Promessa não cumprida e mais: o caminho de Jhon Arias após sair do Fluminense até chegar ao Palmeiras para enfrentar ex-clube

De protagonista absoluto no Fluminense a reforço de peso do Palmeiras, a trajetória recente de Jhon Arias é marcada por promessas, reviravoltas e um reencontro cercado de expectativas. Nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante enfrenta pela primeira vez o clube onde se tornou ídolo.

Arias deixou o Fluminense em julho como melhor jogador da equipe, bicampeão carioca e da Taça Guanabara (2022 e 2023), além de decisivo no título da Libertadores em 2023 e na campanha da Copa do Mundo de Clubes. Saiu valorizado, com status de referência técnica e identificado com o torcedor.

Meses depois, ao voltar ao radar do futebol brasileiro por conta da má fase no Wolverhampton, foi direto ao falar sobre um possível retorno: "Sempre é o Fluminense. Claro que não depende apenas de mim, depende do clube", afirmou à TNT Sports, em dezembro.