Quantas vezes o Brasil enfrentou o Haiti na história

Nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, ocorreu o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, e o seleção brasileira foi sorteada no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O confronto na fase de grupos com o Haiti será apenas a quarta vez que o Brasil enfrenta a seleção caribenha, que se classificou pela segunda vez para a Copa do Mundo na atual edição. Os Granadeiros, como são apelidados, ficaram no primeiro lugar do Grupo C das Eliminatórias da CONCACAF, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Abaixo, a GOAL mostra com detalhes todas as partidas entre Brasil e Haiti que ocorreram na história.