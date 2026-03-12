Goal.com
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
PSG-Chelsea, a UEFA inicia um processo disciplinar contra Pedro Neto: o que aconteceu

O atacante dos Blues empurrou um gandula porque, na sua opinião, ele demorou a devolver a bola.

Após o que aconteceu durante a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Chelsea, a UEFA abriu uma investigação contra o atacante do Blues, Pedro Neto. Pouco depois do 4 a 2 de Kvaratskhelia, que encerrou a partida — depois viria também o segundo gol do georgiano —, o ex-jogador da Lazio empurrou um gandula em um momento de frustração, porque, na sua opinião, ele demorou para devolver a bola. Esse gesto levou a uma briga entre os jogadores em campo, antes de Neto se desculpar com o rapaz e, no final da partida, até lhe dar sua camisa de presente.

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

    Apesar de Neto ter tentado se redimir por aquele empurrão, pouco menos de 24 horas após a partida de ontem, a UEFA iniciou um processo disciplinar contra o jogador por comportamento antidesportivo, nos termos do artigo 15 do Regulamento Disciplinar da UEFA. Os órgãos disciplinares da UEFA anunciaram que tomarão uma decisão sobre este caso no momento oportuno.

0