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Gabriel Marin

Os problemas que Carlo Ancelotti encontrou em seu primeiro treino com a seleção no ano

C. Ancelotti
Brasil

Desfalques, atrasos e preocupações físicas marcam preparação inicial para amistoso contra a França

O clima agradável em Orlando poderia sugerir um início tranquilo de trabalhos, mas a realidade encontrada por Carlo Ancelotti em seu primeiro treino do ano com a seleção brasileira foi bem diferente. Em meio à preparação para o amistoso contra a França, o treinador italiano teve de lidar com uma série de contratempos que comprometeram a atividade inicial.

Logo no primeiro dia de treinamento, a comissão técnica se deparou com um problema significativo: dez jogadores convocados sequer haviam chegado aos Estados Unidos. A ausência em massa obrigou Ancelotti a adaptar o planejamento e trabalhar com um grupo bastante reduzido.

A situação logística também preocupa. A expectativa é que o elenco só esteja completo na quarta-feira (25), justamente na véspera do confronto em Boston, o que limita o tempo de preparação coletiva.

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    Problemas físicos aumentam dores de cabeça

    Além das ausências, o treinador ainda teve de lidar com baixas dentro de campo. O atacante Rayan, destaque recente no Bournemouth, participou apenas de atividades leves e separadas, realizando trabalhos físicos específicos. Apesar do controle de carga, sua situação não é considerada preocupante no momento.

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    Já o caso do zagueiro Marquinhos gerou maior apreensão. Titular da seleção e jogador do PSG, ele deixou o treino mais cedo após relatar um problema muscular. O defensor conversou diretamente com Ancelotti e seu auxiliar, Davide Ancelotti, aumentando a incerteza sobre sua condição para o amistoso.

    Antes mesmo desses problemas físicos, a seleção já havia anunciado os cortes de Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães, todos por lesões.

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    Logística internacional complica planejamento

    A preparação ainda sofre impacto de imprevistos fora de campo. Luiz Henrique e Douglas Santos, ambos do Zenit, enfrentaram problemas com voos na Rússia e ficaram retidos em Istambul. A dupla só deve chegar aos Estados Unidos após o treino desta terça-feira (24), reduzindo ainda mais o tempo de integração com o restante do grupo.

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    Início sob pressão

    Com pouco tempo até o duelo contra a França, Ancelotti começa sua trajetória no ano à frente da seleção cercado por dificuldades. Entre desfalques, atrasos e dúvidas, o treinador terá o desafio de montar uma equipe competitiva mesmo sem ter conseguido trabalhar com o grupo completo.

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