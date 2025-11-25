Cruzeiro antecipa de chegada de destaque da Colômbia no Mundial sub-20; veja detalhes do contrato

O Cruzeiro vai antecipar a chegada de Neiser Villarreal a Belo Horizonte, inicialmente prevista para o início de dezembro. O atacante de 20 anos chega ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), às 9h30 (de Brasília) desta quarta-feira (26), como soube a GOAL. O atleta vai assinar por cinco temporadas na Toca da Raposa II, até dezembro de 2030.
O pré-contrato de Neiser Villarreal tinha uma multa rescisória de € 30 milhões (R$ 185,87 milhões na cotação atual), e o valor dobra a partir de janeiro de 2026, quando ele firmará o vínculo oficial com o clube. Desta forma, a cláusula para rompimento do acordo será de € 60 milhões (R$ 371,75 milhões na cotação atual) para o exterior.
O contrato do atacante colombiano tem cifras consideradas baixas para o futebol brasileiro. O atacante de 20 anos não é um jogador muito valorizado para os padrões adotados na Toca da Raposa II. Ele não estará nem entre os cinco maiores salários do elenco comandado por Leonardo Jardim.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢