PSG vê pedido controverso aprovado antes do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea
O PSG venceu o Mônaco e agora enfrentará o Chelsea
O PSG venceu a Liga dos Campeões na última temporada, após uma vitória fácil por 5 a 0 sobre o Inter, em Munique, em maio passado. Achraf Hakimi, Desire Doue (duas vezes), Khvicha Kvaratskhelia e Senny Mayulu marcaram na Allianz Arena, levando o gigante francês a conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.
No entanto, sua defesa sofreu um pequeno tropeço ao não conseguir garantir uma classificação entre os oito primeiros, o que resultou em uma disputa de play-off contra o rival da Ligue 1, o Monaco. O PSG venceu a primeira partida no Stade Louis II por 3 a 2, depois que o Monaco ficou com 10 jogadores logo após o intervalo.
E o Mônaco teve outro jogador expulso na partida de volta na capital, depois que Mamadou Coulibaly recebeu o cartão vermelho aos 30 minutos do segundo tempo, em um empate por 2 a 2 que garantiu a classificação do time francês por 5 a 4 no placar agregado.
A recompensa foi um confronto com o Chelsea nas oitavas de final, uma repetição da final da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Cole Palmer e João Pedro marcaram os gols da vitória do Blues por 3 a 0 nos Estados Unidos no verão passado, garantindo a glória.
Os detentores da UCL veem os jogos do Nantes adiados
O Chelsea faz uma curta viagem através do canal para a primeira mão da eliminatória, em 11 de março, antes do PSG regressar a Londres, em 17 de março, com a equipa francesa a tentar conquistar a Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo. A receção ao Nantes, atualmente marcada para 14 de março, estava inicialmente inserida entre os jogos dos oitavos de final.
No entanto, na sexta-feira, o PSG solicitou à LFP o adiamento do jogo contra o Nantes para ter mais tempo para se preparar para a partida de volta em Stamford Bridge. O Nantes também concordou com o pedido, e a liga confirmou no sábado que o desejo do PSG havia sido atendido.
“A pedido do Paris Saint-Germain, a fim de se preparar nas melhores condições possíveis para a partida de ida e volta contra o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Conselho de Administração da LFP, com o acordo do FC Nantes, decidiu que a partida entre PSG e FC Nantes será disputada na semana de 20 de abril”, informou um comunicado divulgado no sábado.
“A data e a hora exatas deste jogo serão determinadas posteriormente.”
O adiamento não foi bem recebido pelos times franceses
No entanto, a notícia não foi bem recebida pelas equipes de ambos os lados do canal. Os outros representantes europeus da França, Lyon, Estrasburgo e Lille, não fizeram um pedido semelhante, apesar de sua respectiva participação na Liga Europa e na Liga Conferência.
O Chelsea, por sua vez, continuará jogando sua partida da Premier League no mesmo fim de semana. Os Blues enfrentam o Newcastle em um confronto que pode ser crucial na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.
Os homens de Liam Rosenior estão atualmente em quinto lugar na primeira divisão inglesa, três pontos atrás do quarto colocado Manchester United, antes da viagem de domingo ao Arsenal, após não terem conseguido vencer seus últimos dois jogos do campeonato. De fato, o Chelsea teve dificuldades para empatar em casa com o Leeds e o Burnley, desperdiçando vantagens de dois e um gol, respectivamente, nos empates finais.
Pedidos anteriores do PSG
O PSG também viu um pedido semelhante de adiamento de partida ser aprovado na temporada passada. A equipe de Enrique, aliás, estava programada para enfrentar o Nantes entre a partida das quartas de final contra o Aston Villa, mas o confronto pelo campeonato foi adiado para a semana seguinte, apesar dos protestos dos adversários domésticos do PSG.
Enquanto isso, na campanha 2023-24, a partida do PSG contra o Nice entre as semifinais contra o Borussia Dortmund também foi adiada. No entanto, o gigante francês não se beneficiou dos adiamentos, pois perdeu os dois jogos subsequentes para o Villa e o Dortmund.
O vencedor do confronto do PSG com o Chelsea enfrentará o Liverpool ou o Galatasaray nas quartas de final. Sobre o sorteio em si, Enrique disse: “O sorteio da Liga dos Campeões é difícil, como de costume. Não esperamos nada diferente”, disse ele. “Estamos satisfeitos. Será interessante jogar contra um dos melhores times ingleses, que conhecemos bem.
Não há sentimento de vingança para nós. Esta é uma competição diferente. Este é o nosso caminho e estamos acostumados a isso. Somos os atuais campeões desta competição, então o problema é para todos os outros times. Eles têm que jogar contra nós, é o que eu acho.”
O PSG retoma sua campanha nacional quando enfrentar o Le Havre na noite de sábado.
