Quando é o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2025? Onde assistir?

Saiba quando as 16 equipes restantes na Copa do Brasil definem seus adversários na próxima fase

O funil apertou. A Copa do Brasil 2025 enfim chega à fase de oitavas de final. Dos 92 clubes que iniciaram a competição, apenas 16 seguem na briga pelo troféu nacional. Agora, restam oito confrontos de ida e volta para decidir quem avança e quem dá adeus ao torneio.

Os duelos desta fase, assim como o chaveamento até a final, serão definidos por sorteio, que acontece já nesta semana, mesmo com os jogos marcados apenas para depois do Mundial de Clubes. As datas base dos confrontos estão previstas para os dias 30 de julho (ida) e 6 de agosto (volta).

Entre os 16 classificados, 12 são da Série A do Brasileirão, dois da Série B e outros dois da Série C. Esteja o seu time ainda vivo ou não na disputa, confira abaixo o guia que a GOAL preparou com tudo o que você precisa saber sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.