Os problemas que Carlo Ancelotti encontrou em seu primeiro treino com a seleção no ano

O clima agradável em Orlando poderia sugerir um início tranquilo de trabalhos, mas a realidade encontrada por Carlo Ancelotti em seu primeiro treino do ano com a seleção brasileira foi bem diferente. Em meio à preparação para o amistoso contra a França, o treinador italiano teve de lidar com uma série de contratempos que comprometeram a atividade inicial.

Logo no primeiro dia de treinamento, a comissão técnica se deparou com um problema significativo: dez jogadores convocados sequer haviam chegado aos Estados Unidos. A ausência em massa obrigou Ancelotti a adaptar o planejamento e trabalhar com um grupo bastante reduzido.

A situação logística também preocupa. A expectativa é que o elenco só esteja completo na quarta-feira (25), justamente na véspera do confronto em Boston, o que limita o tempo de preparação coletiva.