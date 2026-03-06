Goal.com
Procedimento VAR deixa Gigi Buffon “louco” enquanto lenda da Juventus critica cartão vermelho incorreto de Pierre Kalulu na derrota acirrada para o Inter

O ícone da Juventus, Gianluigi Buffon, criticou as limitações “insanas” do VAR depois que Pierre Kalulu foi expulso de forma controversa na derrota para a Inter no Derby d'Italia no mês passado. O ex-goleiro questionou os padrões atuais de arbitragem na Série A após o erro de grande repercussão, expressando sua frustração com o processo.

  • Cartão vermelho provoca fúria

    O Derby d'Italia foi marcado por controvérsia, com o zagueiro Kalulu, da Juventus, sendo expulso após receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Alessandro Bastoni. As repetições mostraram um contato mínimo, levando a críticas generalizadas à decisão que fez com que a Juve jogasse com 10 homens na derrota por 3 a 2 para a Inter.

    Apesar da gravidade da decisão, o VAR não pôde intervir devido aos protocolos atuais que proíbem a revisão de segundos cartões amarelos. O incidente reacendeu o debate sobre a consistência da arbitragem e as regras rígidas que regem a tecnologia no futebol italiano.

    Buffon critica protocolos “insanos”

    A lenda italiana lamentou o incidente e questionou o procedimento do VAR e a liderança do árbitro. Ele disse ao Il Messaggero: “Isso confirma o quão importante e necessária é a intervenção para resolver questões como o caso Kalulu. Como é possível não intervir em um incidente tão grave? Quem poderia imaginar tal coisa? É um procedimento que deixa você louco.”

    O chefe da delegação italiana também pediu uma melhor compreensão do jogo físico, acrescentando: “No contato físico, algo deve ser revisto; nem sempre tem que ser falta. Deve haver um confronto entre os jogadores de futebol e o árbitro. Se tudo for apitado, os jogadores vão entender imediatamente e vão sempre se jogar no chão.”

  • Reação exagerada contra Bastoni

    Buffon também abordou as repercussões envolvendo Bastoni, do Inter, que enfrentou críticas por seu papel na expulsão e posteriormente emitiu um pedido de desculpas. O lendário goleiro confirmou que conversou com o zagueiro.

    “Nós conversamos. Achei tudo um pouco exagerado”, observou Buffon. “As coisas inevitavelmente vão se acalmar. Ele está pagando muito mais do que merece.”

    Resposta de Kalulu

    O próprio Kalulu comentou o pedido de desculpas de Bastoni, dizendo: “O jogo já acabou, temos que olhar para frente e não pensar mais nisso. Só vou dizer que é uma pena”.

    Mais tarde, ele revelou que lidou com a fúria das redes sociais desligando o telefone e recusando-se a se envolver, acrescentando: “Muitas pessoas falaram, mas no final, a suspensão permaneceu. É melhor deixar tudo isso para trás”.

