Ana Paula RenaultFacebook/Reprodução
Joaquim Lira Viana

Qual é o time de Ana Paula Renault, participante do Big Brother Brasil?

Apresentadora e jornalista havia participado do reality em 2016 e faz parte do grupo "Veteranos" no BBB 2026

Personalidade forte dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula Renault também não esconde a sua paixão quando o assunto é futebol. Nascida em Belo Horizonte, a apresentadora e participante do BBB 26 é torcedora declarada do Atlético Mineiro, um dos clubes mais tradicionais do seu estado de nascença. A própria jornalista já revelou em diversas ocasiões que acompanha o time e sempre que pode gosta de ir ao Mineirão para apoiar o clube do coração. 

A ligação com o Atlético-MG não é de agora. Desde sua primeira participação em realities, ainda em 2016, Ana Paula já se colocava publicamente como atleticana, mantendo a identificação com o clube ao longo dos anos — algo que voltou a chamar atenção do público durante sua presença no BBB 26. Em 2016, ela publicou no X (na época ainda Twitter) que gostava de "torcer para o Galo Doido e tomar uma cervejinha na Savassi [bairro da capital mineira]".

  • Pedro Gonçalves, interino Atlético-MGPedro Souza / Atlético

    A fase atual do Galo

    O Atlético Mineiro vem passando por uma fase turbulenta. Sem conseguir bons resultados dentro de campo, o clube decidiu demitir o técnico Jorge Sampaoli na última quinta-feira (12). Quem assumiu foi Lucas Gonçalves, técnico interino.

    Até agora neste ano de 2026, o Galo acumulou três vitórias, oito empates e uma derrota. No Brasileirão, eles ocupam a 15ª colocação, enquanto no Campeonato Mineiro alcançaram às semifinais, mas não conseguiram obter vantagem em casa na partida de ida contra o América-MG, jogada no último domingo (22), que terminou em 1 a 1.

  • Atletico Mineiro v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí?

    O próximo desafio do Galo será uma partida com o Grêmio, fora de casa, válida pelo Brasileirão 2026. Depois disso, a equipe mineira visitará o América-MG para a partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro de 2026. 

    Enquanto torce para bons resultados do seu time do coração, Ana Paula Renault também busca ter sucesso em seu próprio jogo dentro da casa mais vigiada do Brasil. 

