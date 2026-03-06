Procedimento VAR deixa Gigi Buffon “louco” enquanto lenda da Juventus critica cartão vermelho incorreto de Pierre Kalulu na derrota acirrada para o Inter

O Derby d'Italia foi marcado por controvérsia, com o zagueiro Kalulu, da Juventus, sendo expulso após receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Alessandro Bastoni. As repetições mostraram um contato mínimo, levando a críticas generalizadas à decisão que fez com que a Juve jogasse com 10 homens na derrota por 3 a 2 para a Inter.

Apesar da gravidade da decisão, o VAR não pôde intervir devido aos protocolos atuais que proíbem a revisão de segundos cartões amarelos. O incidente reacendeu o debate sobre a consistência da arbitragem e as regras rígidas que regem a tecnologia no futebol italiano.