Flamengo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Quando o impedimento semiautomático será implementado no Brasileirão?

Anunciada para o Campeonato Brasileiro de 2026, tecnologia ainda passa por fase de implantação, testes e vistorias antes de estrear oficialmente

O impedimento semiautomático, uma das maiores inovações recentes na arbitragem do futebol mundial, ainda não tem data definida para estrear no Brasileirão. Apesar do anúncio feito pelo presidente da CBF, Samir Xaud, indicando que a tecnologia seria utilizada já na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro de 2026 na quarta-feira (28), o sistema ainda está em fase de implantação e não ficará disponível no início da competição.

A Confederação Brasileira de Futebol trabalha com cautela e evita cravar um prazo definitivo. O principal motivo é a complexidade logística e operacional envolvida no projeto, que exige uma estrutura robusta, testes extensivos e padronização em todos os estádios da Série A.

  • Vasco Da Gama v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Implantação em andamento

    Atualmente, o projeto do impedimento semiautomático enfrenta pendências importantes. Entre elas, estão a visita técnica a todos os estádios que receberão a tecnologia (27 no total) e o processo de importação dos equipamentos necessários para o funcionamento do sistema.

    Cada rodada do Brasileirão exige a instalação de dezenas de aparelhos celulares em cada estádio. São centenas de dispositivos que precisam estar devidamente posicionados, conectados à internet e alimentados por energia elétrica de forma estável. Qualquer falha nesse processo pode comprometer a precisão do sistema, que depende de imagens em altíssima definição e sincronização absoluta.

    Até o momento, 16 estádios já passaram por vistoria técnica: Maracanã, Neo Química Arena, MorumBis, Mineirão, Arena MRV, Arena Fonte Nova, Arena Barueri, Barradão, Nilton Santos, São Januário, Ligga Arena, Couto Pereira, Cícero de Souza Marques, Vila Belmiro, Beira-Rio e Arena do Grêmio. Na última semana, inclusive, técnicos estiveram em Porto Alegre para avaliar as arenas locais.

    Os próximos estádios na lista de vistorias são Arena Condá, Baenão, Maião e Allianz Parque, que ainda precisam ser avaliados antes da liberação final do sistema.

  • CBF quer estreia simultânea em todos os jogos

    Um dos pontos centrais do planejamento da CBF é garantir igualdade de condições. A entidade só pretende promover a estreia oficial do impedimento semiautomático quando for possível utilizá-lo em todos os 10 jogos de cada rodada do Brasileirão.

    Essa decisão evita distorções esportivas e críticas relacionadas à aplicação parcial da tecnologia. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal 'O Globo' e confirmada por dirigentes da confederação.

    Segundo Netto Góes, presidente do grupo de trabalho da arbitragem da CBF, o compromisso é entregar um sistema confiável e plenamente testado antes de colocá-lo em uso oficial.

    "A nossa expectativa é colocar o sistema em pleno funcionamento dentro de um modelo definitivo, após todos os testes necessários, em uma data que será anunciada em conjunto. O nosso compromisso é claro: entregar um projeto sólido, seguro e à altura da dimensão do futebol brasileiro", afirmou, por meio da assessoria da CBF.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Testes e capacitação

    Além das vistorias físicas nos estádios, o planejamento inclui jogos-teste para validar o funcionamento do sistema em situações reais de partida. Esses testes são fundamentais para ajustar detalhes técnicos, capacitar operadores e integrar o impedimento semiautomático à rotina do VAR e da arbitragem de campo.

    A expectativa inicial, revelada em outubro do ano passado, era de que todo o processo levasse cerca de quatro meses. A estimativa foi feita por Harry Lennard, executivo da Genius Sports, empresa responsável pela tecnologia.

    No Campeonato Inglês, por exemplo, o impedimento semiautomático entrou em operação apenas na 32ª rodada da temporada 2024/25, após um longo período de preparação.

  • Corinthians v Vasco Da Gama - Copa Do Brasil 2025 FinalGetty Images Sport

    Tecnologia também será usada na Copa do Brasil

    Além do Brasileirão Série A de 2026, a CBF planeja disponibilizar o impedimento semiautomático na Copa do Brasil. No entanto, seu uso ficará restrito aos 27 estádios previamente vistoriados e cadastrados pela Genius.

    A empresa, que mantém contrato com a CBF, também fornece a tecnologia para o Campeonato Inglês, além das ligas da Bélgica e do México. O sistema funciona por meio da instalação de cerca de 30 aparelhos de telefone celular, normalmente iPhone 16 Pro ou 17 Pro, distribuídos estrategicamente pelo estádio.

    Esses dispositivos gravam toda a partida em resolução 4K, a 100 quadros por segundo, permitindo que o sistema crie uma réplica digital tridimensional do jogo. A partir dessa modelagem, é possível determinar com precisão milimétrica a posição dos jogadores no momento do passe.

  • Expectativa segue alta, mas sem prazo definido

    Embora a ansiedade por parte de clubes, torcedores e profissionais de arbitragem seja grande, a CBF reforça que não abrirá mão da segurança e da confiabilidade do sistema. Por enquanto, não há uma data oficial para a estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão.

    O cenário mais provável é que a tecnologia seja implementada apenas após algumas rodadas da competição, quando todos os estádios estiverem aptos e os testes concluídos. Até lá, o futebol brasileiro segue acompanhando de perto um processo que promete transformar a arbitragem nacional e alinhar o campeonato aos principais torneios do mundo.

