Em Seattle, foi um desastre para os Estados Unidos, derrotados sem muita resistência pela Bélgica, que infligiu uma goleada de 4 a 1 aos anfitriões, eliminando-os da Copa do Mundo. Nessa noite amarga para os EUA, há também uma má notícia para o Milan: uma nova e, ao que parece, grave lesão de Christian Pulisic. O craque da equipe de Pochettino foi obrigado a sair de campo por volta da marca de uma hora de jogo devido a um problema físico e, ao ser filmado no banco, parecia bastante preocupado com seu estado.
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Pulisic continua lesionado: “Desloquei completamente o tornozelo e o joelho, estou decepcionado comigo mesmo”. E sobre o Milan..
Escalado como titular contra a Bélgica nas oitavas de final, foi uma noite ruim para Pulisic, que não conseguiu ajudar seus companheiros, que já pareciam em dificuldades desde o início. Poucas jogadas de iniciativa, nenhuma chance de gol para o ex-jogador do Chelsea, que assim encerrou sua participação na Copa do Mundo – a competição que mais esperava, em casa, e para a qual se preparou por muito tempo – sem nunca ter marcado um gol e com apenas uma assistência no histórico. O início contra o Paraguai deixava boas esperanças, mas a lesão de Balogun, um problema na panturrilha e as consequentes condições precárias do atacante do Milan prejudicaram seu desempenho.
A pior notícia, porém, ainda estava por vir: Pulisic foi substituído, de fato, devido a uma nova lesão aos 59 minutos, após uma colisão com Tielemans, quando o ex-jogador do Borussia Dortmund, ao chutar, acertou a coxa do meio-campista belga. O jogador do Milan sentou-se no banco com as mãos no rosto e com um ar preocupado com o que logo pareceu ser uma lesão grave no tornozelo direito. Após a partida, o jogador rossonero falou sobre o assunto à ESPN: “Desloquei completamente o tornozelo e o joelho em uma única jogada. Tudo bem, paciência. Tenho tempo para descansar. É apenas uma maneira infeliz de encerrar a Copa do Mundo. Neste verão, eu me sentia muito bem e achava que estava no auge da forma. Estou decepcionado. Não tive os momentos que esperava ter. Estou decepcionado comigo mesmo, obviamente, mas vou tentar manter uma atitude positiva. Fiz muitas coisas boas e a equipe também fez o mesmo”.
“Foi um torneio terrível, primeiro com uma lesão e depois com outra. Foi péssimo. Foi duro. Foi difícil de lidar para mim, mas temos um ótimo time e há muitos jogadores que se destacaram neste torneio e que terão um bom desempenho no futuro. Estávamos muito confiantes e certamente há muitas coisas das quais nos orgulhar, mas é sempre difícil quando se perde como perdemos hoje. Certamente podemos nos orgulhar, mas queremos almejar objetivos mais altos. Queremos ser capazes de competir com algumas das melhores seleções do mundo e nos falta apenas mais um pequeno passo, mas estamos quase lá. Somos gratos pelo apoio que os torcedores nos deram neste verão; todo o apoio que demonstraram foi incrível. As lembranças de ter disputado uma Copa do Mundo nos Estados Unidos vão me acompanhar para sempre, e somos realmente gratos pelo apoio deles.”
“Agora quero passar um tempo com a família e esquecer um pouco a partida, é claro, além de tentar descansar um pouco. Voltaremos daqui a algumas semanas para a pré-temporada e para a seleção nacional, sem dúvida. Ainda há muito que queremos conquistar.”
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