Os próximos passos de Neymar na corrida contra o tempo para estrear na Copa do Mundo

A presença de Neymar na Copa do Mundo chegou a ficar ameaçada antes mesmo da estreia da seleção brasileira. Convocado inicialmente sob a avaliação de que tinha apenas um edema na panturrilha direita, o camisa 10 viu a situação se agravar após exames realizados pela comissão médica da CBF identificarem uma lesão muscular de grau 2, problema que colocou em dúvida sua participação no torneio.

A lesão ocorreu em 17 de maio, quando Neymar ainda defendia o Santos. Convocado por Carlo Ancelotti um dia depois, o atacante se apresentou à seleção na Granja Comary acreditando que enfrentava um quadro menos preocupante. Os exames complementares realizados pela CBF, porém, detectaram uma contusão mais séria, aumentando o risco de corte às vésperas do Mundial.

Desde então, Neymar tem seguido um cronograma intensivo de recuperação. O atacante não participou de atividades em campo com o restante do elenco e foi ausência na goleada diante do Panamá por 6 a 2.

O camisa 10 também não estará à disposição para o amistoso contra o Egito, neste sábado (06), último compromisso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos. Enquanto a delegação viajou para Cleveland, Neymar permaneceu em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento fisioterápico e acelerar o processo de recuperação.