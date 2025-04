Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025: quando é, quem transmite e quais são os potes com os times?

Copa do Brasil

A GOAL te mostra onde assistir, data, potes e tudo o que você precisa saber sobre o evento

A Copa do Brasil 2025 segue afunilando. Apenas 32 equipes seguem vivas na luta por um dos troféus mais desejados — e mais rentáveis — da América do Sul.

Detses, 20 clubes vêm de fases anteriores, enquanto outros 12 estreiam agora no torneio: Flamengo (campeão da Copa do Brasil 2024), Botafogo (pela Libertadores), Palmeiras (Libertadores), Bahia (Libertadores), São Paulo (Libertadores), Internacional (Libertadores), Corinthians (Libertadores), Fortaleza (Libertadores), CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste 2024), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024), Santos (campeão da Série B 2024) e Cruzeiro (pelo Brasileirão 2024).

Abaixo, a GOAL te mostra absolutamente tudo o que você precisa saber para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025...