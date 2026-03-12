Goal.com
Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gabriel Marin

Problema para a seleção? Saiba qual é a lesão de Alisson, meses antes da Copa do Mundo

Goleiro de 33 anos vira desfalque no Liverpool e passa a ser monitorado pela comissão técnica do Brasil

A poucos meses da Copa do Mundo, a condição física de Alisson virou motivo de atenção para a comissão técnica da seleção brasileira. O goleiro do Liverpool sofreu uma lesão muscular após sentir dores durante um treinamento do clube inglês, o que o tirou de compromissos importantes da equipe e colocou sua situação sob monitoramento.

O problema físico ocorreu nos dias que antecederam uma partida decisiva da Champions League, contra o Galatasaray, e fez com que o brasileiro sequer viajasse com o elenco para a Turquia. Embora o quadro inicialmente não seja considerado grave, o episódio ocorre em um momento importante da temporada e a poucos meses do Mundial.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP

    Como aconteceu a lesão

    Alisson relatou desconforto muscular durante um treinamento do Liverpool antes da viagem da equipe para enfrentar o Galatasaray pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Após avaliação do departamento médico, o goleiro foi vetado da delegação por precaução.

    Com a ausência do titular, o técnico Arne Slot precisou escalar Mamardashvili para o confronto. A decisão de não utilizar o brasileiro foi tomada para evitar um possível agravamento da lesão.

    O episódio também reacendeu a preocupação porque o goleiro já havia convivido com problemas físicos ao longo da temporada, incluindo um período de cerca de 50 dias afastado por lesão na coxa entre outubro e novembro de 2025.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jogos que Alisson perdeu ou pode perder

    A lesão fez Alisson desfalcar o Liverpool na derrota para o Galatasaray, na última terça-feira (10). Além disso, sua presença também ficou incerta para partidas seguintes da temporada, incluindo compromissos do Campeonato Inglês, enquanto o clube monitora a evolução do quadro.

    No cenário da seleção brasileira, a situação também levanta dúvidas sobre a convocação para amistosos preparatórios contra França e Croácia, previstos para os dias 26 e 31 de março, respectivamente. Carlo Ancelotti fará a convocação na próxima segunda-feira (16).

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Previsão de retorno

    Até o momento, o Liverpool não divulgou um prazo exato para o retorno do goleiro. O problema é tratado inicialmente como uma lesão muscular leve, e o clube optou por preservar o atleta para evitar agravamento.

    A expectativa é de que a recuperação seja relativamente rápida, dependendo da evolução nos próximos dias e da resposta ao tratamento.

  • Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Existe risco de Alisson ficar fora da Copa?

    No momento, não há indicação de que Alisson perderá a Copa do Mundo. A lesão é considerada de menor gravidade e a tendência é de recuperação antes do torneio.

    Ainda assim, o caso é acompanhado de perto pela comissão técnica do Brasil, especialmente porque o goleiro é titular absoluto da seleção e já teve outros problemas físicos recentes.

