Que surpresa! O BVB parece estar considerando um modelo de transferência especial para Yan Couto

No início de junho, o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto havia informado que o sensacional participante da Liga dos Campeões da Série A já havia iniciado as negociações no caso Couto. Agora, porém, a Sky informa que, pelo menos no caso de uma transferência para o clube treinado por Cesc Fàbregas, “apenas um empréstimo seria possível”.

Couto também não conseguiu convencer com frequência em seu segundo ano no Dortmund. É verdade que o lateral-direito melhorou em comparação com sua temporada de estreia, que foi um desastre total, na qual ele enfrentou grandes dificuldades de adaptação. Mas, mais uma vez, ele mal conseguiu se firmar no time.

Isso se deveu também ao fato de que seu concorrente, Julian Ryerson, teve sua melhor temporada até então com os amarelos e pretos, registrando no final 18 assistências em 42 partidas oficiais. Nesse sentido, os três gols e três assistências de Couto foram simplesmente insuficientes para um jogador pelo qual o BVB teve que exercer a opção de compra de 20 milhões de euros acordada com o Manchester City após apenas algumas partidas na temporada anterior.

Especialmente na reta final da temporada passada, Couto quase não teve chances sob o comando do técnico Niko Kovac. Nas últimas oito rodadas, ele acumulou apenas oito minutos de jogo no total, ficando cinco vezes no banco por mais de 90 minutos.