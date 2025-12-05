+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brazil v Haiti: Group B - Copa America CentenarioGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Quantas vezes o Brasil enfrentou o Haiti na história

Seleção brasileira foi sorteada no grupo do Haiti e jogará com os caribenhos na fase inicial da Copa do Mundo de 2026

Nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, ocorreu o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, e o seleção brasileira foi sorteada no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O confronto na fase de grupos com o Haiti será apenas a quarta vez que o Brasil enfrenta a seleção caribenha, que se classificou pela segunda vez para a Copa do Mundo na atual edição. Os Granadeiros, como são apelidados, ficaram no primeiro lugar do Grupo C das Eliminatórias da CONCACAF, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Abaixo, a GOAL mostra com detalhes todas as partidas entre Brasil e Haiti que ocorreram na história.

  • 1974 FIFA World Cup - Brazil TrainingHulton Archive

    Brasil 4 x 0 Haiti - 1974

    No dia 21 de abril de 1974, a seleção brasileira enfrentou o Haiti em um amistoso na Arena BRB (Mané Garrincha), na época chamado de Estádio Hélio de Silveira Prates, em Brasília. O Brasil levou a melhor por 4 a 0 com gols de Paulo Cezar Caju, Rivellino, Marinho Chagas e Edu. 

  • FBL-BRAZILAFP

    Haiti 0 x 6 Brasil - 2004

    No dia 18 de agosto de 2004, a segunda partida entre Brasil e Haiti aconteceu no memorável amistoso apelidado de “Jogo da Paz”, em Porto Príncipe, capital do país — uma iniciativa simbólica em meio ao contexto de crise no Haiti. A seleção brasileira venceu por 6 a 0, com dois gols de Roger Flores (aos 19 e 41 minutos), três de Ronaldinho Gaúcho (aos 32, 70 e 80 minutos) e um de Nilmar (aos 89 minutos).

  • Brazil v Haiti: Group B - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    Brasil 7 x 1 Haiti - 2016

    Por fim, no confronto mais recente, no dia 8 de junho de 2016, pela Copa América, o Brasil derrotou o Haiti por 7 a 1 no Camping World Stadium, em Orlando, nos EUA. Os gols foram anotados por Philippe Coutinho (14', 29' e 90+2′), Renato Augusto (35′ e 86′), Gabriel Barbosa (59′) e Lucas Lima (67′) para o Brasil; o único gol haitiano saiu com James Marcelin aos 70′.