Protesto espetacular contra a DFB! Torcedores do FC Bayern e do VfB Stuttgart unem forças na final da Copa

Entre os motivos dos protestos estavam os preços exorbitantes dos ingressos que a DFB anunciou para a final da Copa na capital. “Com 45 € (categoria torcida), 80 € (categoria 3), 150 € (categoria 2) e 195 € (categoria 1), a DFB mais uma vez cobra preços exorbitantes pelos ingressos para a final da Copa. Ao analisar o mapa do estádio, fica claro que partes desproporcionalmente grandes do estádio foram classificadas nas caras categorias 1 e 2”, afirmou, antes da partida, um comunicado do Club Nr. 12, a associação da torcida ativa do FC Bayern.

Na categoria mais barata, cujos ingressos custam 45 euros, na opinião da torcida do clube campeão alemão, foram oferecidos poucos ingressos. “Enquanto a DFB costuma oferecer descontos para alunos do ensino fundamental e médio, estudantes universitários e alguns outros grupos em quase todos os outros eventos, ela quer lucrar ao máximo com a final da Copa, que foi transformada em um evento de prestígio, e esquece qualquer responsabilidade social”, continuou o Club Nr. 12.

Enquanto isso, logo após a ação de protesto, foram acionados fogos de artifício nas arquibancadas de ambos os clubes. A fumaça resultante fez com que a final da Copa tivesse que ser interrompida temporariamente após cerca de uma hora devido às péssimas condições de visibilidade.