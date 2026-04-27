"Que ele faça o que quiser!" Um supertalento desperta grandes sonhos no BVB e deixa a si mesmo "sem palavras"

Book e o técnico Niko Kovac acompanham com grande satisfação a evolução de Inacio. Com a saída já confirmada de Julian Brandt, cujo contrato, que expira no verão, não será renovado, há uma vaga no setor ofensivo. Se Inacio confirmar agora as boas impressões que causou, poderá assumir uma responsabilidade maior no futuro.

Kovac enfatizou que o talento futebolístico por si só não basta. O que importa também é o trabalho nos treinos, a disciplina e a dedicação. Mas ele não quis falar muito sobre o jovem jogador. Sua equipe “venceu merecidamente o milésimo jogo em casa na Bundesliga, um belo aniversário, um ótimo resultado”, resumiu Kovac.

Graças à vitória, o BVB também garantiu sua vaga na Liga dos Campeões – o que, de qualquer forma, já era apenas uma formalidade. “Eu não estava com muito medo. A equipe tem qualidade demais para isso”, disse Book: “Não tive dúvidas, mas mesmo assim é diferente quando você tem a certeza. É uma sensação boa.”

Inácio também se sentiu bem; embora não tenha falado com os jornalistas que o aguardavam, publicou uma postagem apropriada no Instagram. “Estou sem palavras”, escreveu ele lá, acrescentando algumas fotos: “Estreia no time titular. Diante da torcida. Obrigado, BVB.”