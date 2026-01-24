Quando o impedimento semiautomático será implementado no Brasileirão?

O impedimento semiautomático, uma das maiores inovações recentes na arbitragem do futebol mundial, ainda não tem data definida para estrear no Brasileirão. Apesar do anúncio feito pelo presidente da CBF, Samir Xaud, indicando que a tecnologia seria utilizada já na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro de 2026 na quarta-feira (28), o sistema ainda está em fase de implantação e não ficará disponível no início da competição.
A Confederação Brasileira de Futebol trabalha com cautela e evita cravar um prazo definitivo. O principal motivo é a complexidade logística e operacional envolvida no projeto, que exige uma estrutura robusta, testes extensivos e padronização em todos os estádios da Série A.
