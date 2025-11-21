+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v Racing Club - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport
Raisa Simplicio

As prioridades do Flamengo na busca de reforços para 2026

O Rubro-Negro já tem na mesa uma lista de prioridades para reforçar a equipe na próxima temporada

Líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa Libertadores, o Flamengo foca na briga pelos dois títulos nesta reta final de temporada sem esquecer do planejamento para 2026. O Rubro-Negro já tem na mesa uma lista de prioridades para reforçar a equipe na próxima temporada, que vale lembrar, terá o Brasileirão começando no dia 28 de janeiro.

Desde o meio do ano, o Flamengo vem mapeando o mercado na busca por um goleiro. Matheus Cunha, reserva imediato de Rossi, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e não fica no time carioca para a próxima temporada. Nos últimos meses, o Rubro-Negro chegou a fazer consultas por Gabriel Brazão, do Santos, mas as conversas não evoluíram até então.

A ideia é trazer alguém que possa incomodar Rossi, e não apenas um mero reserva. O entendimento da diretoria é de que o argentino precisa de uma sombra, assim como há em várias outras posições. 

  • Internacional v Melgar - Copa CONMEBOL Sudamericana 2022Getty Images Sport

    Além de goleiro...

    Outra prioridade é a contratação de pelo menos mais um zagueiro. A preferência é por um canhoto, mas não está descartada a possibilidade de trazer dois nomes. No mês passado, houve uma reaproximação com Vitão, do Internacional: as partes conversaram sobre as condições para uma nova investida em 2026, mas até o momento sem evolução.

    O ataque é visto como uma grande carência visando 2026. A diretoria pode buscar até dois nomes, um centroavante e um segundo atacante, mas todos com características de “fazer gols”. Filipe Luís é adepto do 9 de movimentação, mas a avaliação da diretoria é de que a prioridade precisa ser em cima de um nome que tenha bons números com bola na rede.

  • Bap, Flamengo, 2024Gilvan de Souza/Flamengo

    Saídas e outras chegadas

    Além das carências identificadas, o Flamengo sabe que sofrerá com assédio na reta final da temporada. O clube entende que tem potencial para segurar seus principais atletas, mas também sabe que em alguns casos saídas são inevitáveis.

    O clube fará uma avaliação profunda sobre o elenco e decidirá quem entrará e quem não entrará na lista dos “negociáveis”. Nomes como Michael, Everton Cebolinha e Juninho podem deixar o clube em janeiro.

