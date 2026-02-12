Getty Images Sport
PSG 1996 vs 2026! David Ginola revela a única semelhança entre os vencedores da Liga dos Campeões de Luis Enrique e os pioneiros do Canal Plus.
Ginola ainda é idolatrado pelo PSG
Ginola fez 158 partidas pelo PSG e conquistou quatro troféus com o clube após ingressar em 1992, numa época em que o clube recebeu um investimento significativo da emissora Canal Plus, que buscava transformá-lo em uma marca mais forte. Quando o PSG foi adquirido pela Qatar Sports Investments em 2011, o clube passou por novas mudanças para impulsionar sua reputação global.
- AFP
É impossível comparar épocas diferentes, afirma Ginola
Em entrevista exclusiva à GOAL, Ginola insistiu que a chegada de novos proprietários ambiciosos é o único fator comparável entre o seu PSG e o atual.
Ginola disse: “Entendo sua pergunta, e ela já foi feita muitas vezes, mas odeio responder a isso porque não dá para comparar a década de 1990 com as décadas de 2020 e 2010. Naquela época, não havia celular, internet, redes sociais, nada. Os campos de treinamento, se você olhar ao redor agora ou for ao campo de treinamento do PSG, tudo [diferente] está lá. Encontrei uma mulher lá embaixo, ela estava me apresentando como você se recupera psicologicamente, mas não tínhamos esse tipo de coisa na nossa época, precisávamos pensar por nós mesmos.
Acho que é por isso que é muito difícil comparar, mas o que posso comparar é que a era Canal Plus foi uma boa era, porque obviamente você acaba ganhando a Recopa Europeia em 1996. Mas desde que a QSI assumiu o PSG em 2011... Quero dizer, tudo correu muito bem até agora. Você está completando 14 anos e termina 2025 com seis troféus [em um ano], o que mais se pode dizer sobre o sucesso de um clube?
“O clube é muito conhecido. Eu estive em Bangcoc na semana passada, na Tailândia, e a camisa do PSG está entre as camisas do Liverpool e do Manchester United, que eram os dois clubes mais amados na Tailândia. E agora você vê Paris sendo apresentado à Ásia. Então, acho que é uma marca de tecido. É uma marca de progresso, é uma marca de respeito e, acima de tudo, é uma marca de sucesso.”
O ex-ala do Tottenham e Newcastle relembra os seus dias no PSG
Ginola ainda guarda um lugar no coração para o PSG. Quando questionado pela GOAL sobre como se sente em relação ao clube depois de todos esses anos, ele respondeu: “Bem, é incrível. Eu jogava em um... digamos, um clube menor [Brest] antes de Paris. Tive minha primeira convocação para a seleção francesa. Então, o clube faliu e eu fiquei sem contrato. Tinha várias possibilidades de jogar no Marselha, no Bordeaux, no Mônaco e, na época, o Paris era o melhor clube do país. Decidi jogar no Paris, isso foi em 1992, e foi uma jornada incrível do início ao fim.
“Tudo o que encontrei em Paris foi brilhante. Você sabe, você chega lá, é um jogador jovem com uma carreira promissora, mas precisa provar isso. Você precisa provar todos os dias nos treinos, precisa provar para as pessoas em geral, para os torcedores, para ser aceito pelos jogadores, por todos. Foi exatamente isso que fiz durante quatro anos, em todos os jogos, todos os troféus, todos os jogos europeus que disputamos.
“Éramos um time jovem. Paris estava entrando em uma fase com o Canal Plus na época, não éramos realmente reconhecidos na Europa. Tínhamos que provar que éramos capazes de competir com os melhores da Europa. Então, quando começamos nossa primeira campanha europeia, acho que foi em Nápoles. Nós os vencemos, chegamos à semifinal, e isso aconteceu por três anos consecutivos. Ganhamos um campeonato, duas Copas da França e uma Copa da Liga em quatro anos. Foi bom. Fui eleito o Jogador do Ano em 1993-94. Então, sim, foi uma jornada completa com o Paris Saint-Germain, por isso é um clube que está no meu coração. Representa algo muito importante.”
- PSG
PSG inaugura La Maison em Londres
Ginola conversou com a GOAL na nova experiência “La Maison” do PSG, em uma casa geminada em Londres. A esperança é que um novo público possa descobrir o “universo criativo” do clube, construído em torno do esporte, da cultura e do estilo de vida parisiense.
“A casa em si é simplesmente incrível, com uma localização perfeita no centro de Londres”, disse Ginola. “Gosto do fato de que, em cada andar, há algo diferente para descobrir, desde bem-estar até compras, comida e bebida, os diferentes parceiros. Acho que é um lugar ótimo, ótimo mesmo. Quero dizer, é o tipo de lugar onde eu poderia ficar alguns dias. Acho que está bem conservado em termos de Paris, não é exagerado, sabe? Se você tiver vermelho e azul em todos os lugares, fica um pouco exagerado. Assim (uma luz de rastreamento) brilha em todos os cantinhos, e eu gosto disso. Não é muito chamativo. Nesta parede, você tem apenas uma Torre Eiffel, você tem algo e tudo está relacionado a Paris, mas é bem feito."
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade