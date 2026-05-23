No início do segundo tempo, uma enorme bandeira com o logotipo da DFB riscado foi passada de mão em mão, partindo da torcida do VfB Stuttgart e atravessando as arquibancadas. A bandeira, com cerca de 15 metros de diâmetro, chegou até a torcida do Bayern, do outro lado do Estádio Olímpico de Berlim.
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Protesto espetacular contra a DFB! Torcedores do FC Bayern e do VfB Stuttgart unem forças na final da Copa
Pouco depois, o logotipo foi retirado da arquibancada principal e levado pelos seguranças para os bastidores. Abaixo do emblema, ainda estava escrito “Queixoso, juiz, carrasco”.
Além disso, as torcidas dos dois rivais do sul protestaram com várias faixas. “Grandes rivais estão de acordo: Vá se foder, DFB”, podia-se ler, por exemplo, na arquibancada do FCB. “Lutamos contra tudo o que vocês representam”, dizia uma das faixas exibidas pela torcida do Stuttgart em direção à Federação Alemã de Futebol.
Além disso, houve por vários minutos gritos de “Foda-se a DFB” vindos das arquibancadas. Nesse momento, os torcedores do Bayern e do VfB entoaram, em alguns momentos, cantos alternados e também fizeram frente comum.
- AFP
Os preços exorbitantes dos ingressos para a final da Copa da Alemanha provocam protestos dos torcedores do Bayern e do VfB
Entre os motivos dos protestos estavam os preços exorbitantes dos ingressos que a DFB anunciou para a final da Copa na capital. “Com 45 € (categoria torcida), 80 € (categoria 3), 150 € (categoria 2) e 195 € (categoria 1), a DFB mais uma vez cobra preços exorbitantes pelos ingressos para a final da Copa. Ao analisar o mapa do estádio, fica claro que partes desproporcionalmente grandes do estádio foram classificadas nas caras categorias 1 e 2”, afirmou, antes da partida, um comunicado do Club Nr. 12, a associação da torcida ativa do FC Bayern.
Na categoria mais barata, cujos ingressos custam 45 euros, na opinião da torcida do clube campeão alemão, foram oferecidos poucos ingressos. “Enquanto a DFB costuma oferecer descontos para alunos do ensino fundamental e médio, estudantes universitários e alguns outros grupos em quase todos os outros eventos, ela quer lucrar ao máximo com a final da Copa, que foi transformada em um evento de prestígio, e esquece qualquer responsabilidade social”, continuou o Club Nr. 12.
Enquanto isso, logo após a ação de protesto, foram acionados fogos de artifício nas arquibancadas de ambos os clubes. A fumaça resultante fez com que a final da Copa tivesse que ser interrompida temporariamente após cerca de uma hora devido às péssimas condições de visibilidade.
Próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
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25 de julho
SV Wehen Wiesbaden x FC Bayern
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4 de agosto
Jeju SK FC - FC Bayern
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7 de agosto
FC Bayern - Aston Villa
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15 de agosto
FC Bayern x RB Leipzig
Amistoso