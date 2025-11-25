+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
TOPSHOT-FBL-WC-U20-2025-ESP-COLAFP
Thiago Fernandes

Cruzeiro antecipa de chegada de destaque da Colômbia no Mundial sub-20; veja detalhes do contrato

Atacante de 20 anos foi destaque de sua seleção e assinou por cinco temporadas com o Cruzeiro

O Cruzeiro vai antecipar a chegada de Neiser Villarreal a Belo Horizonte, inicialmente prevista para o início de dezembro. O atacante de 20 anos chega ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), às 9h30 (de Brasília) desta quarta-feira (26), como soube a GOAL. O atleta vai assinar por cinco temporadas na Toca da Raposa II, até dezembro de 2030.

O pré-contrato de Neiser Villarreal tinha uma multa rescisória de € 30 milhões (R$ 185,87 milhões na cotação atual), e o valor dobra a partir de janeiro de 2026, quando ele firmará o vínculo oficial com o clube. Desta forma, a cláusula para rompimento do acordo será de € 60 milhões (R$ 371,75 milhões na cotação atual) para o exterior.

O contrato do atacante colombiano tem cifras consideradas baixas para o futebol brasileiro. O atacante de 20 anos não é um jogador muito valorizado para os padrões adotados na Toca da Raposa II. Ele não estará nem entre os cinco maiores salários do elenco comandado por Leonardo Jardim.

  • TOPSHOT-FBL-WC-U20-2025-ESP-COLAFP

    Interessados no exterior

    Neiser Villarreal despertou o interesse de muitos clubes do exterior. Atlético de Madrid, da Espanha, Parma, da Itália, e Porto de Portugal, demonstraram interesse em contar com o atacante no mercado da bola, mas ele já havia firmado pré-contrato com o Cruzeiro, que exigia o valor da multa rescisória aos interessados em tirá-lo da Toca da Raposa II.

    O Barcelona, também da Espanha, fez consulta ao estafe do jogador em meio à disputa da Copa do Mundo Sub-20 com a seleção colombiana, mas recebeu a mesma resposta dos outros três clubes que haviam feito contato com o jogador.

  • FBL-SOUTHAM-U20-ARG-COLAFP

    Números pela seleção

    Livre do Millonarios, da Colômbia, desde a última segunda-feira (24), Neiser Villarreal não se destacou pela equipe na atual temporada, com 15 jogos disputados e apenas três assistências. Ele não estufou as redes nos 971 minutos que ficou em campo.

    Entretanto, pela seleção sub-20 da Colômbia, o jovem atacante obteve bons números. No Sul-Americano Sub-20, disputou nove partidas, com 759 minutos em campo, oito gols e quatro assistências. Na Copa do Mundo da categoria, foram seis jogos, com 465 minutos, cinco gols e uma assistência. O garoto é considerado muito promissor nos bastidores da Toca da Raposa II.