Quase desistiu, agora é o novo líder do ataque do Feyenoord: quem é Nacho Ferri?

Por pouco Ferri não teria desistido do futebol ainda na adolescência, segundo o jornal Algemeen Dagblad. O atacante sofreu muito com um grande surto de crescimento. Como costuma acontecer, isso traz inevitavelmente problemas físicos, e foi o que aconteceu com Ferri.

Na época, ele jogava pelo UD Alzira, um clube que atua na quinta divisão da Espanha. Ele era ambicioso, mas as coisas não estavam dando certo, até que chegou a pandemia da COVID-19 e ele se tornou fisicamente mais forte, mais robusto e mais rápido. Ele começou a marcar mais gols, o que fez com que chamasse a atenção de vários grandes clubes espanhóis. No entanto, uma aventura no exterior o aguardava.

Em 2021, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, aproveita a oportunidade e contrata o altíssimo atacante (1,92 metro) do Alzira. No total, ele disputa 13 partidas pelo time alemão de meio de tabela, nas quais consegue marcar um gol. Ele não consegue se firmar de vez na Alemanha. Um período de empréstimo ao KV Kortrijk, da Bélgica, tem como objetivo colocá-lo de volta nos trilhos, e isso dá certo.

Na temporada 2024/25, ele marcou oito gols em 34 partidas e causou uma impressão tão boa na Bélgica que o Westerlo, também da mesma divisão, decidiu apostar nele um ano depois. No verão passado, ele foi contratado pelo KVC Westerlo por 1,5 milhão de euros, uma transferência que lhe rendeu bons frutos.

Em 37 partidas, ele marcou onze gols e ainda deu quatro assistências. Apesar de, às vezes, deixar a desejar na finalização, ele conseguiu causar uma impressão tão boa como “ponto de apoio” e “referência” que sua passagem pelo Westerlo se limitará a um ano, e ele poderá, portanto, ser admirado no De Kuip na próxima temporada.



