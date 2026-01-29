Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
West Ham United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Quando Lucas Paquetá estreia pelo Flamengo? O reforço vai disputar a Supercopa Rei contra o Corinthians?

Recém-anunciado pelo Flamengo, Lucas Paquetá já pode fazer sua reestreia no domingo (01), contra o Corinthians, na decisão da Supercopa Rei do Brasil, após exames e primeiros treinos no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro trabalha para contar com o meio-campista na decisão em Brasília.

  • Flamengo v Internacional - Brasileirao Series A 2018Getty Images Sport

    Paquetá pode estrear pelo Flamengo na Supercopa Rei contra o Corinthians

    Após o anúncio oficial, o Flamengo trabalha para ter Lucas Paquetá à disposição para a final da Supercopa Rei do Brasil, no domingo (1º), diante do Corinthians. O meio-campista chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, realizou exames médicos e poderá treinar com o elenco entre sexta-feira e sábado no Ninho do Urubu.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já! 

    A presença em campo dependerá da avaliação física e da decisão do técnico Filipe Luís, que analisará as condições do jogador após o período de adaptação. Em vídeo divulgado pelo clube, Paquetá celebrou o retorno: “Estou muito feliz de estar voltando para casa. Daqui a pouco vejo vocês”.

    • Publicidade

  • Flamengo investe valor histórico para repatriar Lucas Paquetá

    A contratação de Lucas Paquetá é tratada como um marco no mercado do país. O Flamengo fechou o negócio por 42 milhões de euros (cerca de R$ 263 milhões, na cotação atual), tornando a transação a maior da história do futebol brasileiro.

    Do total, 15 milhões de euros(R$ 93,1 milhões) serão pagos à vista, com outras três parcelas de 9 milhões de euros (R$ 55,8 milhões) até 2028. O meio-campista assinou contrato válido até 2030. Em comunicado, o clube destacou o esforço conjunto de patrocinadores, sócios-torcedores e da torcida para viabilizar o retorno do jogador revelado na Gávea.

  • Paquetá será o novo camisa 20 do Flamengo

    O Flamengo também divulgou o número que Lucas Paquetá usará em seu retorno: a camisa 20. Segundo apuração da ESPN, a escolha é uma homenagem a Vinicius Jr., amigo pessoal do jogador e que utilizou o mesmo número no início da carreira profissional no Rubro-Negro.

    Recebido com festa no AeroFla, Paquetá cantou, dançou e foi abraçado por torcedores antes de seguir para os exames médicos. A expectativa da torcida é que o reencontro com o ídolo seja coroado já com a estreia em uma decisão nacional.

Super Copa
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Corinthians crest
Corinthians
COR
0