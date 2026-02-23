Qual é o time de Ana Paula Renault, participante do Big Brother Brasil?

Personalidade forte dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula Renault também não esconde a sua paixão quando o assunto é futebol. Nascida em Belo Horizonte, a apresentadora e participante do BBB 26 é torcedora declarada do Atlético Mineiro, um dos clubes mais tradicionais do seu estado de nascença. A própria jornalista já revelou em diversas ocasiões que acompanha o time e sempre que pode gosta de ir ao Mineirão para apoiar o clube do coração.

A ligação com o Atlético-MG não é de agora. Desde sua primeira participação em realities, ainda em 2016, Ana Paula já se colocava publicamente como atleticana, mantendo a identificação com o clube ao longo dos anos — algo que voltou a chamar atenção do público durante sua presença no BBB 26. Em 2016, ela publicou no X (na época ainda Twitter) que gostava de "torcer para o Galo Doido e tomar uma cervejinha na Savassi [bairro da capital mineira]".