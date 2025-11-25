Qual é a proposta do Grêmio para tirar Paulo Pelaipe do Cruzeiro?

O Grêmio fez uma proposta para tirar Paulo Pelaipe do cargo de diretor-executivo de futebol do Cruzeiro. A oferta é para um salário quase duas vezes maior que o recebido pelo dirigente na Toca da Raposa II, como soube a GOAL. Os números são mantidos em sigilo.

O presidente da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço, quer a manutenção de Pelaipe no clube em 2026, mas não está disposto a igualar as cifras ofertadas pelos gaúchos nas tratativas. O que o mandatário deseja é convencê-lo a seguir por meio do projeto esportivo.

O contrato de Paulo Pelaipe com o Cruzeiro se encerra apenas em dezembro de 2026, mas não há multa rescisória elevada para uma eventual saída do executivo de futebol em caso de proposta financeiramente mais vantajosa.

O novo presidente do Grêmio, Odorico Roman, trata Paulo Pelaipe como a principal aposta para assumir o departamento de futebol do clube em 2026. Ele venceu as eleições presidenciais do clube em 8 de novembro passado e inicia o mandato no próximo dia 1º de janeiro.