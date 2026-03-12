Problema para a seleção? Saiba qual é a lesão de Alisson, meses antes da Copa do Mundo

A poucos meses da Copa do Mundo, a condição física de Alisson virou motivo de atenção para a comissão técnica da seleção brasileira. O goleiro do Liverpool sofreu uma lesão muscular após sentir dores durante um treinamento do clube inglês, o que o tirou de compromissos importantes da equipe e colocou sua situação sob monitoramento.

O problema físico ocorreu nos dias que antecederam uma partida decisiva da Champions League, contra o Galatasaray, e fez com que o brasileiro sequer viajasse com o elenco para a Turquia. Embora o quadro inicialmente não seja considerado grave, o episódio ocorre em um momento importante da temporada e a poucos meses do Mundial.