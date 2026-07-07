Pulisic continua lesionado: “Desloquei completamente o tornozelo e o joelho, estou decepcionado comigo mesmo”. E sobre o Milan..

Escalado como titular contra a Bélgica nas oitavas de final, foi uma noite ruim para Pulisic, que não conseguiu ajudar seus companheiros, que já pareciam em dificuldades desde o início. Poucas jogadas de iniciativa, nenhuma chance de gol para o ex-jogador do Chelsea, que assim encerrou sua participação na Copa do Mundo – a competição que mais esperava, em casa, e para a qual se preparou por muito tempo – sem nunca ter marcado um gol e com apenas uma assistência no histórico. O início contra o Paraguai deixava boas esperanças, mas a lesão de Balogun, um problema na panturrilha e as consequentes condições precárias do atacante do Milan prejudicaram seu desempenho.





A pior notícia, porém, ainda estava por vir: Pulisic foi substituído, de fato, devido a uma nova lesão aos 59 minutos, após uma colisão com Tielemans, quando o ex-jogador do Borussia Dortmund, ao chutar, acertou a coxa do meio-campista belga. O jogador do Milan sentou-se no banco com as mãos no rosto e com um ar preocupado com o que logo pareceu ser uma lesão grave no tornozelo direito. Após a partida, o jogador rossonero falou sobre o assunto à ESPN: “Desloquei completamente o tornozelo e o joelho em uma única jogada. Tudo bem, paciência. Tenho tempo para descansar. É apenas uma maneira infeliz de encerrar a Copa do Mundo. Neste verão, eu me sentia muito bem e achava que estava no auge da forma. Estou decepcionado. Não tive os momentos que esperava ter. Estou decepcionado comigo mesmo, obviamente, mas vou tentar manter uma atitude positiva. Fiz muitas coisas boas e a equipe também fez o mesmo”.