Em sua estreia como titular na Bundesliga, Samuele Inacio precisou de apenas 74 minutos para encantar a todos. “Ele deve simplesmente fazer o que quiser em campo. Ele é tão bom que a gente tem que deixá-lo à vontade”, disse o jogador da seleção nacional Maximilian Beier sobre a grande promessa que o Borussia Dortmund contratou há quase dois anos, vindo das categorias de base da Atalanta Bergamo.
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"Que ele faça o que quiser!" Um supertalento desperta grandes sonhos no BVB e deixa a si mesmo "sem palavras"
De fato, Inácio demonstrou muito do que os olheiros do BVB haviam visto na época. O italiano tem um “bom toque de bola”, sabe “driblar, finalizar e dar o passe decisivo”, elogiou o diretor esportivo Ole Book após a vitória por 4 a 0 (3 a 0) contra o SC Freiburg. Mas: “Foi uma estreia promissora no time titular, não devemos supervalorizá-la.”
Inácio não se deixou intimidar pela grande torcida no 1.000º jogo em casa do BVB na Bundesliga e jogou com desenvoltura — mas o Freiburg, muito fraco, também foi um adversário favorável. Aos 74 minutos, o jogador de 18 anos foi substituído sob aplausos estrondosos; antes disso, ele havia participado, entre outras jogadas, do gol de 2 a 0 marcado por Serhou Guirassy (14º). Inácio é “um pouco tímido, mas está se soltando um pouco mais a cada dia”, disse Beier, que marcou o 1 a 0 (8º): “Ele é um garoto talentoso, com um drible brutal.”
Inácio como sucessor de Julian Brandt no BVB? Kovac modera o entusiasmo
Book e o técnico Niko Kovac acompanham com grande satisfação a evolução de Inacio. Com a saída já confirmada de Julian Brandt, cujo contrato, que expira no verão, não será renovado, há uma vaga no setor ofensivo. Se Inacio confirmar agora as boas impressões que causou, poderá assumir uma responsabilidade maior no futuro.
Kovac enfatizou que o talento futebolístico por si só não basta. O que importa também é o trabalho nos treinos, a disciplina e a dedicação. Mas ele não quis falar muito sobre o jovem jogador. Sua equipe “venceu merecidamente o milésimo jogo em casa na Bundesliga, um belo aniversário, um ótimo resultado”, resumiu Kovac.
Graças à vitória, o BVB também garantiu sua vaga na Liga dos Campeões – o que, de qualquer forma, já era apenas uma formalidade. “Eu não estava com muito medo. A equipe tem qualidade demais para isso”, disse Book: “Não tive dúvidas, mas mesmo assim é diferente quando você tem a certeza. É uma sensação boa.”
Inácio também se sentiu bem; embora não tenha falado com os jornalistas que o aguardavam, publicou uma postagem apropriada no Instagram. “Estou sem palavras”, escreveu ele lá, acrescentando algumas fotos: “Estreia no time titular. Diante da torcida. Obrigado, BVB.”