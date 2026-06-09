Segundo a Sky, o Borussia Dortmund estaria até mesmo disposto a considerar uma cessão do jogador de 24 anos, que tem apresentado um desempenho decepcionante na maior parte da temporada. O contexto: segundo a emissora, o Como 1907 estaria interessado em contratar o brasileiro, mas não teria condições de arcar com os valores exigidos pelo BVB, que chegam a pelo menos 20 milhões de euros.
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Que surpresa! O BVB parece estar considerando um modelo de transferência especial para Yan Couto
No início de junho, o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto havia informado que o sensacional participante da Liga dos Campeões da Série A já havia iniciado as negociações no caso Couto. Agora, porém, a Sky informa que, pelo menos no caso de uma transferência para o clube treinado por Cesc Fàbregas, “apenas um empréstimo seria possível”.
Couto também não conseguiu convencer com frequência em seu segundo ano no Dortmund. É verdade que o lateral-direito melhorou em comparação com sua temporada de estreia, que foi um desastre total, na qual ele enfrentou grandes dificuldades de adaptação. Mas, mais uma vez, ele mal conseguiu se firmar no time.
Isso se deveu também ao fato de que seu concorrente, Julian Ryerson, teve sua melhor temporada até então com os amarelos e pretos, registrando no final 18 assistências em 42 partidas oficiais. Nesse sentido, os três gols e três assistências de Couto foram simplesmente insuficientes para um jogador pelo qual o BVB teve que exercer a opção de compra de 20 milhões de euros acordada com o Manchester City após apenas algumas partidas na temporada anterior.
Especialmente na reta final da temporada passada, Couto quase não teve chances sob o comando do técnico Niko Kovac. Nas últimas oito rodadas, ele acumulou apenas oito minutos de jogo no total, ficando cinco vezes no banco por mais de 90 minutos.
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Será que Couto só vai ficar no BVB se Ryerson sair?
No entanto, a temporada tinha começado bem melhor para ele. Couto foi titular em várias partidas consecutivas e apresentou uma melhora notável. Ele reduziu o leque de suas deficiências anteriores — erros técnicos, posicionamento fraco, baixo aproveitamento nos duelos, falta de preparo físico — e, aos poucos, foi superando sua alta taxa de erros. No ataque, ele frequentemente avançava para o centro, e seus cruzamentos também melhoraram. Cinco de suas seis participações em gols ocorreram na primeira metade da temporada.
“Estou muito satisfeito com a evolução”, disse Kovac há poucas semanas: “Yan teve muito mais tempo de jogo nesta temporada do que no ano passado. Julian está jogando muito bem, está ótimo no ataque. Ele deu o maior número de assistências. Por isso, é doloroso para Yan, mas para mim é ainda mais gratificante ter dois bons jogadores na lateral direita.”
E talvez essa frase de Kovac até indique que Couto vai ficar no clube no meio do ano. Pois, devido à sua incrível média de assistências, Ryerson teria atraído o interesse de alguns dos principais clubes. Entre outros, o Manchester United estaria de olho no jogador norueguês que disputou a Copa do Mundo. Segundo a Sky, o BVB estaria pedindo pelo menos 30 milhões de euros por Ryerson.
Pelo menos há algumas semanas, o diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, ainda descartou isso como um boato e classificou as especulações sobre uma saída de Ryerson como “uma grande bobagem”. O próprio Ryerson também deixou claro, quando questionado por um repórter: “Você é muito esperto. Você sabe mais do que eu. Tenho contrato de dois anos aqui. Então, não vou me preocupar com isso.”