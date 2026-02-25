Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Apresentacao Jhon AriasWerner Flister/Palmeiras
Gabriel Marin

Promessa não cumprida e mais: o caminho de Jhon Arias após sair do Fluminense até chegar ao Palmeiras para enfrentar ex-clube

Colombiano reencontra o Tricolor 18 dias após ser anunciado como maior contratação do Verdão em 2026

De protagonista absoluto no Fluminense a reforço de peso do Palmeiras, a trajetória recente de Jhon Arias é marcada por promessas, reviravoltas e um reencontro cercado de expectativas. Nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante enfrenta pela primeira vez o clube onde se tornou ídolo.

Arias deixou o Fluminense em julho como melhor jogador da equipe, bicampeão carioca e da Taça Guanabara (2022 e 2023), além de decisivo no título da Libertadores em 2023 e na campanha da Copa do Mundo de Clubes. Saiu valorizado, com status de referência técnica e identificado com o torcedor.

Meses depois, ao voltar ao radar do futebol brasileiro por conta da má fase no Wolverhampton, foi direto ao falar sobre um possível retorno: "Sempre é o Fluminense. Claro que não depende apenas de mim, depende do clube", afirmou à TNT Sports, em dezembro.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Wolverhampton Wanderers v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    O sonho europeu e as dificuldades na Inglaterra

    A ida para o Wolverhampton representava a realização de um objetivo pessoal: atuar na Europa. Em seis meses na Inglaterra, Arias disputou 26 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Números discretos diante do que apresentou no Brasil.

    O contexto também pesou. O clube inglês afundou na lanterna da Premier League, somando apenas 10 pontos em 81 possíveis, com rebaixamento praticamente inevitável. A crise técnica e institucional afetou o rendimento coletivo e individual.

    Na seleção colombiana, o impacto foi imediato. De peça frequente nas convocações, Arias passou a figurar como opção no banco, perdendo protagonismo justamente no ano da Copa do Mundo. A necessidade de retomar protagonismo e competitividade virou prioridade.

    • Publicidade
  • Jhon Arias 2026Cesar Greco / Palmeiras

    Por que o Palmeiras?

    O Palmeiras era um antigo interessado. Ainda nos tempos de Fluminense, houve sondagens, mas o então presidente tricolor, Mário Bittencourt, se recusou  a negociar.

    Com a derrocada do Wolverhampton, o clube paulista viu a oportunidade ideal. Em janeiro, abriu negociações e apresentou um projeto esportivo alinhado aos objetivos do atleta: "O futebol é dinâmico, e o Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade. Tenho muitos objetivos de curto e médio prazo, desejo de voltar a ser campeão, estar em alto nível, estar na Copa", declarou Arias em sua apresentação.

    Ele também revelou ter recusado uma proposta do Flamengo por respeito ao Fluminense, mas entendeu que o Palmeiras oferecia o ambiente ideal para seus objetivos.

    Nos bastidores, o clube alviverde se mobilizou. Houve conversas com o diretor de futebol Anderson Barros, com a presidente Leila Pereira, com o técnico Abel Ferreira e até com o volante Richard Ríos, companheiro de seleção colombiana e atualmente no Benfica, que ajudou o projeto a dar certo.

    Financeiramente, o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros ao Wolverhampton. O Fluminense, que tinha preferência de compra, chegou apenas a 20 milhões de euros. Meses antes, havia vendido Arias por 17 milhões de euros, com bônus que poderiam elevar a negociação a 22 milhões.

  • Jhon Arias Palmeiras 2026Cesar Greco/Palmeiras

    Estreia animadora e reencontro inevitável

    Arias estreou no último sábado (21), na goleada por 4 a 0 sobre o Capivariano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Entrou no segundo tempo, sofreu um pênalti e recebeu elogios de Abel Ferreira, sinalizando que deve ganhar minutos importantes rapidamente.

    Dezoito dias após o anúncio oficial, o destino colocou frente a frente passado e presente. O duelo contra o Fluminense carrega simbolismo: é o encontro com o clube onde virou ídolo, fez promessas e viveu o auge no Brasil.

    Para parte da torcida tricolor, a ida ao Palmeiras soa como promessa não cumprida. Para Arias, é a escolha por um projeto que, segundo ele, oferece as garantias necessárias para voltar ao topo.

Brasileirão
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Fluminense crest
Fluminense
FLU
0