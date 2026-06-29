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Nacho FerriVoetbalzone
Daily Loos

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Quase desistiu, agora é o novo líder do ataque do Feyenoord: quem é Nacho Ferri?

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Feyenoord
N. Ferri

O Feyenoord está prestes a apresentar Nacho Ferri como sua segunda contratação. O clube de Roterdã pagaria, segundo informações, oito milhões de euros pelo atacante de 21 anos do Westerlo, valor que, segundo o jornalista especializado em transferências Sacha Tavolieri, pode chegar a dez milhões de euros.

Que tipo de jogador é Ferri e por que ele chamou a atenção do Feyenoord? O Voetbalzone analisou as imagens e suas estatísticas. Conclusão? Com Ferri, o Feyenoord contrata um atacante fisicamente forte, com boa ética de trabalho e enorme garra. Ele é forte no jogo aéreo e ambicioso, mas ainda carece do instinto assassino e do refinamento técnico que caracterizam um atacante de ponta. Apesar disso, o espanhol é um candidato promissor para suceder Ayase Ueda, que possivelmente deixará Roterdã.

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    Um grande desafio pela frente

    Com essa transferência, os dirigentes de Roterdã querem se antecipar a uma possível saída de Ueda, que vem de uma excelente temporada. Após um início difícil em Roterdã nesta temporada, o atacante japonês se tornou o artilheiro da VriendenLoterij Eredivisie, com 25 gols em 31 partidas.

    O atacante de 27 anos também vem se destacando na Copa do Mundo. Com dois gols e uma assistência em três partidas, ele mostra que também sabe se destacar no cenário internacional. Seu desempenho, portanto, não passou despercebido. O especialista em transferências Fabrizio Romano informou na semana passada que Ueda está em boa posição no mercado internacional. Segundo ele, o jogador pode se transferir para a Bundesliga ou a Premier League neste verão. Há rumores de que Everton, Leeds United e Brighton & Hove Albion demonstram interesse nele. Ainda não se sabe se essas propostas são concretas nem quais são os detalhes.

    Ferri, portanto, tem um grande desafio pela frente e as expectativas são altas. Mas que tipo de jogador o novíssimo técnico Giovanni van Bronckhorst terá à disposição na próxima temporada, e será que ele tem o que é preciso para fazer com que Ueda seja rapidamente esquecido no De Kuip?


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  • O homem que quase desistiu

    Por pouco Ferri não teria desistido do futebol ainda na adolescência, segundo o jornal Algemeen Dagblad. O atacante sofreu muito com um grande surto de crescimento. Como costuma acontecer, isso traz inevitavelmente problemas físicos, e foi o que aconteceu com Ferri.

    Na época, ele jogava pelo UD Alzira, um clube que atua na quinta divisão da Espanha. Ele era ambicioso, mas as coisas não estavam dando certo, até que chegou a pandemia da COVID-19 e ele se tornou fisicamente mais forte, mais robusto e mais rápido. Ele começou a marcar mais gols, o que fez com que chamasse a atenção de vários grandes clubes espanhóis. No entanto, uma aventura no exterior o aguardava.

    Em 2021, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, aproveita a oportunidade e contrata o altíssimo atacante (1,92 metro) do Alzira. No total, ele disputa 13 partidas pelo time alemão de meio de tabela, nas quais consegue marcar um gol. Ele não consegue se firmar de vez na Alemanha. Um período de empréstimo ao KV Kortrijk, da Bélgica, tem como objetivo colocá-lo de volta nos trilhos, e isso dá certo.

    Na temporada 2024/25, ele marcou oito gols em 34 partidas e causou uma impressão tão boa na Bélgica que o Westerlo, também da mesma divisão, decidiu apostar nele um ano depois. No verão passado, ele foi contratado pelo KVC Westerlo por 1,5 milhão de euros, uma transferência que lhe rendeu bons frutos.

    Em 37 partidas, ele marcou onze gols e ainda deu quatro assistências. Apesar de, às vezes, deixar a desejar na finalização, ele conseguiu causar uma impressão tão boa como “ponto de apoio” e “referência” que sua passagem pelo Westerlo se limitará a um ano, e ele poderá, portanto, ser admirado no De Kuip na próxima temporada.


  • Que tipo de jogador é esse?

    É claro que as estatísticas não dizem tudo, mas nos dão uma boa visão geral do perfil de alguém; por isso, vamos começar analisando-as.

    As estatísticas de Ferri na última temporada pelo Westerlo são muito impressionantes, especialmente quando se analisa o aspecto ofensivo. Com onze gols, ele ocupa o sétimo lugar na lista dos artilheiros do campeonato belga. Um feito notável, especialmente considerando o desempenho irregular de sua equipe. Mas o atacante também ficou aquém do seu potencial quando comparamos os números com os de outros atacantes do campeonato. Por exemplo, ele teve um xG (gols esperados) de 16,2 e foi quem mais chutou na competição: nada menos que 101 vezes. Além disso, foi quem mais acertou a meta (42) e quem mais cabeceou entre todos os atacantes da competição. Ferri, portanto, chega com frequência a posições promissoras, mas nem sempre consegue converter essas oportunidades.


  • Ferri provou na última temporada que tem faro de gol. O atacante está sempre em busca de espaços na área e costuma dar um jeito nos zagueiros ao se posicionar bem atrás deles, como no exemplo abaixo. Nessa jogada, ele engana o adversário ao primeiro dar uma corrida para a profundidade e, em seguida, se posicionar atrás dele. Com sua altura e excelente técnica de cabeçada, ele também consegue criar perigo pelo alto.

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    Nos exemplos, dá para ver o que faz dele um bom atacante. Ele está sempre de olho no seu adversário direto e o mantém sob vigilância constante. Se perceber que o zagueiro central o perdeu de vista por um instante, ele inicia a jogada de deslocamento e consegue surpreender o zagueiro. Assim, ele cria uma chance perigosa ao se deslocar pelas costas do adversário.

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  • Além disso, graças à sua estatura imponente, ele costuma atuar como “ponto de apoio”. Ferri é um bom ponto de referência e muitas vezes garante que sua equipe consiga manter a jogada e que os jogadores criativos ao seu redor possam ser colocados em posição. Isso também fica evidente em suas estatísticas. Em comparação com outros atacantes da Pro League belga, ele se destacou na conquista de duelos (272) e disputas aéreas (157), além de quase nunca perder a posse de bola. Ao longo de toda a temporada 2025/26, segundo as estatísticas do Fotmob, ele perdeu a bola apenas 51 vezes. Com isso, atuou como ponto de apoio ideal, tanto na linha de passe quanto em profundidade.

    Ferri pode não ter velocidade máxima absoluta, mas, graças ao seu físico, resistência e ética de trabalho, consegue criar muito perigo, além de abrir espaço para outros jogadores. O atacante espanhol não se intimida em correr, pressionar e fazer jogadas de deslocamento. Ele corre atrás de quase todas as bolas, por mais impossível que a situação pareça, e muitas vezes com sucesso.

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    No entanto, isso é tanto seu ponto forte quanto sua limitação. Ele vence muitos duelos com determinação, mas, para isso, muitas vezes precisa cometer uma falta. Na última temporada, ele cometeu nada menos que 71 faltas e também foi punido com frequência: no total, recebeu sete cartões amarelos, um número bastante alto para um atacante. Na temporada anterior, pelo Kortrijk, esse número foi ainda maior: nove cartões amarelos.

    Os torcedores do Feyenoord podem, portanto, esperar um atacante trabalhador, aguerrido e dedicado. Nesse sentido, ele é, juntamente com sua força nos duelos e no jogo de cabeça, um tanto comparável a Ueda. Com 81 ações defensivas e 57 recuperações de bola, ele foi extremamente importante para o Westerlo na pressão e na recuperação de bola. Ele recuperou a posse de bola 20 vezes na área adversária, mais do que 92,4% dos atacantes da Pro League belga.

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  • Seus pontos fracos

    Ferri não é um jogador de futebol tecnicamente refinado, com um toque aveludado. O estilo do atacante espanhol parece um pouco mais desajeitado, rude e sem refinamento. Especialmente em espaços apertados, quando os adversários jogam com um bloco baixo, ele não será de grande utilidade se você quiser passar pelo bloco. Ainda há muito a melhorar em seu primeiro toque e no controle de bola. Muitas vezes, em situações com mais espaço, ele consegue compensar sua técnica deficiente com seu físico. Nesse sentido, ele é uma boa opção se você quiser contornar a defesa e criar perigo com cruzamentos (antecipados).

    Além disso, como mencionado anteriormente, ele não é um verdadeiro artilheiro — ainda perde muitas chances para isso —, mas é um jogador com uma enorme garra e está evoluindo rapidamente. Se compararmos as estatísticas da temporada no Kortrijk com as do Westerlo, vemos que ele cria mais chances, chuta mais vezes e chega com mais frequência a posições promissoras.

    Por fim, ele precisará aprender a administrar sua energia de forma mais inteligente e eficaz. Sua ética de trabalho é seu grande ponto forte, mas, de certa forma, também seu maior inimigo, como comprovam as muitas faltas e cartões amarelos. Um atacante precisa, às vezes, poupar forças para atingir o auge no momento certo, iniciar uma jogada de corrida ou converter uma situação promissora em um gol.


  • Conclusão

    Nacho Ferri se encaixa perfeitamente no perfil que o Feyenoord estava procurando. O espanhol é forte fisicamente, tem boa cabeça de jogo e é um ponto de apoio ideal: características que ele compartilha com Ueda. Enquanto o japonês se destacou nesta temporada pela eficiência na finalização, Ferri ainda desperdiça muitas chances. Ele é um diamante bruto com potencial, mas ainda precisa provar seu valor no nível da Eredivisie.