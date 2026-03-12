Após o que aconteceu durante a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Chelsea, a UEFA abriu uma investigação contra o atacante do Blues, Pedro Neto. Pouco depois do 4 a 2 de Kvaratskhelia, que encerrou a partida — depois viria também o segundo gol do georgiano —, o ex-jogador da Lazio empurrou um gandula em um momento de frustração, porque, na sua opinião, ele demorou para devolver a bola. Esse gesto levou a uma briga entre os jogadores em campo, antes de Neto se desculpar com o rapaz e, no final da partida, até lhe dar sua camisa de presente.
Getty Images Sport
Traduzido por
PSG-Chelsea, a UEFA inicia um processo disciplinar contra Pedro Neto: o que aconteceu
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
Apesar de Neto ter tentado se redimir por aquele empurrão, pouco menos de 24 horas após a partida de ontem, a UEFA iniciou um processo disciplinar contra o jogador por comportamento antidesportivo, nos termos do artigo 15 do Regulamento Disciplinar da UEFA. Os órgãos disciplinares da UEFA anunciaram que tomarão uma decisão sobre este caso no momento oportuno.
Publicidade