PSG vê pedido controverso aprovado antes do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea

O PSG venceu a Liga dos Campeões na última temporada, após uma vitória fácil por 5 a 0 sobre o Inter, em Munique, em maio passado. Achraf Hakimi, Desire Doue (duas vezes), Khvicha Kvaratskhelia e Senny Mayulu marcaram na Allianz Arena, levando o gigante francês a conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

No entanto, sua defesa sofreu um pequeno tropeço ao não conseguir garantir uma classificação entre os oito primeiros, o que resultou em uma disputa de play-off contra o rival da Ligue 1, o Monaco. O PSG venceu a primeira partida no Stade Louis II por 3 a 2, depois que o Monaco ficou com 10 jogadores logo após o intervalo.

E o Mônaco teve outro jogador expulso na partida de volta na capital, depois que Mamadou Coulibaly recebeu o cartão vermelho aos 30 minutos do segundo tempo, em um empate por 2 a 2 que garantiu a classificação do time francês por 5 a 4 no placar agregado.

A recompensa foi um confronto com o Chelsea nas oitavas de final, uma repetição da final da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Cole Palmer e João Pedro marcaram os gols da vitória do Blues por 3 a 0 nos Estados Unidos no verão passado, garantindo a glória.