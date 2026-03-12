PSG-Chelsea, a UEFA inicia um processo disciplinar contra Pedro Neto: o que aconteceu

Após o que aconteceu durante a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Chelsea, a UEFA abriu uma investigação contra o atacante do Blues, Pedro Neto. Pouco depois do 4 a 2 de Kvaratskhelia, que encerrou a partida — depois viria também o segundo gol do georgiano —, o ex-jogador da Lazio empurrou um gandula em um momento de frustração, porque, na sua opinião, ele demorou para devolver a bola. Esse gesto levou a uma briga entre os jogadores em campo, antes de Neto se desculpar com o rapaz e, no final da partida, até lhe dar sua camisa de presente.