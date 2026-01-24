Quando o impedimento semiautomático será implementado no Brasileirão?

Atualmente, o projeto do impedimento semiautomático enfrenta pendências importantes. Entre elas, estão a visita técnica a todos os estádios que receberão a tecnologia (27 no total) e o processo de importação dos equipamentos necessários para o funcionamento do sistema.

Cada rodada do Brasileirão exige a instalação de dezenas de aparelhos celulares em cada estádio. São centenas de dispositivos que precisam estar devidamente posicionados, conectados à internet e alimentados por energia elétrica de forma estável. Qualquer falha nesse processo pode comprometer a precisão do sistema, que depende de imagens em altíssima definição e sincronização absoluta.

Até o momento, 16 estádios já passaram por vistoria técnica: Maracanã, Neo Química Arena, MorumBis, Mineirão, Arena MRV, Arena Fonte Nova, Arena Barueri, Barradão, Nilton Santos, São Januário, Ligga Arena, Couto Pereira, Cícero de Souza Marques, Vila Belmiro, Beira-Rio e Arena do Grêmio. Na última semana, inclusive, técnicos estiveram em Porto Alegre para avaliar as arenas locais.

Os próximos estádios na lista de vistorias são Arena Condá, Baenão, Maião e Allianz Parque, que ainda precisam ser avaliados antes da liberação final do sistema.