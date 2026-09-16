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Sao Paulo v Boca Juniors - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Promessas não cumpridas e atrasos deixam elenco do São Paulo insatisfeito

São Paulo
Copa Sul-Americana
Brasileirão

Problemas financeiros recorrentes ampliaram o desgaste no clube; jogadores passaram a se apoiar diante dos atrasos

O São Paulo vive um momento de crescente desgaste nos bastidores entre o elenco e a diretoria. A sequência de atrasos financeiros e acordos que não foram cumpridos como esperado aumentou a insatisfação dos jogadores, que passaram a tratar o assunto internamente enquanto tentam preservar o foco dentro de campo.

A situação ganhou novos contornos após a eliminação para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana. Depois do empate no Morumbis, Luciano expôs publicamente o incômodo com os problemas financeiros e afirmou que nunca recebeu seus pagamentos em dia desde que chegou ao clube. A declaração reforçou uma insatisfação que, segundo apuração do ge.com, já vinha sendo discutida internamente pelo grupo.

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    Acordo sobre direitos de imagem não evita novos atrasos

    O cenário começou a se agravar ainda no início da atual gestão. Em janeiro, após assumir a presidência do São Paulo, Harry Massis se reuniu com jogadores e comissão técnica no CT da Barra Funda. Na ocasião, de acordo com informações publicadas pelo ge.com, o presidente prometeu regularizar os direitos de imagem e evitar novos atrasos.

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    No mês seguinte, clube e elenco chegaram a um acordo para parcelar em dez vezes os valores de direitos de imagem que estavam pendentes desde o ano anterior. A expectativa entre os jogadores era de que o cronograma fosse cumprido enquanto os pagamentos correntes permanecessem em dia.

    A combinação, porém, não se sustentou ao longo da temporada. Segundo a apuração do ge.com, pelo menos três parcelas do acordo estão atrasadas, enquanto os direitos de imagem referentes a junho, julho e agosto também voltaram a apresentar pendências. Alguns atletas contratados na janela mais recente ainda não receberam nenhum pagamento relacionado aos direitos de imagem, e há casos em que o atraso chega a seis meses.

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  • Salários em carteira também entram na lista de pendências

    A insatisfação aumentou no início de setembro, quando o São Paulo também atrasou os salários registrados em carteira. Até então, os problemas estavam concentrados principalmente nos direitos de imagem e nos valores negociados anteriormente.

    O pagamento foi posteriormente regularizado. Conforme informou o ge em 11 de setembro, os salários referentes a agosto foram quitados com três dias de atraso.

    Mesmo com a regularização, o episódio teve impacto no ambiente interno. Ainda segundo a apuração do veículo, as lideranças do elenco chegaram a oferecer auxílio financeiro aos companheiros que eventualmente precisassem de ajuda diante dos atrasos.

    A estratégia dos jogadores, nos dias que antecederam o confronto com o Boca Juniors, foi separar as questões administrativas da preparação para a partida. Nas conversas internas, o elenco tratou da necessidade de deixar os problemas fora de campo para concentrar esforços na tentativa de reverter a desvantagem e avançar à semifinal da Sul-Americana.

    A eliminação, entretanto, acabou trazendo novamente o tema para o centro das atenções. Na saída do gramado, Luciano falou abertamente sobre a situação e afirmou que os jogadores também se ajudam entre si.

    "São oito anos que estou aqui, nunca recebi salário em dia aqui. Muitos jogadores que vêm para o São Paulo vêm porque querem vestir a camisa, porque querem estar aqui. Eu quero estar aqui. A gente ajuda quem a gente precisa. A gente tentou deixar os problemas fora de campo para focar no Boca", disse o atacante.

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