PSG 1996 vs 2026! David Ginola revela a única semelhança entre os vencedores da Liga dos Campeões de Luis Enrique e os pioneiros do Canal Plus.

Em entrevista exclusiva à GOAL, Ginola insistiu que a chegada de novos proprietários ambiciosos é o único fator comparável entre o seu PSG e o atual.

Ginola disse: “Entendo sua pergunta, e ela já foi feita muitas vezes, mas odeio responder a isso porque não dá para comparar a década de 1990 com as décadas de 2020 e 2010. Naquela época, não havia celular, internet, redes sociais, nada. Os campos de treinamento, se você olhar ao redor agora ou for ao campo de treinamento do PSG, tudo [diferente] está lá. Encontrei uma mulher lá embaixo, ela estava me apresentando como você se recupera psicologicamente, mas não tínhamos esse tipo de coisa na nossa época, precisávamos pensar por nós mesmos.

Acho que é por isso que é muito difícil comparar, mas o que posso comparar é que a era Canal Plus foi uma boa era, porque obviamente você acaba ganhando a Recopa Europeia em 1996. Mas desde que a QSI assumiu o PSG em 2011... Quero dizer, tudo correu muito bem até agora. Você está completando 14 anos e termina 2025 com seis troféus [em um ano], o que mais se pode dizer sobre o sucesso de um clube?

“O clube é muito conhecido. Eu estive em Bangcoc na semana passada, na Tailândia, e a camisa do PSG está entre as camisas do Liverpool e do Manchester United, que eram os dois clubes mais amados na Tailândia. E agora você vê Paris sendo apresentado à Ásia. Então, acho que é uma marca de tecido. É uma marca de progresso, é uma marca de respeito e, acima de tudo, é uma marca de sucesso.”