem é Álvaro Arbeloa, novo técnico do Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso

A passagem de Xabi Alonso pelo Real Madrid chegou ao fim de forma abrupta, mas não exatamente inesperada. A derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha foi o estopim para uma decisão que já vinha sendo amadurecida nos bastidores do Santiago Bernabéu. Além das incertezas dentro de campo, relatos de um vestiário cada vez mais distante do treinador, com jogadores influentes publicamente demonstrando sua insatisfação — como aconteceu com Vinícius Júnior —, pesaram na rescisão por "consentimento mútuo" entre o clube e o técnico espanhol.
Nos últimos meses, a impressão interna era de desgaste. Embora Xabi Alonso tenha chegado cercado de expectativas após uma passagem de sucesso pelo Bayer Leverkusen, problemas com a gestão do grupo acabaram com a sua permanência em Madri. E em um clube da magnitude do Real Madrid, onde a necessidade por resultados e controle do vestiário caminham lado a lado, a combinação se mostrou fatal.
Diante desse cenário, o Real Madrid optou por uma solução conhecida da casa. Álvaro Arbeloa, ex-jogador do clube, multicampeão e treinador em ascensão nas categorias de base, foi o escolhido para assumir o comando da equipe principal.
A seguir, a GOAL informa tudo o que você precisa saber sobre o novo técnico do Real Madrid.
