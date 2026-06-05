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Neymar Brazil 2026Getty Images
Pedro Augusto Dias

Os próximos passos de Neymar na corrida contra o tempo para estrear na Copa do Mundo

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Camisa 10 perdeu o amistoso contra o Panamá e também desfalcará o Brasil diante do Egito após lesão na panturrilha, mas evolução anima Ancelotti

A presença de Neymar na Copa do Mundo chegou a ficar ameaçada antes mesmo da estreia da seleção brasileira. Convocado inicialmente sob a avaliação de que tinha apenas um edema na panturrilha direita, o camisa 10 viu a situação se agravar após exames realizados pela comissão médica da CBF identificarem uma lesão muscular de grau 2, problema que colocou em dúvida sua participação no torneio.

A lesão ocorreu em 17 de maio, quando Neymar ainda defendia o Santos. Convocado por Carlo Ancelotti um dia depois, o atacante se apresentou à seleção na Granja Comary acreditando que enfrentava um quadro menos preocupante. Os exames complementares realizados pela CBF, porém, detectaram uma contusão mais séria, aumentando o risco de corte às vésperas do Mundial.

Desde então, Neymar tem seguido um cronograma intensivo de recuperação. O atacante não participou de atividades em campo com o restante do elenco e foi ausência na goleada diante do Panamá por 6 a 2.

O camisa 10 também não estará à disposição para o amistoso contra o Egito, neste sábado (06), último compromisso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos. Enquanto a delegação viajou para Cleveland, Neymar permaneceu em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento fisioterápico e acelerar o processo de recuperação.

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  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    Evolução otimista

    Apesar da cautela, a evolução do jogador tem sido vista com otimismo pela comissão técnica. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Ancelotti atualizou a situação do atacante e revelou o próximo passo do processo.

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    "Eu acho que a situação do Neymar é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. [Ele] vai fazer uma ressonância e, depois da ressonância, se tudo sair bem, pode treinar com o grupo na próxima semana", afirmou o treinador.

    O exame citado por Ancelotti está marcado para a próxima segunda-feira (08) e será decisivo para determinar quando Neymar poderá voltar às atividades coletivas.

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  • neymar(C)Getty Images

    Correndo contra o tempo

    A expectativa inicial da própria CBF apontava um período de recuperação entre duas e três semanas. Por isso, a possibilidade de atuar na estreia da seleção contra o Marrocos, no dia 13 de junho, é considerada remota. O objetivo passa a ser deixá-lo disponível para os compromissos seguintes da fase de grupos.

    Assim, os próximos dias serão determinantes para o futuro de Neymar no Mundial. Caso seja liberado após a ressonância e consiga retornar aos treinos sem restrições na próxima semana, o atacante aumentará suas chances de estar à disposição de Ancelotti para o segundo ou terceiro jogo do Brasil, contra Haiti e Escócia, na fase de grupos, mantendo viva a corrida contra o tempo para disputar sua quarta Copa do Mundo.

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