As prioridades do Flamengo na busca de reforços para 2026

Líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa Libertadores, o Flamengo foca na briga pelos dois títulos nesta reta final de temporada sem esquecer do planejamento para 2026. O Rubro-Negro já tem na mesa uma lista de prioridades para reforçar a equipe na próxima temporada, que vale lembrar, terá o Brasileirão começando no dia 28 de janeiro.

Desde o meio do ano, o Flamengo vem mapeando o mercado na busca por um goleiro. Matheus Cunha, reserva imediato de Rossi, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e não fica no time carioca para a próxima temporada. Nos últimos meses, o Rubro-Negro chegou a fazer consultas por Gabriel Brazão, do Santos, mas as conversas não evoluíram até então.

A ideia é trazer alguém que possa incomodar Rossi, e não apenas um mero reserva. O entendimento da diretoria é de que o argentino precisa de uma sombra, assim como há em várias outras posições.