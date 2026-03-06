AFP
Procedimento VAR deixa Gigi Buffon “louco” enquanto lenda da Juventus critica cartão vermelho incorreto de Pierre Kalulu na derrota acirrada para o Inter
Cartão vermelho provoca fúria
O Derby d'Italia foi marcado por controvérsia, com o zagueiro Kalulu, da Juventus, sendo expulso após receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Alessandro Bastoni. As repetições mostraram um contato mínimo, levando a críticas generalizadas à decisão que fez com que a Juve jogasse com 10 homens na derrota por 3 a 2 para a Inter.
Apesar da gravidade da decisão, o VAR não pôde intervir devido aos protocolos atuais que proíbem a revisão de segundos cartões amarelos. O incidente reacendeu o debate sobre a consistência da arbitragem e as regras rígidas que regem a tecnologia no futebol italiano.
Buffon critica protocolos “insanos”
A lenda italiana lamentou o incidente e questionou o procedimento do VAR e a liderança do árbitro. Ele disse ao Il Messaggero: “Isso confirma o quão importante e necessária é a intervenção para resolver questões como o caso Kalulu. Como é possível não intervir em um incidente tão grave? Quem poderia imaginar tal coisa? É um procedimento que deixa você louco.”
O chefe da delegação italiana também pediu uma melhor compreensão do jogo físico, acrescentando: “No contato físico, algo deve ser revisto; nem sempre tem que ser falta. Deve haver um confronto entre os jogadores de futebol e o árbitro. Se tudo for apitado, os jogadores vão entender imediatamente e vão sempre se jogar no chão.”
Reação exagerada contra Bastoni
Buffon também abordou as repercussões envolvendo Bastoni, do Inter, que enfrentou críticas por seu papel na expulsão e posteriormente emitiu um pedido de desculpas. O lendário goleiro confirmou que conversou com o zagueiro.
“Nós conversamos. Achei tudo um pouco exagerado”, observou Buffon. “As coisas inevitavelmente vão se acalmar. Ele está pagando muito mais do que merece.”
Resposta de Kalulu
O próprio Kalulu comentou o pedido de desculpas de Bastoni, dizendo: “O jogo já acabou, temos que olhar para frente e não pensar mais nisso. Só vou dizer que é uma pena”.
Mais tarde, ele revelou que lidou com a fúria das redes sociais desligando o telefone e recusando-se a se envolver, acrescentando: “Muitas pessoas falaram, mas no final, a suspensão permaneceu. É melhor deixar tudo isso para trás”.
