Quando Lucas Paquetá estreia pelo Flamengo? O reforço vai disputar a Supercopa Rei contra o Corinthians?
Paquetá pode estrear pelo Flamengo na Supercopa Rei contra o Corinthians
Após o anúncio oficial, o Flamengo trabalha para ter Lucas Paquetá à disposição para a final da Supercopa Rei do Brasil, no domingo (1º), diante do Corinthians. O meio-campista chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, realizou exames médicos e poderá treinar com o elenco entre sexta-feira e sábado no Ninho do Urubu.
A presença em campo dependerá da avaliação física e da decisão do técnico Filipe Luís, que analisará as condições do jogador após o período de adaptação. Em vídeo divulgado pelo clube, Paquetá celebrou o retorno: “Estou muito feliz de estar voltando para casa. Daqui a pouco vejo vocês”.
Flamengo investe valor histórico para repatriar Lucas Paquetá
A contratação de Lucas Paquetá é tratada como um marco no mercado do país. O Flamengo fechou o negócio por 42 milhões de euros (cerca de R$ 263 milhões, na cotação atual), tornando a transação a maior da história do futebol brasileiro.
Do total, 15 milhões de euros(R$ 93,1 milhões) serão pagos à vista, com outras três parcelas de 9 milhões de euros (R$ 55,8 milhões) até 2028. O meio-campista assinou contrato válido até 2030. Em comunicado, o clube destacou o esforço conjunto de patrocinadores, sócios-torcedores e da torcida para viabilizar o retorno do jogador revelado na Gávea.
Paquetá será o novo camisa 20 do Flamengo
O Flamengo também divulgou o número que Lucas Paquetá usará em seu retorno: a camisa 20. Segundo apuração da ESPN, a escolha é uma homenagem a Vinicius Jr., amigo pessoal do jogador e que utilizou o mesmo número no início da carreira profissional no Rubro-Negro.
Recebido com festa no AeroFla, Paquetá cantou, dançou e foi abraçado por torcedores antes de seguir para os exames médicos. A expectativa da torcida é que o reencontro com o ídolo seja coroado já com a estreia em uma decisão nacional.